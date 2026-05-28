REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Wyłączenie telefonu nie pomoże. Zwykłe Wi-Fi tworzy system masowej inwigilacji

Myślisz, że wyłączenie smartfona i schowanie go do kieszeni gwarantuje prywatność? Niemieccy naukowcy właśnie udowodnili, jak bardzo się mylisz. Wykorzystując powszechnie stosowane routery Wi-Fi oraz algorytmy sztucznej inteligencji, badacze stworzyli system, który potrafi identyfikować konkretne osoby w pomieszczeniach z zadziwiającą dokładnością.

Bogdan Stech
Myślisz, że wyłączenie smartfona i schowanie go do kieszeni gwarantuje prywatność? Niemieccy naukowcy właśnie udowodnili, jak bardzo się mylisz. Wykorzystując powszechnie stosowane routery Wi-Fi oraz algorytmy sztucznej inteligencji, badacze stworzyli system, który potrafi identyfikować konkretne osoby w pomieszczeniach z zadziwiającą dokładnością.
REKLAMA

Niemieccy naukowcy ostrzegają, że zwykłe sieci Wi-Fi mogą stać się nową, potężną formą niewidzialnej inwigilacji. Wykorzystując standardowe sygnały bezprzewodowe i sztuczną inteligencję, zademonstrowali system zdolny do identyfikacji osób z zadziwiającą dokładnością, nawet jeśli nie mają one przy sobie aktywnego urządzenia.

Obserwując propagację fal radiowych, możemy stworzyć obraz otoczenia i obecnych w nim osób. Działa to podobnie jak zwykła kamera, z tą różnicą, że w naszym przypadku do rozpoznawania wykorzystujemy fale radiowe, a nie fale świetlne. Dlatego nie ma znaczenia, czy nosisz przy sobie urządzenie Wi-Fi, czy nie – mówi profesor Thorsten Strufe z KASTEL – Instytutu Bezpieczeństwa Informacji i Niezawodności KIT.

REKLAMA

Najbardziej niepokojące w tej historii jest to, że nie mówimy o klasycznym śledzeniu telefonu, adresu MAC, Bluetootha czy logowania do sieci. Człowiek nie musi mieć przy sobie smartfona. Nie musi łączyć się z routerem. Nie musi nawet wiedzieć, że w pobliżu działa sieć, która może zostać wykorzystana do obserwacji. Wyniki badań naimieckich naukowców zostały właśnie opublikowane.

Pułapka w kawiarni

Zespół twierdzi, że technologia ta może przekształcić zwykłe routery w ciche systemy nadzoru, działające bez zwracania na siebie uwagi.

REKLAMA

Ta technologia zamienia każdy router w potencjalne narzędzie do inwigilacji. Jeśli regularnie przechodzisz obok kawiarni z siecią Wi-Fi, możesz zostać tam niezuważenie zidentyfikowany i później rozpoznany , na przykład przez władze lub firmy – ostrzega Julian Todt z KASTEL.

Badacz Felix Morsbach zauważa, że ​​agencje wywiadowcze i cyberprzestępcy dysponują obecnie łatwiejszymi sposobami monitorowania ludzi, takimi jak zhakowane kamery bezpieczeństwa czy dzwonki do drzwi podłączone do internetu. Twierdzi jednak, że sieci Wi-Fi stanowią szczególne zagrożenie, ponieważ są niemal wszędzie i w dużej mierze niewidoczne.

REKLAMA

Jednakże wszechobecne sieci bezprzewodowe mogą stać się niemal kompleksową infrastrukturą nadzoru, mającą jedną niepokojącą cechę: są niewidoczne i nie budzą podejrzeń - mówi naukowiec.

Sieci bezprzewodowe są obecnie powszechne w domach, biurach, restauracjach, lotniskach i miejscach publicznych na całym świecie, co daje tej technologii potencjalnie ogromny zasięg.

Więcej na Spider's Web:

REKLAMA

Fale radiowe zamiast obiektywu kamery

W przeciwieństwie do wcześniejszych eksperymentalnych systemów, które opierały się na drogich czujnikach i specjalistycznym sprzęcie, nowa metoda działa ze zwykłym sprzętem WiFi dostępnym już w większości domów i firm.

Wcześniejsze podejścia często opierały się na informacjach o stanie kanału (CSI), które mierzą, jak sygnały radiowe zmieniają się po odbiciu od ścian, mebli i ludzi. Nowa technika wykorzystuje natomiast standardową komunikację między routerami Wi-Fi a podłączonymi urządzeniami.

Urządzenia w sieci bezprzewodowej regularnie wysyłają do routera dane zwrotne, znane jako informacje zwrotne formowania wiązki (BFI). Ponieważ informacje te są przesyłane bez szyfrowania, potencjalnie może je odczytać każdy, kto znajduje się w zasięgu. Naukowcy twierdzą, że te odbicia sygnału mogą skutecznie tworzyć wiele widoków danej osoby, umożliwiając systemom sztucznej inteligencji uczenie się i rozpoznawanie tożsamości poszczególnych osób.

REKLAMA

Po przeszkoleniu modelu uczenia maszynowego zidentyfikowanie osoby zajmuje tylko kilka sekund. W testach z udziałem 197 uczestników naukowcy stwierdzili, że system identyfikował osoby z niemal 100% proc. dokładnością. Rozpoznawanie pozostawało skuteczne niezależnie od kąta patrzenia i sposobu chodzenia uczestników.

Technologia ta jest potężna, ale jednocześnie niesie ze sobą ryzyko naruszenia naszych podstawowych praw, zwłaszcza prywatności – podkreśla Strufe.

REKLAMA
Bogdan Stech
28.05.2026 06:13
Tagi: InwigilacjaSztuczna inteligencja (AI)Wi-Fi
REKLAMA
Najnowsze
6:08
Magazyn energii jak wielka wieża. "Inwestycja bez precedensu w skali kraju"
Aktualizacja: 2026-05-28T06:08:00+02:00
6:04
Woda jednak towarem, nie prawem. Sąd zadecydował
Aktualizacja: 2026-05-28T06:04:00+02:00
6:00
Polski Dubaj będzie mieć potężnego rywala. Bogaci się cieszą, reszta może zapłakać
Aktualizacja: 2026-05-28T06:00:00+02:00
21:19
Taniej i lepiej się nie da. To twój następny telefon
Aktualizacja: 2026-05-27T21:19:48+02:00
20:28
Polska i Wielka Brytania podpisały traktat. "To nie jest zwykła umowa wojskowa"
Aktualizacja: 2026-05-27T20:28:19+02:00
19:42
Ważna zmiana w telefonach Samsunga. Chodzi o backup twoich zdjęć
Aktualizacja: 2026-05-27T19:42:03+02:00
19:12
Googlebooki nie tylko dla bogaczy. Odetchnąłem z ulgą
Aktualizacja: 2026-05-27T19:12:17+02:00
18:58
Polskie MiG-i ryczą na wybrzeżu. Gdynia słyszy końcówkę epoki
Aktualizacja: 2026-05-27T18:58:07+02:00
18:12
Czarna dziura powstała sekundę po Wielkim Wybuchu. "Bezprecedensowe odkrycie"
Aktualizacja: 2026-05-27T18:12:14+02:00
18:00
Sony Bravia 9 II i Bravia 7 II: Czym w ogóle jest "prawdziwe" RGB i dlaczego to ma znaczenie?
Aktualizacja: 2026-05-27T18:00:00+02:00
17:00
Składak Samsunga znowu się opłaca. Lepszej okazji może nie być
Aktualizacja: 2026-05-27T17:00:50+02:00
16:45
Aktualizacja Windowsa 11 przyspiesza komputery. Doszło do cudu
Aktualizacja: 2026-05-27T16:45:38+02:00
16:21
Huawei Watch GT Runner 2 tak tani jeszcze nie był. Tytan wśród zegarków
Aktualizacja: 2026-05-27T16:21:16+02:00
15:52
Ameryka robi pod górkę NATO. Europie zabraknie bombowców i okrętów
Aktualizacja: 2026-05-27T15:52:52+02:00
15:07
Soundcore Liberty 5 Pro - polskie ceny słuchawek z rekordem Guinnessa i lokalnym AI
Aktualizacja: 2026-05-27T15:07:23+02:00
14:44
Wiedźmin 3 z nowym dodatkiem nie będzie taki sam. Stary sprzęt nie wystarczy
Aktualizacja: 2026-05-27T14:44:26+02:00
13:58
Kampania Ready for the future. Odpowiedź WSKZ na wyzwania nowoczesnego rynku pracy
Aktualizacja: 2026-05-27T13:58:53+02:00
13:39
NordVPN dawno nie był tak tani. Teraz zaoszczędzę najwięcej
Aktualizacja: 2026-05-27T13:39:13+02:00
13:25
Polskie drony polecą do Kanady. Nasza zbrojeniówka rozbiła bank za oceanem
Aktualizacja: 2026-05-27T13:25:31+02:00
13:09
16 rzeczy, które wiedziałeś o robotach koszących. I wiedziałeś je źle
Aktualizacja: 2026-05-27T13:09:07+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA