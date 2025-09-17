Światłowód obowiązkowy w każdym domu. Rząd szykuje zmiany w prawie

Ładowanie...

Nowy projekt Ministra Cyfryzacji zakłada wprowadzenie obowiązku instalowania infrastruktury światłowodowej także w budynkach jednorodzinnych. Dzięki zmianom w przepisach będzie możliwe wdrożenie unijnego rozporządzenia, które wymaga, aby nowe budynki oraz te poddawane generalnym remontom były przystosowane do technologii światłowodowej.

Światłowód obowiązkowy także dla domów jednorodzinnych. Resort Cyfryzacji z planem

Obecnie w Polsce taki obowiązek dotyczy wyłącznie nowych budynków wielorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Oznacza to, że np. w nowych blokach mieszkańcy mogą w łatwy sposób podłączyć się do superszybkiego internetu domowego.

Ministerstwo Cyfryzacji chce jednak pójść krok dalej i nałożyć podobne zobowiązanie również na deweloperów budujących domy jednorodzinne, szeregowce czy bliźniaki. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, przepisy miałyby wejść w życie po 12 lutym 2026 r.

Aby łatwiej było sprawdzać, czy przepisy są respektowane, resort wdroży też obowiązek załączania oświadczeń o zamontowanych instalacjach telekomunikacyjnych, gdy tylko budynek zostanie odebrany do użytku. Projekt Ministerstwa Cyfryzacji przewiduje jednak wyjątki, np. dla obiektów zabytkowych, które nie są przeznaczone do celów mieszkalnych.

Przepisy mają być częścią tzw. megaustawy, która oprócz obowiązku światłowodów wprowadzi także ułatwienia w inwestycjach telekomunikacyjnych, budowie regionalnych sieci szerokopasmowych i innych projektach.

Istotną kwestią ma być również likwidacja barier administracyjnych, które spowalniają rozwój infrastruktury internetowej w Polsce - np. długiego procesu uzyskiwania zezwoleń. Nowe prawo skróci czas postępowania do 30 dni. Poza tym przyniosą kilka innych uproszczeń i usprawnień procesu inwestycyjnego światłowodów.

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina też, że choć unijne rozporządzenie GIA w państwach UE wyznacza pewne standardy, "nie zapewnia pełnej harmonizacji w zakresie wdrażania infrastruktury telekomunikacyjnej". Państwa członkowskie jednak dostały wolną rękę co do własnych rozwiązań. Projekt powinien zostać przyjęty w ostatnim kwartale 2025 r.

Albert Żurek 17.09.2025 06:51

