Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

W Polsce wreszcie będą produkowane rakiety dla wojska. Podpisujemy historyczną umowę

Polska armia wchodzi do absolutnej elity. Wydamy 12 mld zł, by produkować u siebie rakiety, które trafiają w punkt z 80 km.

Bogdan Stech
Polska armia wchodzi do absolutnej elity. Wydamy 12 mld zł, by produkować u siebie rakiety, które trafiają w punkt z 80 km.
REKLAMA

Polska szykuje się właśnie do jednego z najważniejszych kontraktów zbrojeniowych ostatnich lat, który może na dekady zmienić krajobraz naszego przemysłu obronnego. W poniedziałek, 29 grudnia podpisana zostanie umowa warta ponad 12 mld zł.

Podobnych wiadomości było w ostatnich miesiącach naprawdę dużo, ale ta jest absolutnie wyjątkowa. I to z wielu powodów.

REKLAMA

Po pierwsze przedmiotem umowy jest dostawa pocisków rakietowych precyzyjnego rażenia CGR-080 o zasięgu 80 km, które będą wyprodukowane na terenie Polski. Taką zaawansowaną broń rakietową będziemy produkować w naszym kraju pierwszy raz w historii.

Po drugie, jak już wspomniałem, w naszym kraju powstanie nowa, potężna fabryka broni, która uniezależni nas od zagranicznych dostaw. Będą w niej pracować nasi inzynierowie, a polscy naukowcy zdobędą dzięki niej ważne doświadczenie.

Bestia na kołach

Umowa zawarta zostanie pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a konsorcjum firm: spółką joint-venture Hanwha WB Advanced System Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Hanwha Aerospace Co. Ltd.

Dzięki nowej fabryce, którą uruchamia Grupa WB, będziemy produkować w kraju tysiące precyzyjnych rakiet CGR-080, które stanowią zęby dla naszych potężnych systemów artylerii rakietowej Homar-K. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem pierwsze egzemplarze pocisków z rodzimą metką opuszczą linię montażową w 2030 r.

Homar-K to polskie wcielenie koreańskiego systemu K239 Chunmoo. To potężna wyrzutnia osadzona na polskich podwoziach Jelcz i sterowana przez nasz rodzimy system Topaz, który jest uznawany za jeden z najlepszych systemów kierowania ogniem na świecie. Cały system przypomina słynny amerykański HIMARS.

Każdy zestaw Homar-K to prawdziwa bestia na kołach. Maszyna przenosi dwa moduły, z których każdy może mieścić sześć pocisków CGR-080. Oznacza to, że jedna salwa to 12 precyzyjnych uderzeń, które mogą zmienić bieg bitwy niszcząc składy uzbrojenia, fortyfikacje, miejsca koncentracji wojsk przeciwnika, bunkry dowodzenia. Wszystko w odległości dzisiątek kilometrów za linią frontu, co paraliżuje przeciwnika, który pozbawiony jest dostaw, dowodzenia i możliwości manewru.

Potężne uderzenie z polskim rodowodem

Jednak sama wyrzutnia, choćby nie wiem jak nowoczesna, bez rakiet jest tylko drogą ciężarówką. Planowana umowa zmienia ten stan rzeczy fundamentalnie. Po raz pierwszy w historii Polska zacznie produkować u siebie precyzyjną amunicję do artylerii rakietowej.

Mówimy o rakietach CGR-080 kalibru 239 mm, które potrafią precyzyjnie razić cele oddalone o 80 km. W praktyce oznacza to możliwość niszczenia celów daleko poza linią styku wojsk, z dużą dokładnością i krótkim czasem reakcji. To broń zaprojektowana z myślą o współczesnym polu walki, gdzie liczy się szybkość, precyzja i odporność na zakłócenia.

Pocisk CGR-080 ma długość 4 m. Masa głowicy wybuchowej to około 90 kg, a masa całej rakiety to 340 kg. Wykorzystuje połączenie nawigacji satelitarnej i inercyjnej, co zapewnia wysoką celność, umożliwiając precyzyjne uderzenia na znacznych odległościach

Każdy Homar-K przenosi dwa moduły wyrzutni. W jednym module mieści się sześć rakiet CGR-080 albo jeden cięższy pocisk CTM-290 kalibru 607 mm o zasięgu aż 290 km (odpowiednik amarykańskiego ATACMS). Planowana umowa dotyczy tych o krótszym zasięgu, ale masowo wykorzystywanych rakiet, które stanowią podstawowe uzbrojenie systemu.

Kluczem do sukcesu tego gigantycznego przedsięwzięcia jest unikatowa formuła współpracy. Zamiast prostego kupowania technologii, polska Grupa WB, polski prywatny gigant zbrojeniowy, który podbił świat swoimi dronami i systemami łączności, połączyła siły z koreańskim Hanwha Aerospace. Razem stworzyli spółkę joint venture o nazwie Hanwha WB Advanced Systems.

Więcej na Spider's Web:

REKLAMA

Homar-K rośnie w siłę

Dla nas oznacza to realny transfer technologii. Koreańczycy nie tylko sprzedają nam licencję, ale wspólnie z Polakami budują fabrykę, w której powstanie zaawansowana linia produkcyjna. To milowy krok, bo dotychczas w Polsce tak zaawansowana amunicja rakietowa po prostu nie powstawała.

Obecny kontrakt na 12 mld zł to trzecia odsłona serialu pod tytułem Homar-K. Wszystko zaczęło się w 2022 r. od umowy za 3,55 mld dol., która zapewniła nam 218 wyrzutni i pierwszy zapas rakiet. Kolejny krok to kwiecień 2024 r. i 1,6 mld dol. za następne 72 moduły wyrzutni. Obecnie na wyposażeniu Wojska Polskiego jest już co najmniej 156 wyrzutni.

REKLAMA
Bogdan Stech
28.12.2025 16:12
Tagi: Brońgrupa wbRakiety
Najnowsze
16:10
Wielka reforma ortografii od 1 stycznia 2026. Nie poznasz języka polskiego
Aktualizacja: 2025-12-28T16:10:00+01:00
16:00
Silny sztorm na Bałtyku. Wieje tak, że odwołują promy, a łeb urywa
Aktualizacja: 2025-12-28T16:00:00+01:00
13:30
Testujemy monitor MSI MAG 321CUP. "Niezwykła relacja ceny do możliwości"
Aktualizacja: 2025-12-28T13:30:00+01:00
8:50
iPhone w 2026 - który model wybrać? Sprawdziłem je wszystkie
Aktualizacja: 2025-12-28T08:50:00+01:00
8:40
Płyta CD zmartwychwstaje. Oto moja cicha bohaterka roku
Aktualizacja: 2025-12-28T08:40:00+01:00
8:30
Nie umiem już żyć bez Apple Watcha na nadgarstku. To uzależniające
Aktualizacja: 2025-12-28T08:30:00+01:00
8:20
Gównowacenie. Słowo roku 2025
Aktualizacja: 2025-12-28T08:20:00+01:00
8:10
Kupiłem elektryczny piecyk do pizzy. Najlepiej wydane 300 zł w tym roku
Aktualizacja: 2025-12-28T08:10:00+01:00
8:00
2026 to rok, w którym pożegnam Xboksa. Microsoft przeholował
Aktualizacja: 2025-12-28T08:00:00+01:00
7:15
W Polsce wreszcie będą produkowane rakiety dla wojska. Podpisujemy historyczną umowę
Aktualizacja: 2025-12-28T07:15:00+01:00
16:50
Rywal Starlinka rozwija panele. Ma większego od Elona Muska
Aktualizacja: 2025-12-27T16:50:00+01:00
16:40
Elon Musk cały czas gada o robotach. LG wprowadza je do sprzedaży
Aktualizacja: 2025-12-27T16:40:00+01:00
16:30
Galaxy Z TriFold kontra rzeczywistość. Porażka w testach wytrzymałości
Aktualizacja: 2025-12-27T16:30:00+01:00
16:20
Monitory marzeń. Za rok poproszę Mikołaja o Samsunga
Aktualizacja: 2025-12-27T16:20:00+01:00
16:10
Twórca ChatGPT odpływa. „Nie odkryliście mojego geniuszu”
Aktualizacja: 2025-12-27T16:10:00+01:00
16:00
Google w końcu pozwoli ci zmienić ten żenujący adres email
Aktualizacja: 2025-12-27T16:00:00+01:00
13:30
Gdy biznes spotyka gaming. Recenzja MSI Pro DP180, który nie wybiera stron
Aktualizacja: 2025-12-27T13:30:00+01:00
8:50
O co chodzi z cenami RAM-u? Wyjaśniamy dlaczego jest drogo i będzie drożej
Aktualizacja: 2025-12-27T08:50:00+01:00
8:40
Komputerek z GPS na kierownicy zamiast smartfona. Ma to sens?
Aktualizacja: 2025-12-27T08:40:00+01:00
8:30
W 2025 r. doczekałem się lepszych baterii w telefonach. Chcę je wszędzie
Aktualizacja: 2025-12-27T08:30:00+01:00
8:20
W 2025 nie kupiłem Switcha 2. Niczego nie żałuję
Aktualizacja: 2025-12-27T08:20:00+01:00
8:10
Jeden klik i masz dwa razy więcej RAM-u. Największa ściema w historii komputerów
Aktualizacja: 2025-12-27T08:10:00+01:00
8:00
Tych sprzętów Apple'a nie kupuj. Zaraz dostaną nowe wersje
Aktualizacja: 2025-12-27T08:00:00+01:00
16:40
Całkowite zaćmienie Słońca nareszcie blisko Polski. Na taki spektakl czekaliśmy od dekad
Aktualizacja: 2025-12-26T16:40:00+01:00
16:30
Elektryczne busy miały zmienić wszystko. Na razie zostają konie
Aktualizacja: 2025-12-26T16:30:00+01:00
16:20
Gigantyczna dziura w ziemi zamieni się w najgłębsze jezioro w Polsce. Tak żegnamy węgiel
Aktualizacja: 2025-12-26T16:20:00+01:00
16:10
Lotnisko w Krakowie może zostać zamknięte na trzy miesiące. Pas startowy nie daje już rady
Aktualizacja: 2025-12-26T16:10:00+01:00
16:10
Ten robot naprawdę umie skakać. Dreame X50 Ultra - test
Aktualizacja: 2025-12-26T16:10:00+01:00
16:00
Ucieczka z więzienia nigdy nie była tak prosta. Strażnicy są przerażeni nowymi dronami
Aktualizacja: 2025-12-26T16:00:00+01:00
16:00
XXI w. będzie stuleciem walki o wodę, która przeora naszą planetę
Aktualizacja: 2025-12-26T16:00:00+01:00
14:53
Kometa 3I/Atlas ma coś, co nie powinno istnieć. Niezwykła anomalia, albo "silnik rakietowy"
Aktualizacja: 2025-12-26T14:53:28+01:00
10:00
Apple w pułapce pamięci. Cena iPhone'a wystrzeli w górę
Aktualizacja: 2025-12-26T10:00:00+01:00
9:30
Wojsko przejęło strategiczną polską hutę. "Stalowy fundament naszej zbrojeniówki"
Aktualizacja: 2025-12-26T09:30:00+01:00
9:00
Listonosz przyniesie ci instrukcję przetrwania. "Najważniejsza lektura tego roku"
Aktualizacja: 2025-12-26T09:00:00+01:00
7:50
Idziecie do kina i przez kilka godzin gadacie. Ludzie, co z wami?
Aktualizacja: 2025-12-26T07:50:00+01:00
7:40
Apple'u, proszę! 9 życzeń do Mikołaja z Cupertino na 2026 rok
Aktualizacja: 2025-12-26T07:40:00+01:00
7:30
Zuckerbergu, obiecywałeś Facebooka "jak kiedyś". Chyba robisz sobie jaja
Aktualizacja: 2025-12-26T07:30:00+01:00
7:20
System kaucyjny to wielkie rozczarowanie. Co z tym krajem jest nie tak?
Aktualizacja: 2025-12-26T07:20:00+01:00
7:10
W 2025 r. kupiłem myszkę ergonomiczną. Nie wracam do zwykłej
Aktualizacja: 2025-12-26T07:10:00+01:00
7:00
Dostałeś iPhone'a na Święta? Ustaw i sprawdź 19 rzeczy na start
Aktualizacja: 2025-12-26T07:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA