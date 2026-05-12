REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Spotify zrobi ci zestawienie wszech czasów. Od założenia konta, dinozaurze

Z okazji dwudziestolecia platformy debiutuje funkcja Spotify 20. Nowe narzędzie pozwala sprawdzić historyczne statystyki odtworzeń gromadzone od momentu założenia konta przez użytkownika.

Oliwier Nytko
Spotify zrobi ci zestawienie wszech czasów. Od założenia konta, dinozaurze
REKLAMA

Spotify funkcjonuje na rynku już od dwóch dekad. Kiedy serwis debiutował, branża muzyczna opierała się głównie na piractwie, fizycznych nośnikach oraz lokalnych plikach mp3. Szwedzka platforma znacząco zmieniła ten krajobraz, przekonując słuchaczy do legalnego streamingu w modelu subskrypcyjnym.

Zamiast kupować pojedyncze albumy, konsumenci zyskali stały dostęp do ogromnej, wirtualnej biblioteki. Zmianie uległ także sposób odkrywania nowych utworów - algorytmiczne rekomendacje i tematyczne playlisty przejęły rolę tradycyjnych stacji radiowych.

REKLAMA

Dla samych artystów głównym wskaźnikiem popularności stała się liczba miesięcznych słuchaczy, a platforma trwale ukształtowała współczesne nawyki konsumpcji treści audio.

Spotify 20, czyli statystyki wszech czasów

Z okazji rocznicy założenia serwisu przygotowano funkcję Spotify 20: Your Party of the Year(s). Jest to spersonalizowane zestawienie podsumowujące całą historię muzycznej aktywności na danym profilu.

Od dziś użytkownicy mogą odblokować w aplikacji doświadczenie, które w przeciwieństwie do popularnego cyklu Spotify Wrapped, nie ogranicza się tylko do jednego roku kalendarzowego. W ramach Spotify 20 udostępnione zostały dane, które nigdy wcześniej nie były powszechnie prezentowane.

Zestawienie obejmuje między innymi:

  • łączną liczbę unikalnych utworów odtworzonych w serwisie od początku istnienia konta,
  • najczęściej słuchanego artystę wszech czasów,
  • pierwszy odtworzony utwór w historii profilu,
  • szczegółową historię odsłuchów z pierwszego dnia korzystania z aplikacji.
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover

Dedykowana playlista i dostępność w aplikacji

Narzędzie oferuje również dodatek w postaci playlisty All-Time Top Songs. Jest to gotowe zestawienie 120 najczęściej odtwarzanych utworów przez danego użytkownika, uzupełnione o dokładną liczbę odsłuchów. Wygenerowaną listę można zapisać we własnej bibliotece.

Każda wygenerowana statystyka zawiera spersonalizowaną kartę informacyjną, którą można pobrać i opublikować w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Aby uzyskać dostęp do urodzinowego podsumowania i playlisty, wystarczy otworzyć aplikację mobilną Spotify i wpisać w wyszukiwarkę hasło Spotify 20 lub Party of the Year(s).

Alternatywnym rozwiązaniem jest przejście bezpośrednio na stronę spotify.com/20 z poziomu przeglądarki na dowolnym urządzeniu mobilnym.

REKLAMA
Oliwier Nytko
12.05.2026 14:15
Tagi: MuzykaSpotify
Najnowsze
14:15
Spotify zrobi ci zestawienie wszech czasów. Od założenia konta, dinozaurze
Aktualizacja: 2026-05-12T14:15:00+02:00
12:58
Allegro wchodzi do ChataGPT. Rewolucja w zakupach przez internet
Aktualizacja: 2026-05-12T12:58:32+02:00
12:31
Wróciłem z Szanghaju i nie wiem jak żyć. Polska jest głośna i śmierdząca
Aktualizacja: 2026-05-12T12:31:46+02:00
12:03
Wojsko wysyła Polakom karty mobilizacyjne. Co to oznacza i co trzeba zrobić?
Aktualizacja: 2026-05-12T12:03:07+02:00
11:23
Steve Jobs trafi na monetę. Legenda Apple'a ma swój nominał
Aktualizacja: 2026-05-12T11:23:57+02:00
11:11
Mają zburzyć 4 kamienice, żeby ruszyć z tunelem. "Ale odbudujecie, prawda?" 
Aktualizacja: 2026-05-12T11:11:22+02:00
10:38
Jedna podróż służbowa: zapchana skrzynka i kilka Exceli. Tak firmom znika czas
Aktualizacja: 2026-05-12T10:38:53+02:00
10:22
LOT uderza w Boeinga. "Ukrywali wady 737 MAX"
Aktualizacja: 2026-05-12T10:22:06+02:00
10:00
Koniec z botami wykupującymi sprzęt. Tak Valve chce uniknąć kompromitacji
Aktualizacja: 2026-05-12T10:00:41+02:00
9:58
Nasze F-35A przylecą do Polski. Czeka je niezwykłe powitanie
Aktualizacja: 2026-05-12T09:58:59+02:00
9:26
Lotnisko przesunie rzekę. Mieszkańcy narzekają na zapach "zgniłej cebuli"
Aktualizacja: 2026-05-12T09:26:29+02:00
8:59
Wszyscy śmieją się z Izery. Ja nie
Aktualizacja: 2026-05-12T08:59:06+02:00
8:45
Po paliwie czas na internet. Iran grozi światu nowymi problemami
Aktualizacja: 2026-05-12T08:45:33+02:00
7:57
Apple kłania się Androidowi. Teraz błagamy operatorów, żeby wdrożyli nową funkcję
Aktualizacja: 2026-05-12T07:57:19+02:00
7:00
Czytaliśmy źle Dantego. "To nie tylko piekło, ale opis prawdziwej katastrofy"
Aktualizacja: 2026-05-12T07:00:00+02:00
6:27
Bałtyk żegna swoją legendę. Po Mi-14 zostaje poważna luka
Aktualizacja: 2026-05-12T06:27:56+02:00
6:05
PKP ruszyło z wielką operacją na torach. Odczujesz różnicę
Aktualizacja: 2026-05-12T06:05:00+02:00
6:02
Na Wenus zachodzi zjawisko jak w kuchennym zlewie. Tylko skala jest absurdalna
Aktualizacja: 2026-05-12T06:02:09+02:00
5:57
Zapłacił kaucję, butelki nie dostał. Kuriozalna sytuacja w kinie
Aktualizacja: 2026-05-12T05:57:42+02:00
21:06
Xbox Game Pass za darmo. Jest nowy sposób
Aktualizacja: 2026-05-11T21:06:41+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA