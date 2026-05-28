REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Zakupy

Allegro szybciej odda ci pieniądze. Koniec czekania na zwrot

Allegro uprościło i ulepszyło zwroty pieniędzy za zakupy. Jeśli odeślesz przesyłkę zakupioną przez internet, możesz liczyć na szybszy zwrot. Koniec z długim czekaniem.

Albert Żurek
Allegro szybsze zwroty
REKLAMA

Kupowanie na Allegro stało się naszą codziennością. Czasami przychodzi jednak potrzeba zwrotu – powody mogą być różne. Posiadacze pakietu Smart! są w stanie skorzystać z w pełni darmowych zwrotów, o ile zamówienie kwalifikowało się do darmowej dostawy. Czasami jednak trzeba poczekać nieco dłużej na pieniądze. Teraz to powinno zostać usprawnione.

REKLAMA

Allegro upraszcza i automatyzuje zwroty pieniędzy

Po zakupie na Allegro mamy standardowe 14 dni na zwrot. Następnie sprzedawca, w ciągu 7 dni od odebrania przesyłki zwrotnej, jest zobowiązany sprawdzić produkt, wydać decyzję oraz zwrócić pieniądze. Odesłanie środków powinno nastąpić nie później niż 14 dni od momentu wypełnienia formularza zwrotu.

Zazwyczaj pieniądze trafiają do nas znacznie szybciej, lecz czasami zdarzają się wyjątki. Wszystko zależy od sprzedającego.

Aby temu zapobiec, Allegro od 1 września 2026 r. upraszcza i automatyzuje zwroty pieniędzy po odstąpieniu od umowy. Co się zmieni? W skrócie: nie trzeba będzie czekać, aż sprzedawca sam dokona przelewu. Jeśli sprzedawca nie podejmie decyzji w ciągu 7 dni od odebrania produktu, Allegro automatycznie 8. dnia zwróci pieniądze ze środków sprzedającego. W momencie gdy sprzedawca od razu oznaczy, że z odesłanym produktem jest wszystko w porządku, system również natychmiast zrealizuje zwrot.

Czytaj też:

Jak twierdzi polska platforma sprzedażowa, to rozwiązanie ma umożliwić szybszy zwrot pieniędzy klientowi. Są jednak wyjątki: jeśli do 10. dnia po odebraniu paczki przez sprzedającego użytkownik nie dostał zwrotu, oznacza to, że automatyczny zwrot z jakiegoś powodu nie był możliwy. Wtedy klient będzie musiał rozpocząć dyskusję ze sprzedającym za pomocą wbudowanego czatu Allegro.

REKLAMA

Jeśli sprzedawca nie będzie chciał rozwiązać problemu, zawsze można też skorzystać z pomocy Allegro, wynikającej z programu ochrony kupujących. Automatyczny zwrot pieniędzy to świetne rozwiązanie, które nie tylko sprawi, że kupujący będą szybciej otrzymywać swoje pieniądze z powrotem, ale też pozwoli sprzedawcom zaoszczędzić trochę czasu - wystarczy, że zaznaczą, że zwrot jest w porządku i nie muszą już zlecać go ręcznie.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
28.05.2026 20:02
Tagi: AllegroZakupy onlinezwrot towaru
REKLAMA
Najnowsze
20:02
Allegro szybciej odda ci pieniądze. Koniec czekania na zwrot
Aktualizacja: 2026-05-28T20:02:03+02:00
19:26
AI pożera światłowody. Szykujcie się na podwyżki
Aktualizacja: 2026-05-28T19:26:13+02:00
18:58
Jedziesz nad Morskie Oko? To jednak nie pojedziesz
Aktualizacja: 2026-05-28T18:58:45+02:00
18:49
Tak będzie wyglądać nowa Siri. Apple robi jej największy restart w historii
Aktualizacja: 2026-05-28T18:49:06+02:00
18:24
Wojsko Polskie zrzuca przestarzały szpej. To największa wymiana od lat
Aktualizacja: 2026-05-28T18:24:34+02:00
17:46
Tanie laptopy z Windowsem dostały potężnego kopa. MacBook Neo aż zadrżał
Aktualizacja: 2026-05-28T17:46:14+02:00
17:21
YouTube wskaże palcem, że oglądasz ściemę. Koniec z oszustwami i bardzo dobrze
Aktualizacja: 2026-05-28T17:21:56+02:00
17:05
Modern Warfare 4 zabiera nas do Korei. Powrót wojny totalnej i nowa era grafiki
Aktualizacja: 2026-05-28T17:05:29+02:00
16:25
Polska buduje militarną potęgę. Tak wydamy 180 miliardów złotych
Aktualizacja: 2026-05-28T16:25:21+02:00
15:37
Temu się doigrało. Komisja Europejska wlepia srogą karę 
Aktualizacja: 2026-05-28T15:37:43+02:00
15:21
Pójdziesz na plażę, zgarniesz kaucję. Butelkomaty posprzątają po turystach
Aktualizacja: 2026-05-28T15:21:49+02:00
15:00
Nowa opaska Xiaomi jest niesamowita. Kupisz ją zamiast drogiego zegarka
Aktualizacja: 2026-05-28T15:00:00+02:00
14:45
Xiaomi stworzyło potwora dla wymagających. 7000 mAh rozwala konkurencję
Aktualizacja: 2026-05-28T14:45:58+02:00
13:58
InPost dostarczy ci paczkę z TikToka. Odbierzesz ją raz-dwa
Aktualizacja: 2026-05-28T13:58:39+02:00
13:32
Masz dość rekomendacji YouTube’a? Teraz stworzysz własną stronę główną od zera
Aktualizacja: 2026-05-28T13:32:03+02:00
13:01
Sklep TikToka ląduje w Polsce. Idzie podgryzać Allegro
Aktualizacja: 2026-05-28T13:01:21+02:00
12:45
Gogle VR poległy na śniegu. Wygrał laser z dyskoteki
Aktualizacja: 2026-05-28T12:45:44+02:00
12:22
Jest problem z europejskim myśliwicem 6. generacji. Szybko potrzebny plan B
Aktualizacja: 2026-05-28T12:22:13+02:00
11:57
Dlaczego telewizor RGB MiniLED to świetny wybór? Opowiem na przykładzie Hisense UR9S
Aktualizacja: 2026-05-28T11:57:49+02:00
11:44
Matura do zmiany. "Maturzyści kombinują coraz sprytniej"
Aktualizacja: 2026-05-28T11:44:32+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA