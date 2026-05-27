Polskie drony polecą do Kanady. Nasza zbrojeniówka rozbiła bank za oceanem

Ministr obrony narodowej Władysław Kosinaik - Kamysz spotkał się w Kanadzie i z ministrem obrony Davidem McGuintym. Nie była to kurtuazyjna wizyta. Współpraca obronna Polski i Kanady wchodzi na znacznie bardziej praktyczny poziom. Ministrowie podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w ramach SAFE, czyli europejskiego mechanizmu finansowania zakupów obronnych, a Kanada jest zainteresowana polskimi systemami bezzałogowymi.

Mowa tu przede wszystkim o zaawansowanych systemach FlyEye, Warmate i Gladius. Wszystkie te drony produkowane są przez polską grupę WB. Grupa WB od lat buduje pozycję jednego z najważniejszych producentów systemów bezzałogowych w Europie Środkowej.

To jest sprzęt, który stanowi symbol rozwoju polskiej myśli technicznej i przemysłu zbrojeniowego, mam nadzieję ze będzie dobrze służył siłom zbrojnym Kanady - powiedział minister Kosinaik - Kamysz.

Polskie drony dla Kanady

FlyEye służy do rozpoznania, obserwacji pola walki, wskazywania celów, monitorowania infrastruktury krytycznej czy wsparcia artylerii. Producent podkreśla, że system jest wykorzystywany przez Siły Zbrojne RP, Straż Graniczną oraz użytkowników zagranicznych, a jego konstrukcja pozwala na działanie także w warunkach silnego oddziaływania walki radioelektronicznej. W Ukrainie drony FlyEye służą do naprowadzania uderzeń na najważniejsze cele.

Warmate to z kolei amunicja krążąca, czyli broń znajdująca się pomiędzy dronem rozpoznawczym a pociskiem precyzyjnym. Taki system może krążyć w rejonie celu, prowadzić obserwację, a następnie uderzyć w wybrany obiekt. Oznacza to możliwość ataku zaraz po wykryciu celu. Dron Warmate może być przeznaczony do zwalczania stanowisk dowodzenia, pojazdów, wyrzutni, systemów walki elektronicznej albo innych ważnych celów taktycznych. Dla państw NATO jest to szczególnie interesujące, bo amunicja krążąca stała się jednym z symboli nowej wojny - tańszej, bardziej rozproszonej i opartej na masowym użyciu sensorów oraz precyzyjnego rażenia.

Gladius to z kolei nie pojedynczy dron, ale cały system poszukiwawczo-uderzeniowy, który łączy rozpoznanie, dowodzenie i efektory w jeden ekosystem. W jego skład wchodzą ciężki drony uderzeniowe i drony FT-5, czyli większe bezzałogowce Grupy WB służące do wyczukiwania celów. Tego typu rozwiązania są szczególnie ważne dla artylerii i wojsk lądowych, bo pozwalają szybciej wykrywać cele, przekazywać dane i skracać czas od rozpoznania do uderzenia.

Współne ćwiczenia w Arktyce

Nowoczesne pole walki to nie tylko drony krążące nad głowami żołnierzy, ale również niewidzialny front cyfrowy. Dlatego obok negocjacji przemysłowych, dużo uwagi poświęcono cyberbezpieczeństwu. Zgodnie z zapowiedziami, Dowództwo Komponentu Wojsk Cyberprzestrzeni przygotowuje się do sformalizowania relacji ze swoimi kanadyjskimi odpowiednikami.

Stosowne porozumienie w tej sprawie ujrzy światło dzienne już we wrześniu. Dokument ten stanie się bazą do wymiany krytycznych informacji wywiadowczych i stworzenia wspólnej tarczy przeciwko zagrożeniom hybrydowym.

Kolejnym mocnym elementem rozmów są ćwiczenia w Arktyce. Polska ma wysłać żołnierzy na wspólne manewry z Kanadyjczykami, realizowane w warunkach polarnych.

Współpraca między Polską a Kanadą obejmuje również udział Kanady w mechanizmie SAFE. Polska była kluczowym krajem, który przekonywał pozostałych partnerów do tego, aby Kanada, jako państwo spoza Unii Europejskiej, dołączyła do tego mechanizmu. Polska pełni rolę lidera projektu SAFE i wyznacza kierunki jego realizacji. Warto podkreślić, że Kanada jest pierwszym i jak dotąd jedynym krajem spoza Unii Europejskiej, który przystąpił do mechanizmu SAFE. Jesteśmy tutaj również po to, aby realizować projekty wspólnych zakupów - mówił Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik Rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy.

Bogdan Stech 27.05.2026 13:25

