Spotify zrobi ci zestawienie wszech czasów. Od założenia konta, dinozaurze

Ładowanie...

Spotify funkcjonuje na rynku już od dwóch dekad. Kiedy serwis debiutował, branża muzyczna opierała się głównie na piractwie, fizycznych nośnikach oraz lokalnych plikach mp3. Szwedzka platforma znacząco zmieniła ten krajobraz, przekonując słuchaczy do legalnego streamingu w modelu subskrypcyjnym.

Zamiast kupować pojedyncze albumy, konsumenci zyskali stały dostęp do ogromnej, wirtualnej biblioteki. Zmianie uległ także sposób odkrywania nowych utworów - algorytmiczne rekomendacje i tematyczne playlisty przejęły rolę tradycyjnych stacji radiowych.

REKLAMA

Dla samych artystów głównym wskaźnikiem popularności stała się liczba miesięcznych słuchaczy, a platforma trwale ukształtowała współczesne nawyki konsumpcji treści audio.

Spotify 20, czyli statystyki wszech czasów

Z okazji rocznicy założenia serwisu przygotowano funkcję Spotify 20: Your Party of the Year(s). Jest to spersonalizowane zestawienie podsumowujące całą historię muzycznej aktywności na danym profilu.

Od dziś użytkownicy mogą odblokować w aplikacji doświadczenie, które w przeciwieństwie do popularnego cyklu Spotify Wrapped, nie ogranicza się tylko do jednego roku kalendarzowego. W ramach Spotify 20 udostępnione zostały dane, które nigdy wcześniej nie były powszechnie prezentowane.

Zestawienie obejmuje między innymi:

łączną liczbę unikalnych utworów odtworzonych w serwisie od początku istnienia konta,

najczęściej słuchanego artystę wszech czasów,

pierwszy odtworzony utwór w historii profilu,

szczegółową historię odsłuchów z pierwszego dnia korzystania z aplikacji.

Dedykowana playlista i dostępność w aplikacji

Narzędzie oferuje również dodatek w postaci playlisty All-Time Top Songs. Jest to gotowe zestawienie 120 najczęściej odtwarzanych utworów przez danego użytkownika, uzupełnione o dokładną liczbę odsłuchów. Wygenerowaną listę można zapisać we własnej bibliotece.

Każda wygenerowana statystyka zawiera spersonalizowaną kartę informacyjną, którą można pobrać i opublikować w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Aby uzyskać dostęp do urodzinowego podsumowania i playlisty, wystarczy otworzyć aplikację mobilną Spotify i wpisać w wyszukiwarkę hasło Spotify 20 lub Party of the Year(s).

Alternatywnym rozwiązaniem jest przejście bezpośrednio na stronę spotify.com/20 z poziomu przeglądarki na dowolnym urządzeniu mobilnym.

REKLAMA

Oliwier Nytko 12.05.2026 14:15

Ładowanie...