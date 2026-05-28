Allegro szybciej odda ci pieniądze. Koniec czekania na zwrot

Kupowanie na Allegro stało się naszą codziennością. Czasami przychodzi jednak potrzeba zwrotu – powody mogą być różne. Posiadacze pakietu Smart! są w stanie skorzystać z w pełni darmowych zwrotów, o ile zamówienie kwalifikowało się do darmowej dostawy. Czasami jednak trzeba poczekać nieco dłużej na pieniądze. Teraz to powinno zostać usprawnione.

Allegro upraszcza i automatyzuje zwroty pieniędzy

Po zakupie na Allegro mamy standardowe 14 dni na zwrot. Następnie sprzedawca, w ciągu 7 dni od odebrania przesyłki zwrotnej, jest zobowiązany sprawdzić produkt, wydać decyzję oraz zwrócić pieniądze. Odesłanie środków powinno nastąpić nie później niż 14 dni od momentu wypełnienia formularza zwrotu.

Zazwyczaj pieniądze trafiają do nas znacznie szybciej, lecz czasami zdarzają się wyjątki. Wszystko zależy od sprzedającego.

Aby temu zapobiec, Allegro od 1 września 2026 r. upraszcza i automatyzuje zwroty pieniędzy po odstąpieniu od umowy. Co się zmieni? W skrócie: nie trzeba będzie czekać, aż sprzedawca sam dokona przelewu. Jeśli sprzedawca nie podejmie decyzji w ciągu 7 dni od odebrania produktu, Allegro automatycznie 8. dnia zwróci pieniądze ze środków sprzedającego. W momencie gdy sprzedawca od razu oznaczy, że z odesłanym produktem jest wszystko w porządku, system również natychmiast zrealizuje zwrot.

Jak twierdzi polska platforma sprzedażowa, to rozwiązanie ma umożliwić szybszy zwrot pieniędzy klientowi. Są jednak wyjątki: jeśli do 10. dnia po odebraniu paczki przez sprzedającego użytkownik nie dostał zwrotu, oznacza to, że automatyczny zwrot z jakiegoś powodu nie był możliwy. Wtedy klient będzie musiał rozpocząć dyskusję ze sprzedającym za pomocą wbudowanego czatu Allegro.

Jeśli sprzedawca nie będzie chciał rozwiązać problemu, zawsze można też skorzystać z pomocy Allegro, wynikającej z programu ochrony kupujących. Automatyczny zwrot pieniędzy to świetne rozwiązanie, które nie tylko sprawi, że kupujący będą szybciej otrzymywać swoje pieniądze z powrotem, ale też pozwoli sprzedawcom zaoszczędzić trochę czasu - wystarczy, że zaznaczą, że zwrot jest w porządku i nie muszą już zlecać go ręcznie.

Albert Żurek 28.05.2026 20:02

