Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Wygenerujesz własny epizod Star Wars. Hollywood wiąże sobie stryczek

Disney i OpenAI ogłosiły partnerstwo, które do niedawna było nie do pomyślenia. W zamian za kawałek przy torcie AI wytwórnia Disneya oddaje twórcom ChatGPT swoje największe skarby.

Maciej Gajewski
ChatGPT Star Wars Marvel Disney
REKLAMA

Od stycznia każdy użytkownik platformy Sora od OpenAI będzie mógł wprowadzić kilka zdań i w kilka minut wygenerować własny film z udziałem ponad 200 postaci z uniwersów Disneya, Marvela, Pixara czy Star Wars. Nie potrzeba kamer, ekip filmowych ani wielomilionowych budżetów. Wystarczy komputer, Internet i wyobraźnia. To odwrócenie dotychczasowej hierarchii: fan, który dotąd był tylko odbiorcą, nagle staje się twórcą. 

Disney został pierwszym dużym partnerem licencyjnym Sory, inwestując w OpenAI miliard dolarów i zabezpieczając sobie możliwość dalszego zwiększania udziałów. To nie jest zwykła współpraca - to strategiczne splecenie interesów obu gigantów.

REKLAMA

Czytaj też:

Miliard dolarów symbolem początku zmian w Hollywood?

Umowa obejmuje trzy lata i zmienia nie tylko sposób, w jaki Disney podchodzi do technologii, ale całą jego strategię tworzenia treści. 

  • Disney+ ma zyskać własne doświadczenia generowane przez AI.
  • Fani będą mogli korzystać z narzędzi pokroju ChatGPT Images, przekształcając proste prompty w pełnoprawne obrazy z licencjonowanymi bohaterami.
  • Disney stanie się głównym klientem OpenAI, wykorzystując jej API do budowy nowych produktów i narzędzi. 

To nie jest jednorazowy kontrakt a głębokie włączenie infrastruktury OpenAI w codzienną działalność Disneya - od rozrywki dla widzów po narzędzia dla pracowników.

Star Wars w rękach fanów - czy w chaosie?

Możliwość wygenerowania własnego epizodu Star Wars oznacza rozmycie granicy między treścią kanoniczną a fanowską. Disney zabezpieczył się jednak przed najpoważniejszymi zagrożeniami: umowa wyraźnie wyklucza wykorzystanie wizerunków i głosów aktorów.

Disney jednocześnie uderza w konkurencję: wezwał Google’a, by przestał używać jego treści do trenowania modeli takich jak Veo czy Imagen bez zgody. Widać wyraźnie że OpenAI właśnie zyskał potężnego sojusznika. Disney nie tylko zapewnił twórcom ChatGPT prawa do jednych z najważniejszych wizualnych dzieł nowożytnej popkultury - by współuczesnitczyć w szaleńczym wyścigu o prymat w AI staje się lojalnym i wiernym żołnierzem startupu, o którym jeszcze kilka lat temu nikt nie słyszał.

REKLAMA

Kto wie, może to jedyna słuszna biznesowa droga w tych dziwnych czasach. Zamiast procesów sądowych - licencje. Zamiast blokad - partnerstwa. To precedens, który potencjalnie może wpłynąć na całą branżę. Inne studia już obserwują, jak rozegrać tę partię. Inne platformy będą chciały podobnych umów. A użytkownicy? Dostaną dostęp do narzędzi, które jeszcze niedawno były domeną najbogatszych producentów. 

Każdy z nas właśnie dostał kawałek mocy produkcyjnej. Czy to dobrze, czy źle - zależy od perspektywy. Ale jedno jest pewne: procesu nie da się odwrócić.

