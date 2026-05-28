Nowa opaska Xiaomi jest niesamowita. Kupisz ją zamiast drogiego zegarka

Xiaomi wprowadza dziś do Polski nową opaskę Smart Band 10 Pro. To nieco bardziej zaawansowana wersja popularnego Mi Banda 10 z dodatkowymi funkcjami oraz większym ekranem. Największą zaletą jest tu możliwość płatności zbliżeniowych, co w opaskach sportowych wcale nie jest takie oczywiste.

Xiaomi Smart Band 10 Pro – rozsądek na nadgarstku

Podstawową wersję Mi Banda 10 można nabyć już za ok. 160 zł. To bardzo dobra cena jak za to, co potrafi ta opaska. Dla tych, którzy potrzebują trochę więcej, lecz nie chcą stawiać na klasyczny inteligentny zegarek z okrągłym czy kwadratowym ekranem, stworzono model Smart Band 10 Pro. Urządzenie charakteryzuje się nieco szerszym ekranem oraz lepszymi funkcjami:

wyświetlacz 1,74 cala, AMOLED, rozdzielczość 480 × 336 pikseli, jasność do 2000 nitów (Band 10 – 1,72 cala, 1500 nitów);

obudowa wykonana z aluminium;

bateria 350 mAh, do 21 dni pracy;

czujniki: tętna, natlenienia krwi, akcelerometru, żyroskopu, oświetlenia;

wodoszczelność 5 ATM;

masa: 21,6 g, grubość 9,7 mm.

Smart Band 10 Pro ma wyróżniać się lepszym śledzeniem tętna, którego dokładność sięga 98,2 proc. Twórcy ogólnie poprawili kwestię śledzenia zdrowia i kondycji za sprawą ulepszonego modułu PPG. Opaska wspiera ponad 150 trybów sportowych, w tym nowy tryb lekkoatletyczny do rejestrowania przebiegniętych okrążeń oraz tryb rowerowy dla bardziej precyzyjnego śledzenia efektywności treningów.

Smart Band 10 Pro w trzech wersjach kolorystycznych

Ulepszono też monitorowanie snu, dodając raporty dotyczące trendów, dodatkowe wskaźniki i zwiększając dokładność wykrywania momentu zaśnięcia. Dużym atutem opaski jest ulepszone śledzenie cyklu menstruacyjnego – po zakupie Banda 10 Pro dostaje się 3 miesiące dostępu do usługi Clue Plus.

Xiaomi Smart Band 10 Pro jest też dostępny w wersji z NFC obsługującej płatności Xiaomi Pay (działające w wielu bankach w Polsce). Zwykła wersja opaski kosztuje 329 zł, a model z NFC – 399 zł.

Zegarek Xiaomi Watch S5 46 mm i słuchawki Xiaomi Buds 6

Oprócz opaski Xiaomi wprowadziło też klasyczny zegarek Watch S5 w wersji 46 mm. W urządzeniu znajdziemy 1,48-calowy, okrągły ekran AMOLED o jasności 2500 nitów. Bateria zegarka wytrzymuje do 21 dni pracy przy lekkim użytkowaniu i nie brakuje tu wsparcia dla 150 trybów sportowych oraz ulepszonych czujników zdrowotnych. Sprzęt kosztuje 849 zł.

Na koniec warto wspomnieć o słuchawkach Xiaomi Buds 6. To bezprzewodowe douszne pchełki z funkcją ANC, które tłumią hałas do 95 dB. Mikrofony w słuchawkach zapewniają słyszalność podczas rozmów przy wietrze o prędkości nawet 12 m/s. Słuchawki wyceniono na 499 zł.

Albert Żurek 28.05.2026 15:00

