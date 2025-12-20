Logo
mObywatel ma dla nas prezent na Sylwestra. Jakże wspaniały

Napędzany polskim modelem języka naturalnego PLLuM wirtualny asystent zostanie udostępniony wszystkim użytkownikom. To pierwszy w Europie rządowy chatbot oparty w całości na krajowym modelu AI. Informację potwierdził wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Maciej Gajewski
mObywatel wirtualny asystent
Pomysł na wirtualnego asystenta nie pojawił się z dnia na dzień. Ministerstwo Cyfryzacji pracowało nad nim od ponad roku, a kluczowe etapy wdrożenia PLLuM-a przypadły na 2024 i początek 2025 r. Przez długi czas nie podawano żadnej daty premiery, co tylko podsycało spekulacje - zarówno wśród urzędników, jak i zwykłych użytkowników aplikacji.

Teraz jednak wszystko jest jasne.

PLLuM - polski model dla polskich realiów

PLLuM to pierwszy polski model językowy AI zaprojektowany specjalnie do pracy z językiem polskim - językiem trudnym, fleksyjnym, pełnym wyjątków i niuansów, które często gubią modele trenowane głównie na angielszczyźnie.

Ministerstwo Cyfryzacji postawiło na własną technologię zamiast polegać na zagranicznych rozwiązaniach, które nie zawsze radzą sobie z polską terminologią prawną czy administracyjną. Model trenowano na polskich danych, polskich instrukcjach i polskich procedurach. To ogromna różnica - bo administracja publiczna posługuje się specyficznym językiem, którego nie da się dobrze odwzorować na podstawie ogólnych, globalnych zbiorów danych.

W efekcie PLLuM ma być narzędziem, które rozumie nie tylko polszczyznę, ale i polską rzeczywistość urzędową.

Jak będzie działał wirtualny asystent?

Filozofia działania jest prosta: użytkownik pisze tak, jak mówi. Bez paragrafów, bez numerów ustaw, bez żargonu. Wystarczy pytanie w stylu:

  • Zgubiłem dowód - co teraz?
  • Jak zmienić adres zamieszkania?
  • Czy mogę wyrobić paszport dziecku bez obecności drugiego rodzica?

Asystent przeprowadzi użytkownika przez procedurę krok po kroku. Wyjaśni jakie dokumenty przygotować, gdzie złożyć wniosek, ile trwa proces i jakie są wyjątki. Każda odpowiedź będzie oparta na oficjalnych źródłach. W odpowiedzi pojawi się link do konkretnego artykułu, rozporządzenia lub instrukcji z gov.pl albo info.mobywatel.gov.pl.

To nie jest AI, które wymyśla odpowiedzi. To AI, które wyszukuje, porządkuje i tłumaczy oficjalne informacje. Twórcy zapowiadają, że baza wiedzy będzie stopniowo rozszerzana o kolejne źródła.

Granice i bezpieczeństwo

Ministerstwo Cyfryzacji bardzo wyraźnie podkreśla, czego asystent nie będzie robił. Chatbot nie ma dostępu do żadnych danych użytkownika. Nie odczyta:

  • numeru dowodu,
  • punktów karnych,
  • daty ważności dokumentów,
  • informacji z profilu zaufanego.

Nie jest to narzędzie do przeglądania danych osobowych - i nie będzie. Asystent ma pełnić rolę inteligentnego przewodnika po procedurach, a nie cyfrowego urzędnika z dostępem do baz danych.

Co dalej? Ministerstwo zapowiada kolejne funkcje

Sylwestrowa premiera to dopiero początek. Wiceminister Standerski zapowiedział, że w przyszłym roku pojawi się jedna z najbardziej wyczekiwanych funkcji: informacja emerytalna. Użytkownik mObywatela będzie mógł sprawdzić stan swojego konta emerytalnego i uzyskać prognozę przyszłej emerytury - bez logowania do ZUS-u, bez przeklikiwania się przez kolejne portale.

To funkcja, na którą czeka ogromna grupa Polaków, zwłaszcza tych zbliżających się do wieku emerytalnego.

Aplikacja mObywatel, która od czasu premiery wersji 2.0 w lipcu 2023 r. przekroczyła 16 mln pobrań rozwija się w imponującym tempie. Integracje z kolejnymi instytucjami publicznymi postępują, a nowe moduły pojawiają się regularnie. PLLuM, jeśli sprawdzi się w mObywatelu, może znaleźć zastosowanie w edukacji, medycynie, sektorze prywatnym, a nawet w nauce. To dopiero początek.

Maciej Gajewski
20.12.2025 16:30