REKLAMA
Maciej Gajewski
11.12.2025 19:57
Tagi: Disney PlusOpenAISztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
19:03
Chrome na telefon z wielką zmianą. Wkurzy miliony, mogło być gorzej
Aktualizacja: 2025-12-11T19:03:34+01:00
18:56
Android 17 pożycza zabezpieczenia od Apple'a. Lepiej późno niż wcale
Aktualizacja: 2025-12-11T18:56:47+01:00
18:18
The Game Awards 2025 – kiedy i jak oglądać? Wszystko masz tutaj
Aktualizacja: 2025-12-11T18:18:43+01:00
18:02
Musk robi w kosmosie elektrownię i serwerownię. Na Ziemi za drogo
Aktualizacja: 2025-12-11T18:02:24+01:00
17:44
Zniknął za Marsem i zamilkł. Cisza niepokoi NASA, 10 lat pracował wzorowo
Aktualizacja: 2025-12-11T17:44:10+01:00
17:00
Teraz słuchawki są od wyglądania. Nawet nie włożysz ich do ucha
Aktualizacja: 2025-12-11T17:00:09+01:00
16:52
YouTube dowalił reklamy w oazie bez spamu. To bat na cwaniaków
Aktualizacja: 2025-12-11T16:52:16+01:00
16:36
Do czego świat używa AI? Kapitalny raport o nas samych
Aktualizacja: 2025-12-11T16:36:36+01:00
16:28
Trump powiedział, co wie o 6G. Było mi wstyd za ludzi dookoła
Aktualizacja: 2025-12-11T16:28:47+01:00
16:11
Nasza duma narodowa ląduje w USA. Pokażemy im jak się robi broń
Aktualizacja: 2025-12-11T16:11:36+01:00
15:49
Cieszycie się z powrotu kart microSD w telefonach. A nie ma z czego
Aktualizacja: 2025-12-11T15:49:26+01:00
14:56
Trekking w wersji 2.0. Czy nowy Giant Explore E+ to faktycznie król długich dystansów?
Aktualizacja: 2025-12-11T14:56:01+01:00
14:27
XGIMI Vibe One zawstydza rywali ceną – test mobilnego projektora z akumulatorem
Aktualizacja: 2025-12-11T14:27:34+01:00
13:47
PlayStation 5 z napędem w genialnej cenie. Taniej nie kupisz
Aktualizacja: 2025-12-11T13:47:45+01:00
13:14
RegioJet chciał podgryzać PKP Intercity. Kasuje połączenia na potęgę
Aktualizacja: 2025-12-11T13:14:21+01:00
13:01
Kometa 3I/Atlas za chwilę będzie najbliżej Ziemi. Cały świat wpatrzony w niebo
Aktualizacja: 2025-12-11T13:01:19+01:00
12:52
Jaki prezent dla na święta 2025? Orange ma najlepsze
Aktualizacja: 2025-12-11T12:52:03+01:00
12:07
Ksiądz znalazł wymówkę, żeby hałasować w mieście. I pokazał, dlaczego mamy problem
Aktualizacja: 2025-12-11T12:07:38+01:00
11:06
Odkryto najstarsze ognisko na świecie, a przy nim najstarszą zapalniczkę. Archeolodzy aż usiedli
Aktualizacja: 2025-12-11T11:06:47+01:00
10:51
ChatGPT to od teraz mistrz Photoshopa. Dosłownie
Aktualizacja: 2025-12-11T10:51:32+01:00
10:01
Twój dziadek rozpocznie nowe życie jako cukiernica. "Żałoba potrzebuje nowych form"
Aktualizacja: 2025-12-11T10:01:53+01:00
9:53
Tarcza kopała tunel, ale pozbawiła ludzi mieszkań. Jest szansa na szczęśliwe zakończenie
Aktualizacja: 2025-12-11T09:53:09+01:00
8:55
Szef OpenAI używa ChataGPT do opieki nad niemowlakiem. Biedne dziecko
Aktualizacja: 2025-12-11T08:55:49+01:00
8:53
Wyczyść To z Tefal Clean It. Odkurzacz piorący akurat na Święta
Aktualizacja: 2025-12-11T08:53:17+01:00
8:02
Ryanair to najgorsza linia na świecie. Zmiótł każdego w rankingu
Aktualizacja: 2025-12-11T08:02:26+01:00
7:00
Potężny rozbłysk ukrytej czarnej dziury. Trwał 7 godzin
Aktualizacja: 2025-12-11T07:00:00+01:00
6:15
Pokażesz na granicy, co pisałeś na Facebooku. Albo won do domu
Aktualizacja: 2025-12-11T06:15:00+01:00
6:13
Prawdziwa noc to już luksus. Ludzie chcą jeszcze więcej światła
Aktualizacja: 2025-12-11T06:13:00+01:00
6:08
Teleskop Webba pobił własny rekord. "Spojrzał w otchłań czasu"
Aktualizacja: 2025-12-11T06:08:00+01:00
6:06
Potężna tarcza się przebiła. Powstaje długi tunel dla samochodów
Aktualizacja: 2025-12-11T06:06:00+01:00
6:01
Nie tylko klimat winduje ceny żywności. Prawdziwy winny jest inny
Aktualizacja: 2025-12-11T06:01:00+01:00
21:20
Świat zaczyna przekonywać się do składaków. Ile można czekać
Aktualizacja: 2025-12-10T21:20:31+01:00
20:37
Potężna sieć przemytu napędza chińską rewolucję AI. Powstał czarny rynek chipów
Aktualizacja: 2025-12-10T20:37:06+01:00
20:10
Koniec przewagi NVIDII. Konkurencja wreszcie nadrobiła
Aktualizacja: 2025-12-10T20:10:38+01:00
19:36
RAM droższy niż karty graficzne i procesory. To już jakiś koszmar
Aktualizacja: 2025-12-10T19:36:32+01:00
19:12
Apple ma bat na Rosję. Nie zablokują jednej aplikacji
Aktualizacja: 2025-12-10T19:12:13+01:00
18:49
Biały Dom walczy z fontem Calibri. Jest zbyt lewacki
Aktualizacja: 2025-12-10T18:49:42+01:00
18:23
Będą remastery Fallouta? Zjadłem na nim zęby i czuję się olany
Aktualizacja: 2025-12-10T18:23:06+01:00
18:03
Szykują szpitale na wojnę. Lekarze poczują klimat okopów
Aktualizacja: 2025-12-10T18:03:50+01:00
18:01
Koniec serii Call of Duty, jaką znaliśmy. Graczom niech będą dzięki
Aktualizacja: 2025-12-10T18:01:19+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA