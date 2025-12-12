Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

OpenAI udostępnia GPT-5.2. Jest dziwnie

OpenAI wcisnęło przycisk "Publikuj", choć GPT-5.2 nie jest żadnym spektakularnym przełomem. To raczej próba zatrzymania użytkowników, zanim odpłyną do Google'a.

Malwina Kuśmierek
OpenAI oficjalnie pokazuje GPT-5.2
REKLAMA

Najwidoczniej ogłoszony przez Sama Altmana "kod czerwony" zaczął przeradzać się w czyny. Bo niecały miesiąc po premierze GPT-5.1, OpenAI raczy świat modelem GPT-5.2, który ma ratować honor ChataGPT po sukcesie Gemini 3.

Najnowsza seria modeli i ma być - jak zapewnia firma - najbardziej kompetentną propozycją do pracy zawodowej. W tym programowania, analizy dokumentów, tworzenia prezentacji czy wieloetapowych projektów.

REKLAMA

Najnowszy GPT-5.2 jest jak plaster na krwawiącą ranę. W sumie to całkiem ładny plaster

GPT-5.2 to największy dotąd skok w ramach piątej generacji modeli. Warianty Thinking i Pro są zorientowane na generowanie "rozwiniętych sekwencji rozumowania", podczas gdy Instant obsługuje szybsze zadania. Wszystkie trzy korzystają z okna kontekstowego sięgającego 400 tys. tokenów - wysyłane im prompty (instrukcje tekstowe) mogą oprócz długich wiadomości zawierać także liczne dokumenty. Zakktualizowano także zbiór wiedzy o świecie - GPT-5.2 wie o wszystkim co działo się na świecie przed 31 sierpnia 2025 r. W API GPT-5.2 kosztuje 1,75 dol. za milion tokenów wejściowych, czyli o 40 proc. więcej niż GPT-5.1.

OpenAI mocno akcentuje wydajność nowej wersji. Firma deklaruje, że GPT-5.2 Thinking wyręcza lub dorównuje "ludzkim profesjonalistom" w 70,9 proc. zadań w benchmarku GDPval obejmującym zadania typowe dla 44 zawodów - od programistów i prawników po dyplomowane pielęgniarki i inżynierów mechaników. To istotny wzrost względem Gemini 3 Pro, ocenionego w tym samym benchmarku na 53,3 proc. W testach inżynierii oprogramowania SWE-Bench Pro model osiągnął 55,6 proc., wyprzedzając zarówno Geminiego 3 Pro, jak i Claude’a Opus 4.5. W zadaniach naukowych GPQA Diamond uzyskał 92,4 proc., minimalnie wyżej niż Google. Jak relacjonuje serwis VentureBeat, podczas spotkania z mediami OpenAI chętnie chwaliło się wyższością GPT-5.2 nad Gemini, ale na swojej stronie nie zamieściło żadnych bezpośrednich porównań z Gemini 3. Zamiast tego firma skupiła się na narracji "ulepszeń względem GPT-5.1".

Tabela z materiałów prasowych z benchmarkami GPT-5.2 - w oficjalnym poście na blogu OpenAI znajdziemy tylko dwie pierwsze kolumny; źródło: VentureBeat

Równocześnie model ma generować o 38 proc. mniej konfabulacji niż GPT-5.1. Mimo to firma nie obiecuje cudów: Altman przyznał, że GPT-5.2 wciąż nie umie np. tworzyć w pełni dopracowanych plików bez nadzoru człowieka.

W praktyce 5.2 ma być przede wszystkim narzędziem pracy. OpenAI twierdzi, że użytkownicy biznesowi są w stanie zaoszczędzić nawet 40-60 minut dziennie dzięki usprawnieniom wprowadzonym do nowej iteracji modelu. Potwierdzać mają to doświadczenia pracowników Shopify czy Zoom - firm, którym OpenAI udostępniło GPT-5.2 w ramach zamkniętego testu. OpenAI podkreśla też, że strategicznie była gotowa na tę premierę od dawna - choć decyzja o jej tempie i terminie niewątpliwie została ukształtowana przez agresywny ruch Google'a.

Ostateczna ocena GPT-5.2 będzie jednak zależeć od niezależnych testów. Historia benchmarków pokazała już, że firmy technologiczne potrafią przedstawić wyniki w najkorzystniejszym dla siebie świetle, a nauka mierzenia zdolności AI wciąż nie nadąża za marketingiem. Na razie nowy model wygląda na stosunkowo skromną aktualizację, która ma uspokoić inwestorów i zatrzymać użytkowników - przynajmniej do kolejnego ruchu Google'a.

