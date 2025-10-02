#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Dziurawe oprogramowanie w polskich urzędach. Minister straszy najgorszym

PAD CMS, projekt Polskiej Akademii Dostępności, trafił na czarną listę resortu cyfryzacji. Oprogramowanie wciąż powszechne w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych jest dziurawe, a jego dalsze stosowanie "może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo publiczne".

Malwina Kuśmierek
Dziurawe oprogramowanie w urzędach. Minister straszy najgorszym
REKLAMA

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wydał pilną rekomendację dla instytucji publicznych i organizacji korzystających z oprogramowania PAD CMS. To system zarządzania treścią, który powstał w ramach projektu Polska Akademia Dostępności i przez lata był stosowany m.in. w serwisach administracji publicznej oraz Biuletynach Informacji Publicznej (BIP).

REKLAMA

Minister Cyfryzacji zaleca jak najszybsze wycofanie PAD CMS

Powód? Poważne luki bezpieczeństwa i brak wsparcia technicznego. Resort cyfryzacji ostrzega, że dalsze korzystanie z PAD CMS może prowadzić do "incydentu krytycznego", a więc sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu państwa i obywateli.

Zalecam bezzwłoczne zaprzestanie wykorzystywania tego oprogramowania. Brak aktualizacji oznacza, że wykryte podatności nie będą naprawione

Czym jest PAD CMS?

PAD CMS (PAD - Polska Akademia Dostępności, CMS - content management system, system do zarządzania treściami) został stworzony ponad dekadę temu jako element projektu Fundacji Widzialni, współfinansowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jego celem było zapewnienie instytucjom publicznym i organizacjom pozarządowym łatwego dostępu do bezpłatnych, zgodnych ze standardami WCAG 2.1 stron internetowych, dostosowanych do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Platforma oferowała m.in. 180 gotowych wzorców serwisów www oraz 90 szablonów stron opartych o WordPress, a także e-learningowe kursy z zakresu cyfrowej dostępności. PAD CMS był także możliwy w obsłudze przez osoby niepełnosprawne - w tym niedosłyszące i niedowidzące. Z tego powodu PAD CMS był używany przez m.in. Polski Związek Niewidomych.

PAD CMS był jednym z głównych narzędzi, które miały pomóc urzędom spełniać wymogi dostępności cyfrowej wprowadzane w Polsce od 2012 roku. Możliwość bezpłatnego korzystania z oprogramowania na licencji Creative Commons (CC BY-SA 4.0) oraz duży zasób materiałów wsparcia sprawiły, że PAD CMS stoi u podstaw wielu stron Biuletynu Informacji Publicznej - urzędów miast, inspektoratów budowlanych czy szkół średnich.

Dlaczego teraz zakaz?

Jak wynika z informacji opublikowanych przez CERT Polska, w oprogramowaniu odkryto aż dziewięć poważnych podatności. Najgroźniejsze z nich pozwalają zdalnym atakującym na przesyłanie własnych plików i wykonywanie dowolnego kodu na serwerze, zmianę haseł użytkowników czy ataki typu SQL Injection.

Problem potęguje fakt, że PAD CMS nie jest już rozwijany i nie otrzymuje aktualizacji bezpieczeństwa. Oznacza to, że żadne z wykrytych zagrożeń nie zostanie załatane.

Eksperci wskazali, że dalsze stosowanie tego systemu może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo publiczne oraz istotny interes państwa

Co dalej z urzędowymi stronami?

Rekomendacja Ministerstwa Cyfryzacji została skierowana do szerokiego grona instytucji: od operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych, przez instytuty badawcze, aż po organy administracji publicznej. W praktyce oznacza to, że wiele urzędów będzie musiało w trybie pilnym przejść na inne rozwiązania - np. bezpieczniejsze wersje WordPressa czy alternatywne systemy CMS z aktywnym wsparciem producentów.

Decyzja poprzedzona była konsultacjami z krajowymi zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CSIRT NASK, CSIRT GOV i CSIRT MON). To właśnie one potwierdziły ryzyko krytycznych incydentów w przypadku dalszego używania PAD CMS.

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że decyzja o wycofaniu PAD CMS jest krokiem prewencyjnym, mającym zapobiec potencjalnym kryzysom. Teraz instytucje muszą znaleźć i wdrożyć alternatywy - najlepiej takie, które zapewniają regularne poprawki bezpieczeństwa i zgodność ze standardami dostępności cyfrowej.

Dzieje się w Rzeczpospolitej Technologicznej:

