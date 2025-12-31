REKLAMA
Długopis z ChatemGPT. To jest niby ten cudowny gadżet od twórcy iPhone'a

Twórca iPhone'a i szef OpenAI łączą siły nad tajemniczym projektem Gumdrop. Przecieki sugerują, że zamiast kolejnego ekranu zobaczymy inteligentne pióro.

Oliwier Nytko
Długopis od twórcy iPhone'a. OpenAI szykuje ten sprzęt
Firma Sama Altmana, po sukcesie ChatGPT i generatora Sora, planuje przenieść swoją technologię z ekranów do świata fizycznego. Własne urządzenie to logiczny etap rozwoju dla giganta, który chce uniezależnić się od sprzętu innych producentów i pewnie być obecnym w każdej sferze życia użytkowników.

Za projektem stoją wielkie nazwiska. Obok Altmana kluczową rolę odgrywa Jony Ive, projektant odpowiedzialny za wygląd iPhone’a i iPada. Ta współpraca sugeruje, że nie chodzi tylko o funkcjonalność, ale o przedmiot, który ma szansę stać się - nie bójmy się użyć tego określenia - ikoną designu użytkowego. Oczekiwania są ogromne, bo duet ten dysponuje zarówno kapitałem technologicznym, jak i estetycznym wyczuciem.

Gumdrop - długopis zamiast okularów?

Spekulacje na temat formy tego urządzenia trwają od ponad roku. Mówiło się o bezekranowych asystentach czy okularach, ale najnowsze doniesienia wskazują na coś bardziej prozaicznego. 

Według informatora o pseudonimie Smart Pikachu za Android Authority nadchodzący gadżet może przybrać formę inteligentnego pióra. Projekt, rozwijany rzekomo pod nazwą kodową Gumdrop, jest na tyle zaawansowany, że trwają już rozmowy o masowej produkcji.

Produkcja urządzenia ma zostać powierzona Foxconnowi - tajwańskiemu gigantowi, który składa m.in. iPhone’y. Początkowo planowano współpracę z chińskim Luxshare, ale spór dotyczący lokalizacji fabryk wymusił zmianę partnera. Obecnie najbardziej prawdopodobnym miejscem montażu jest Wietnam, choć w grę wchodzą również amerykańskie zakłady Foxconna, co mogłoby mieć znaczenie wizerunkowe. Cła, walka handlowa z Chinami i tak dalej.

Co jeszcze planuje OpenAI?

Jak to ma działać?

Czym dokładnie miałby być ten sprzęt? Przecieki sugerują hybrydę długopisu i mobilnego urządzenia audio. Taka konstrukcja pozwalałaby na odręczne sporządzanie notatek, które byłyby natychmiast transkrybowane, cyfryzowane i przesyłane do ChatGPT w celu dalszej obróbki (np. edycji czy podsumowania). Byłoby to połączenie analogowego nawyku pisania z cyfrową wydajnością modeli językowych.

Funkcje audio wskazują na możliwość dwukierunkowej komunikacji głosowej z asystentem AI. Urządzenie mogłoby działać jako samodzielny byt lub w ścisłej integracji ze smartfonem, oferując stały dostęp do sztucznej inteligencji bez konieczności patrzenia w ekran. Jony Ive wspominał wcześniej, że celem projektu jest stworzenie technologii, która czyni nas mniej wyobcowanymi i obecnymi w rzeczywistości.

Ryzyko powtórki z rozrywki

Rynek dedykowanych urządzeń AI jest trudny, o czym boleśnie przekonali się twórcy Rabbit R1 czy Humane AI Pin. Sprzęty te spotkały się z chłodnym przyjęciem głównie przez brak realnej wartości dodanej względem smartfona i liczne błędy. OpenAI wchodzi na ten teren, licząc, że renoma marki i doświadczenie Ive’a pozwolą uniknąć wpadek poprzedników.

Pomysł na cyfrowy długopis brzmi sensownie w kontekście porażek broszek przypinanych do ubrań. Piny wymagały zmiany nawyków i wyglądały w przestrzeni publicznej nienaturalnie, podczas gdy długopis to narzędzie, które znamy od zawsze - jest dyskretne, ergonomiczne i ma jasne przeznaczenie. Jeśli OpenAI uda się połączyć tradycyjne notowanie z modelem językowym, mogą trafić w niszę biznesową i kreatywną.

Istnieje jednak ryzyko, że całe zamieszanie wynika z błędu w tłumaczeniu przecieków. W języku angielskim słowa pen (długopis) i pin (przypinka) brzmią podobnie. Chociaż Smart Pikachu trzyma się mocno długopisu, a nie przypinki.

Jeśli źródła pomyliły litery, a OpenAI w rzeczywistości szykuje kolejną wariację na temat asystenta noszonego na bluzie czy koszulce, projekt może mieć pod górkę. Po klęsce Humane AI Pin rynek ma alergię na tego typu wynalazki. Apsik.

31.12.2025 08:00