REKLAMA

Więcej na temat OpenAI:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
12.12.2025 09:46
Tagi: ChatbotChatGPTOpenAISztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
8:57
Ten adres w Warszawie budził grozę. Upada symbol radzieckiej dominacji
Aktualizacja: 2025-12-12T08:57:47+01:00
8:51
Wypełnisz dom muzyką. Jedno kliknięcie i wszystko gra
Aktualizacja: 2025-12-12T08:51:26+01:00
8:10
Android pokaże ratownikom to, czego nie umiesz opisać. Genialna funkcja
Aktualizacja: 2025-12-12T08:10:24+01:00
7:55
Google pokazał nową przeglądarkę. Koniec Chrome?
Aktualizacja: 2025-12-12T07:55:53+01:00
7:00
The Game Awards 2025. Wszystkie zwiastuny i najważniejsze premiery
Aktualizacja: 2025-12-12T07:00:45+01:00
6:30
Żadne Spotify czy YouTube. Koleo ma najlepsze podsumowanie roku
Aktualizacja: 2025-12-12T06:30:38+01:00
6:29
NASA ujawnia plan dla Marsa. Pionierzy zapolują na życie
Aktualizacja: 2025-12-12T06:29:52+01:00
6:23
SpaceX wyniósł na orbitę tajny ładunek. Co wiemy o sekrecie USA
Aktualizacja: 2025-12-12T06:23:00+01:00
6:12
Wojsko Polskie z wielkim kontraktem bez detali, ale z jasnym sygnałem
Aktualizacja: 2025-12-12T06:12:00+01:00
6:01
Niszczymy najciemniejsze niebo Ziemi. Będzie już tylko na filmach
Aktualizacja: 2025-12-12T06:01:00+01:00
20:09
Ups, polskie Mapy Google pokazują, czego nie powinny. Obudźmy się
Aktualizacja: 2025-12-11T20:09:22+01:00
20:02
Święty Graal PC Master Race to pięcioletnia karta. Ale ten podpis
Aktualizacja: 2025-12-11T20:02:28+01:00
19:57
Wygenerujesz własny epizod Star Wars. Hollywood wiąże sobie stryczek
Aktualizacja: 2025-12-11T19:57:46+01:00
19:03
Chrome na telefon z wielką zmianą. Wkurzy miliony, mogło być gorzej
Aktualizacja: 2025-12-11T19:03:34+01:00
18:56
Android 17 pożycza zabezpieczenia od Apple'a. Lepiej późno niż wcale
Aktualizacja: 2025-12-11T18:56:47+01:00
18:18
The Game Awards 2025 – kiedy i jak oglądać? Wszystko masz tutaj
Aktualizacja: 2025-12-11T18:18:43+01:00
18:02
Musk robi w kosmosie elektrownię i serwerownię. Na Ziemi za drogo
Aktualizacja: 2025-12-11T18:02:24+01:00
17:44
Zniknął za Marsem i zamilkł. Cisza niepokoi NASA, 10 lat pracował wzorowo
Aktualizacja: 2025-12-11T17:44:10+01:00
17:00
Teraz słuchawki są od wyglądania. Nawet nie włożysz ich do ucha
Aktualizacja: 2025-12-11T17:00:09+01:00
16:52
YouTube dowalił reklamy w oazie bez spamu. To bat na cwaniaków
Aktualizacja: 2025-12-11T16:52:16+01:00
16:36
Do czego świat używa AI? Kapitalny raport o nas samych
Aktualizacja: 2025-12-11T16:36:36+01:00
16:28
Trump powiedział, co wie o 6G. Było mi wstyd za ludzi dookoła
Aktualizacja: 2025-12-11T16:28:47+01:00
16:11
Nasza duma narodowa ląduje w USA. Pokażemy im jak się robi broń
Aktualizacja: 2025-12-11T16:11:36+01:00
15:49
Cieszycie się z powrotu kart microSD w telefonach. A nie ma z czego
Aktualizacja: 2025-12-11T15:49:26+01:00
14:56
Trekking w wersji 2.0. Czy nowy Giant Explore E+ to faktycznie król długich dystansów?
Aktualizacja: 2025-12-11T14:56:01+01:00
14:27
XGIMI Vibe One zawstydza rywali ceną – test mobilnego projektora z akumulatorem
Aktualizacja: 2025-12-11T14:27:34+01:00
13:47
PlayStation 5 z napędem w genialnej cenie. Taniej nie kupisz
Aktualizacja: 2025-12-11T13:47:45+01:00
13:14
RegioJet chciał podgryzać PKP Intercity. Kasuje połączenia na potęgę
Aktualizacja: 2025-12-11T13:14:21+01:00
13:01
Kometa 3I/Atlas za chwilę będzie najbliżej Ziemi. Cały świat wpatrzony w niebo
Aktualizacja: 2025-12-11T13:01:19+01:00
12:52
Jaki prezent dla na święta 2025? Orange ma najlepsze
Aktualizacja: 2025-12-11T12:52:03+01:00
12:07
Ksiądz znalazł wymówkę, żeby hałasować w mieście. I pokazał, dlaczego mamy problem
Aktualizacja: 2025-12-11T12:07:38+01:00
11:06
Odkryto najstarsze ognisko na świecie, a przy nim najstarszą zapalniczkę. Archeolodzy aż usiedli
Aktualizacja: 2025-12-11T11:06:47+01:00
10:51
ChatGPT to od teraz mistrz Photoshopa. Dosłownie
Aktualizacja: 2025-12-11T10:51:32+01:00
10:01
Twój dziadek rozpocznie nowe życie jako cukiernica. "Żałoba potrzebuje nowych form"
Aktualizacja: 2025-12-11T10:01:53+01:00
9:53
Tarcza kopała tunel, ale pozbawiła ludzi mieszkań. Jest szansa na szczęśliwe zakończenie
Aktualizacja: 2025-12-11T09:53:09+01:00
8:55
Szef OpenAI używa ChataGPT do opieki nad niemowlakiem. Biedne dziecko
Aktualizacja: 2025-12-11T08:55:49+01:00
8:53
Wyczyść To z Tefal Clean It. Odkurzacz piorący akurat na Święta
Aktualizacja: 2025-12-11T08:53:17+01:00
8:02
Ryanair to najgorsza linia na świecie. Zmiótł każdego w rankingu
Aktualizacja: 2025-12-11T08:02:26+01:00
7:00
Potężny rozbłysk ukrytej czarnej dziury. Trwał 7 godzin
Aktualizacja: 2025-12-11T07:00:00+01:00
6:15
Pokażesz na granicy, co pisałeś na Facebooku. Albo won do domu
Aktualizacja: 2025-12-11T06:15:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA