mObywatel przestanie działać na starszych telefonach. Twój jest na liście?

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że kończy wsparcie mObywatela dla starszych smartfonów, których nie można już zaktualizować do nowszego systemu operacyjnego. Jeśli wciąż masz taki telefon, aplikacja przestanie działać.

Albert Żurek
mObywatel ios 15
Mowa głównie o urządzeniach z systemem iOS. Twórcy mObywatela zwiększają bezpieczeństwo i kończą wsparcie dla iOS 15 i starszych. To stosunkowo nowe oprogramowanie wydane nieco ponad cztery lata temu. Obecnie jednak funkcjonuje tylko na przestarzałych urządzeniach.

mObywatel z końcem wsparcia dla iOS 15. Potrzebny będzie nowy telefon

Z komunikatu resortu wynika, że już w następną środę 7 stycznia 2026 r. mObywatel straci wsparcie dla systemów iOS 15 i starszych. Następnie przestanie działać.

Ma być to standardowa praktyka mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa oprogramowania przechowującego wrażliwe informacje. Raczej nikt nie chciałby, aby jego dane osobowe: adresy, numer PESEL czy dokumenty wpadły w niepowołane ręce. W związku, z czym Ministerstwo Cyfryzacji wymaga aktualizacji mObywatela do wersji 4.71.1 lub wyższej na wszystkich urządzeniach.

Większym problemem jest jednak fakt, że od 7 stycznia aplikacja przestanie działać na urządzeniach z systemem iOS 15 i starszym. Producent mówi o braku możliwości zalogowania się, a co za tym idzie - korzystania z dokumentów elektronicznych oraz innych usług. Resort sugeruje aktualizację systemu w telefonie, ale w praktyce nie będzie to możliwe na wielu modelach.

Dlaczego? Ponieważ Apple prowadzi jasną politykę aktualizacji smartfonów. Jeśli macie trochę starszy model iPhone’a, na którym działał system iOS 15 w większości przypadków najprawdopodobniej już dawno uaktualniliście to urządzenie. Właściwie, aby korzystać z iOS 26, nie potrzebujemy nowego modelu - najnowszy system obsługują iPhone’y 11 wydane w 2019 r.

Ostatnimi smartfonami, które utknęły na systemie iOS 15 jest seria iPhone 7 z 2016 r., iPhone 6s z 2015 r. oraz oryginalny iPhone SE 1. generacji z 2016 r. (i starszych modeli). Decyzja Ministerstwa Cyfryzacji dotknie zatem bardzo popularne modele, które dzisiaj są już mocno przestarzałe. Mówimy o dziewięcioletnich lub nawet 10-letnich sprzętach. Wiele osób wymienia swojego iPhone’a co 4-5 lata, ale podejrzewam, że wciąż w Polsce mamy trochę użytkowników iPhone 7.

Posiadacze iPhone 8, X oraz nowszych na szczęście nie są zagrożeni. Wciąż będą mogli korzystać z mObywatela. Mimo wszystko warto korzystać z urządzenia, które jest na bieżąco aktualizowane. Nie chodzi tu jedynie o wsparcie aplikacji, ale ogólne bezpieczeństwo. Dzisiejsze telefony są wspierane przez długie lata. Nawet te tańsze, kosztujące kilkaset lub nieco ponad 1000 zł takie jak seria Galaxy A36 lub A56 od Samsunga.

Albert Żurek
31.12.2025 12:01
