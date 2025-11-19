REKLAMA
Polska zbroi się na potęgę. "Najsilniejsza artyleria w Europie"

Do Polski dotarły nowe moduły Homar‑K. MON potwierdza: budujemy najpotężniejszą artylerię rakietową w Europie.

Marcin Kusz
Już są! Nowe Homary‑K zasila polską armię
Do naszego kraju trafiła właśnie kolejna partia modułów wyrzutni rakietowych Homar‑K – najważniejszego systemu artylerii rakietowej modernizującego polską armię. MON potwierdza, że 30 nowych modułów dotarło z Republiki Korei i trafi do montażu końcowego w zakładach Huty Stalowa Wola. Polska buduje tym samym największą i najsilniejszą artylerię rakietową w Europie.

Kolejny transport zwiększa polską siłę ognia

Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Paweł Bejda poinformował, że z Korei Południowej dotarło właśnie 30 nowych modułów Homar‑K. Tym samym na terenie Polski znajduje się już 174 z 290 zamówionych elementów, z których część jest zmontowana i służy w jednostkach wojsk rakietowych.

Moduły trafią teraz do Huty Stalowa Wola, gdzie zostaną zintegrowane z podwoziami Jelcz P882.57 TS T45 8x8 oraz z polskimi systemami: zestawem kierowania ogniem Topaz i cyfrową łącznością Fonet. Dopiero po tych etapach powstaną kompletne, gotowe do działania wyrzutnie Homar‑K.

Homar‑K: koreańska konstrukcja, polskie podwozie i polskie sieci

Homar‑K jest polonizowaną wersją koreańskiego systemu K239 Chunmoo. W odróżnieniu od oryginału powstaje na polskich pojazdach Jelcz i działa w pełni w polskich systemach dowodzenia. Wyrzutnia może przenosić 6 kierowanych pocisków kalibru 239 mm albo jeden pocisk balistyczny o zasięgu do 290 km. Jednocześnie trwają prace nad integracją kolejnych efektorów, w tym rakiet 122 mm kompatybilnych z WR‑40 Langusta i BM‑21 Grad, co ma w przyszłości zwiększyć elastyczność systemu.

Polski zestaw kierowania ogniem Topaz jest jednym z istotniejszych elementów przewagi Homara‑K. Pozwala na wpięcie wyrzutni w cyfrowe pole walki, szybkie prowadzenie ognia i reakcję w czasie rzeczywistym. Uzupełnia go system komunikacji Fonet, zapewniający kompatybilność z sojuszniczymi strukturami NATO.

Najsilniejsza artyleria rakietowa w Europie

Z nowymi Homarami‑K oraz dostarczonymi już 20 wyrzutniami M142 HIMARS Polska dysponuje potencjałem, który w połączeniu z WR‑40 Langusta i RM‑70 czyni ją liderem artylerii rakietowej w Europie. Już dziś Wojsko Polskie ma co najmniej 126 zmontowanych modułów Homara‑K, a docelowo ta liczba wzrośnie do 290. Przypomnijmy, że ostatnio część z nich wysłaliśmy na ćwiczenia do Finlandii – pierwszy raz z wykorzystaniem samolotów.

Kolejne kontrakty obejmują również uruchomienie produkcji rakiet w Polsce dzięki współpracy spółki joint venture Hanwha Aerospace i WB Group. To krok ku pełnej samodzielności przemysłowej i zdolności do prowadzenia suwerennego uzbrojenia dalekiego zasięgu. W perspektywie najbliższych lat nasz kraj może dysponować jednym z najbardziej zaawansowanych arsenałów artylerii rakietowej na świecie.

19.11.2025
