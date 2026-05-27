Huawei Watch GT Runner 2 tak tani jeszcze nie był. Tytan wśród zegarków

Huawei postanowił obniżyć cenę najnowszego zegarka Watch GT Runner 2. Model stworzony dla biegaczy jest teraz dostępny o kilkaset złotych taniej.

Albert Żurek
Huawei zegarek GT Runner 2
Popularny producent zegarków wprowadził do sprzedaży nową edycję Racing Legend Edition, stworzoną we współpracy z legendą w świecie biegaczy - Eliudem Kipchoge. Ten wariant charakteryzuje się ciekawym wzornictwem z wielokolorowym paskiem i unikalnym wykończeniem. Co ważne, nowa wersja również jest tańsza - można na niej oszczędzić 400 zł.

Huawei Watch GT Runner 2 w promocji: 400 zł taniej

Huawei Watch GT Runner 2 to jeden z najnowszych zegarków marki, wprowadzony na rynek w marcu tego roku. To sprzęt dedykowany głównie osobom aktywnym, ze szczególnym naciskiem na biegaczy. Domyślna cena została ustalona na 1699 zł, natomiast na premierę urządzenie można było kupić za 1499 zł, czyli o 200 zł taniej.

Teraz, w najnowszej promocji, Huawei Watch GT Runner 2 kosztuje 1299 zł, co oznacza 400 zł przeceny względem bazowego poziomu. Obniżona cena dotyczy wszystkich wersji kolorystycznych: pomarańczowej, czarnej, niebieskiej, a także nowej, wielokolorowej Racing Legend Edition.

Nowa wersja Huawei Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition
Wyprzedaż wystartowała 27 maja i potrwa do następnego miesiąca: 28 czerwca 2026 roku. Obniżoną cenę znajdziemy zarówno w popularnych sklepach z elektroniką, jak i w oficjalnym sklepie internetowym Huawei. Przy zakupie w sklepie producenta można liczyć również na 3-miesięczną subskrypcję Huawei Health+ (rozszerzoną wersję aplikacji ze specjalnymi treningami oraz zestawami ćwiczeń) czy darmową ochronę ekranu przez 12 miesięcy od momentu zakupu.

Co potrafi Huawei Watch GT Runner 2?

Pod względem stylistyki sprzęt przypomina klasyczne zegarki: zastosowano tu bowiem 1,32-calowy, okrągły ekran AMOLED o rozdzielczości 466 × 466 pikseli i jasności aż 3000 nitów, który pokryto szkłem Kunlun Glass. Koperta w tym modelu ma rozmiar 43,5 mm x 43,5 mm, należy zatem raczej do średniej wielkości urządzeń, dostosowanych zarówno do większych, jak i drobniejszych nadgarstków (o obwodach od 120 do 190 mm). Kopertę wykonano ze stopu tytanu.

Zegarek jest oczywiście w pełni wodoszczelny, co potwierdzają standardy IP69 oraz 5ATM – spokojnie zanurkujemy z nim na głębokość do 40 metrów. W Huawei Watch GT Runner 2, oprócz typowych funkcji zegarków sportowych, takich jak GPS, znajdziemy śledzenie wskaźników przydatnych typowo dla biegaczy, w tym: progu mleczanowego, zdolności biegowych, intensywności treningu, mocy biegowej czy czasu regeneracji.

Sprzęt działa do 14 dni na jednym ładowaniu. Dokładne śledzenie za pomocą GPS skraca czas pracy urządzenia do 32 godzin.

27.05.2026 16:21