REKLAMA

Zdjęcie główne: FotoBed / Shutterstock

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
02.10.2025 09:46
Tagi: administracja publicznaministerstwopolska
Najnowsze
9:10
Poszedłem sprawdzić system kaucyjny. Jedno słowo: "żenada"
Aktualizacja: 2025-10-02T09:10:26+02:00
8:28
Legendarne Word i Excel mają nowe ikony. Zauważyłeś różnicę?
Aktualizacja: 2025-10-02T08:28:03+02:00
7:45
Wielka afera o nowe butelki bez kaucji. "Cwaniactwo trzeba tępić"
Aktualizacja: 2025-10-02T07:45:05+02:00
7:27
Idzie lawina nowości od Apple'a. Odgrzane kotlety, ale z jednym wyjątkiem
Aktualizacja: 2025-10-02T07:27:27+02:00
6:18
Utrzymali przy życiu ważny fragment ucha. Przełom w badaniach słuchu
Aktualizacja: 2025-10-02T06:18:00+02:00
6:14
Ludzie świecą w ciemności. Właśnie tego dowiedli
Aktualizacja: 2025-10-02T06:14:00+02:00
6:12
Nowe polskie drony kamikadze. Niszczycielska moc
Aktualizacja: 2025-10-02T06:12:00+02:00
6:06
Nagroda Nobla albo foch. Trumpowi odjechał peron
Aktualizacja: 2025-10-02T06:06:00+02:00
6:01
Odczytali stare dane i ich zamurowało. Księżyc Saturna kryje życie?
Aktualizacja: 2025-10-02T06:01:00+02:00
21:06
Samsung Galaxy S26 będzie miał nowy procesor. Może ci się nie spodobać
Aktualizacja: 2025-10-01T21:06:06+02:00
20:02
Komputery z Androidem bliżej niż myślisz. Porzucisz swojego Windowsa
Aktualizacja: 2025-10-01T20:02:47+02:00
18:58
Polskie centrum treningowe Ryanaira kosztowało fortunę. Efekt jest piorunujący
Aktualizacja: 2025-10-01T18:58:15+02:00
18:33
Masz te sprzęty Apple'a? Są na wylocie
Aktualizacja: 2025-10-01T18:33:09+02:00
18:09
Potężna podwyżka subskrypcji Xbox. Lament graczy poniósł się w sieci
Aktualizacja: 2025-10-01T18:09:05+02:00
17:36
Microsoft zmienia boty w ludzi. Poczujesz się dziwnie
Aktualizacja: 2025-10-01T17:36:57+02:00
17:07
Raport o 5G na świecie. Wreszcie Polska nie ma czego się wstydzić
Aktualizacja: 2025-10-01T17:07:56+02:00
16:53
To najtańszy telefon Samsunga. Taniej się nie da
Aktualizacja: 2025-10-01T16:53:43+02:00
16:45
Jest nowy Kindle. Spełniły się marzenia użytkowników
Aktualizacja: 2025-10-01T16:45:11+02:00
16:21
Małpki wymknęły się systemowi kaucyjnemu. Śmieją się nam w twarz
Aktualizacja: 2025-10-01T16:21:19+02:00
16:03
Są nowe słuchawki Apple'a (ale nie AirPodsy). I nie mają sensu
Aktualizacja: 2025-10-01T16:03:05+02:00
15:41
Nowa aplikacja twórców ChataGPT. Chory i niebezpieczny twór
Aktualizacja: 2025-10-01T15:41:34+02:00
14:58
Aktualizacja Windowsa 11. Lepiej pobierz, to najważniejsze uaktualnienie w tym roku
Aktualizacja: 2025-10-01T14:58:27+02:00
14:41
Absurdalna butelka cofnęła nas o 15 lat. Kombinują, by ominąć system kaucyjny
Aktualizacja: 2025-10-01T14:41:00+02:00
14:00
Możesz zarobić na kawie, nie mając kawiarni. O tych rzeczach nie myślisz, sięgając po filiżankę
Aktualizacja: 2025-10-01T14:00:31+02:00
13:28
Ranking kart eSIM 2025. Tu znajdziesz najlepsze oferty
Aktualizacja: 2025-10-01T13:28:47+02:00
13:09
Monstrualna fala przetacza się przez naszą galaktykę. "Niczym kamień wrzucony do stawu"
Aktualizacja: 2025-10-01T13:09:52+02:00
12:37
Nowe sprzęty Apple'a wyciekły przez rząd USA. Co za wtopa
Aktualizacja: 2025-10-01T12:37:45+02:00
11:50
Musk tworzy własną "Wikipedię". Bo stara mu się wybitnie nie podoba
Aktualizacja: 2025-10-01T11:50:13+02:00
10:49
Nowy OLED od Samsunga to potęga. Drugiego takiego monitora nie ma - dosłownie
Aktualizacja: 2025-10-01T10:49:23+02:00
10:33
Zrobiłem wszystko, żeby rozładować ten zegarek. Minęło 18 dni, a ten nic
Aktualizacja: 2025-10-01T10:33:51+02:00
10:10
Polskie satelity wojskowe lecą w kosmos. To absolutny przełom
Aktualizacja: 2025-10-01T10:10:55+02:00
9:18
Nowy iPad Pro pokazany przez Rosjan. Tim Cook będzie wściekły
Aktualizacja: 2025-10-01T09:18:59+02:00
8:24
Google buduje mur na twoje pliki. Oszuści, możecie zwijać interes
Aktualizacja: 2025-10-01T08:24:25+02:00
8:02
System kaucyjny ledwo ruszył, a już go obeszli. Klasyk
Aktualizacja: 2025-10-01T08:02:32+02:00
7:29
Oto co dzieje się z nieodebraną kaucją za butelki. Lepiej usiądź
Aktualizacja: 2025-10-01T07:29:03+02:00
6:39
Księżyc naprawdę ma dwie twarze. Mniej ciepła, mniej życia i więcej pytań
Aktualizacja: 2025-10-01T06:39:00+02:00
6:10
"Mamy nową Koreę Północną". Afganistan odcięty od internetu i telefonii
Aktualizacja: 2025-10-01T06:10:00+02:00
5:58
Ukryte ładunki w diamentach. To one przyśpieszą pecety
Aktualizacja: 2025-10-01T05:58:00+02:00
5:42
Z laboratorium na orbitę. To paliwo obniży koszty lotów
Aktualizacja: 2025-10-01T05:42:00+02:00
19:53
Kto naprawdę wynalazł żelazo? Odpowiedź kryje się w Gruzji
Aktualizacja: 2025-09-30T19:53:45+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA