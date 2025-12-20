mObywatel ma dla nas prezent na Sylwestra. Jakże wspaniały

Ładowanie...

Pomysł na wirtualnego asystenta nie pojawił się z dnia na dzień. Ministerstwo Cyfryzacji pracowało nad nim od ponad roku, a kluczowe etapy wdrożenia PLLuM-a przypadły na 2024 i początek 2025 r. Przez długi czas nie podawano żadnej daty premiery, co tylko podsycało spekulacje - zarówno wśród urzędników, jak i zwykłych użytkowników aplikacji.

Teraz jednak wszystko jest jasne.

PLLuM - polski model dla polskich realiów

PLLuM to pierwszy polski model językowy AI zaprojektowany specjalnie do pracy z językiem polskim - językiem trudnym, fleksyjnym, pełnym wyjątków i niuansów, które często gubią modele trenowane głównie na angielszczyźnie.

Ministerstwo Cyfryzacji postawiło na własną technologię zamiast polegać na zagranicznych rozwiązaniach, które nie zawsze radzą sobie z polską terminologią prawną czy administracyjną. Model trenowano na polskich danych, polskich instrukcjach i polskich procedurach. To ogromna różnica - bo administracja publiczna posługuje się specyficznym językiem, którego nie da się dobrze odwzorować na podstawie ogólnych, globalnych zbiorów danych.

W efekcie PLLuM ma być narzędziem, które rozumie nie tylko polszczyznę, ale i polską rzeczywistość urzędową.

Jak będzie działał wirtualny asystent?

Filozofia działania jest prosta: użytkownik pisze tak, jak mówi. Bez paragrafów, bez numerów ustaw, bez żargonu. Wystarczy pytanie w stylu:

Zgubiłem dowód - co teraz?

Jak zmienić adres zamieszkania?

Czy mogę wyrobić paszport dziecku bez obecności drugiego rodzica?

Asystent przeprowadzi użytkownika przez procedurę krok po kroku. Wyjaśni jakie dokumenty przygotować, gdzie złożyć wniosek, ile trwa proces i jakie są wyjątki. Każda odpowiedź będzie oparta na oficjalnych źródłach. W odpowiedzi pojawi się link do konkretnego artykułu, rozporządzenia lub instrukcji z gov.pl albo info.mobywatel.gov.pl.

To nie jest AI, które wymyśla odpowiedzi. To AI, które wyszukuje, porządkuje i tłumaczy oficjalne informacje. Twórcy zapowiadają, że baza wiedzy będzie stopniowo rozszerzana o kolejne źródła.

Granice i bezpieczeństwo

Ministerstwo Cyfryzacji bardzo wyraźnie podkreśla, czego asystent nie będzie robił. Chatbot nie ma dostępu do żadnych danych użytkownika. Nie odczyta:

numeru dowodu,

punktów karnych,

daty ważności dokumentów,

informacji z profilu zaufanego.

Nie jest to narzędzie do przeglądania danych osobowych - i nie będzie. Asystent ma pełnić rolę inteligentnego przewodnika po procedurach, a nie cyfrowego urzędnika z dostępem do baz danych.

Co dalej? Ministerstwo zapowiada kolejne funkcje

Sylwestrowa premiera to dopiero początek. Wiceminister Standerski zapowiedział, że w przyszłym roku pojawi się jedna z najbardziej wyczekiwanych funkcji: informacja emerytalna. Użytkownik mObywatela będzie mógł sprawdzić stan swojego konta emerytalnego i uzyskać prognozę przyszłej emerytury - bez logowania do ZUS-u, bez przeklikiwania się przez kolejne portale.

To funkcja, na którą czeka ogromna grupa Polaków, zwłaszcza tych zbliżających się do wieku emerytalnego.

Aplikacja mObywatel, która od czasu premiery wersji 2.0 w lipcu 2023 r. przekroczyła 16 mln pobrań rozwija się w imponującym tempie. Integracje z kolejnymi instytucjami publicznymi postępują, a nowe moduły pojawiają się regularnie. PLLuM, jeśli sprawdzi się w mObywatelu, może znaleźć zastosowanie w edukacji, medycynie, sektorze prywatnym, a nawet w nauce. To dopiero początek.

Maciej Gajewski 20.12.2025 16:30

