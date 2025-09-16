#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Polska odpala Patrioty. Historyczny moment, który zmienia naszą obronę powietrzną

Na poligonie w Ustce odbyło się wydarzenie bez precedensu - pierwsze w Polsce bojowe strzelanie z systemu Wisła, zintegrowanego z amerykańskim systemem dowodzenia IBCS. To właśnie on jest „mózgiem” nowoczesnej obrony powietrznej, pozwalającym łączyć w jeden organizm różne zestawy rakietowe i artyleryjskie. Polska jest jedynym państwem poza USA, które wdrożyło IBCS do własnych sił zbrojnych.

Bogdan Stech
Na poligonie w Ustce odbyło się wydarzenie bez precedensu - pierwsze w Polsce bojowe strzelanie z systemu Wisła, zintegrowanego z amerykańskim systemem dowodzenia IBCS. To właśnie on jest „mózgiem” nowoczesnej obrony powietrznej, pozwalającym łączyć w jeden organizm różne zestawy rakietowe i artyleryjskie. Polska jest jedynym państwem poza USA, które wdrożyło IBCS do własnych sił zbrojnych.
REKLAMA

Program Wisła to serce polskiego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. W pierwszym etapie programu Polska kupiła dwie baterie Patriotów wraz z ponad 200 rakietami PAC-3 MSE.

To najnowocześniejsza i jednocześnie najdroższa wersja pocisków tego typu. Każdy z nich kosztuje kilka milionów dolarów, ale w zamian oferuje zdolność zwalczania najbardziej wymagających celów: pocisków balistycznych, rakiet manewrujących czy nawet samolotów stealth.

REKLAMA

Nasza własna tarcza antyrakietowa

Teraz, podczas ćwiczeń Żelazny Obrońca 25 poligonie w Ustce, polskie Patrioty pierwszy raz przeprowadziły strzelania, a ich pracę koordynował IBCS. To system, który potrafi zbierać dane z wielu radarów i wyrzutni, a następnie automatycznie wskazywać najlepszy środek do zneutralizowania zagrożenia.

Jeśli w stronę Polski leciałyby jednocześnie drony, samoloty i rakiety balistyczne, IBCS przypisałby im odpowiednie „kontry”: od Pilicy+, przez Narew, po Patrioty.

Żeby być na podium w zdolnościach operacyjnych, potrzebne są takie ćwiczenia jak to dzisiejsze - ćwiczenia ze strzelania. Po raz pierwszy w historii Polski, na polskiej ziemi z systemów Patriot. Budujemy wielowarstwową obronę powietrzną. Dzisiejsze ćwiczenia mają pokazać zdolności do operowania, integracji, ale też prowadzą do pełnej certyfikacji wojsk odpowiedzialnych za obronę powietrzną państwa polskiego - mówił w Ustce wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej.

Więcej na Spider's Web:

Polska pokazuje siłę

Żelazny Obrońca 25 to jedno z największych ćwiczeń wojskowych w historii Polski. Bierze w nim udział około 30 tys. żołnierzy, a w samych strzelaniach w Ustce zaangażowanych było ponad 18 tys. wojskowych. Celem ćwiczeń jest sprawdzenie gotowości, działania i interoperacyjności Wojska Polskiego w każdym środowisku walki - na lądzie, na morzu, w powietrzu, w cyberprzestrzeni. Od początku cyklu manewrów uczestniczyło już ponad 60 tys. żołnierzy, w zdecydowanej większości Polaków, ale także sojuszników z USA, Szwecji i Norwegii.

Polski Patriot w Ustce. Na pierwszym planie wyrzutnia rakiet. Fot. Krzysztof Gumul/WCEO

W ćwiczeniach Żelazny Obrońca biorą udział zarówno Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna RP, Wojska Obrony Terytorialnej oraz Wojska Specjalne. Zabezpiecza to Żandarmeria Wojskowa przy udziale Służby Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

To jeszcze nie koniec

Minister Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska buduje obronę powietrzną warstwowo: od najkrótszego zasięgu (Pilica+), przez średni (Narew), aż po Wisłę, której drugą fazę czekają kolejne zakupy. Kluczowym elementem jest właśnie IBCS, który pozwala połączyć te wszystkie systemy w jeden organizm.  Polska jest na dzień dzisiejszy jedynym, poza Stanami Zjednoczonymi, użytkownikiem tego systemu. 

Polski Patriot w Ustce. Na pierwszym planie radar systemu. Fot. Krzysztof Gumul/WCEO

Premier Tusk zapowiedział również, że rząd już wkrótce podejmie decyzję w sprawie programu Orka, czyli zakupu nowych okrętów podwodnych. Pierwsze jednostki mają zostać zamówione jeszcze w tym roku.

REKLAMA

Jutro rząd podejmie decyzję o uruchomieniu programu Orka. Do końca tego roku zakupimy okręty podwodne. Wszystkie oferty zostały przebadane, a teraz polski rząd podejmie ostateczną decyzję, kto będzie naszym ostatecznym partnerem w tym programie - zaznaczył prezes Rady Ministrów Donald Tusk. 

Polska armia znajduje się więc w momencie przełomowym. Jeszcze kilka lat temu dysponowała głównie postsowieckim sprzętem, dziś testuje na własnym terytorium jedne z najnowocześniejszych systemów obronnych na świecie.

REKLAMA
Bogdan Stech
16.09.2025 17:12
Tagi: rakiety przeciwlotniczeWojsko
Najnowsze
16:35
Samsung na wynos z Żabki. To nie żart, tylko nowa usługa
Aktualizacja: 2025-09-16T16:35:56+02:00
15:56
Hałda jak wulkan była utrapieniem. Teraz mieszkańcy wreszcie odetchną
Aktualizacja: 2025-09-16T15:56:45+02:00
15:31
Nie wierzyłem, że to powiem – nowy macOS 26 naprawdę mi się podoba
Aktualizacja: 2025-09-16T15:31:55+02:00
14:51
Brytyjskie myśliwce nad Polską. "Wschodnia straż" to odpowiedź na rosyjskie prowokacje
Aktualizacja: 2025-09-16T14:51:00+02:00
13:37
Nie podoba ci się iOS 26? Tak dopasujesz system, żeby było jak dawniej
Aktualizacja: 2025-09-16T13:37:43+02:00
13:16
Wojsko przetestowało robota na orbicie. Fruwa jak astronauta i dokręci śrubkę
Aktualizacja: 2025-09-16T13:16:53+02:00
12:44
Natychmiast potrzebujemy rzecznika praw pieszych. Kierowcy w ryk
Aktualizacja: 2025-09-16T12:44:35+02:00
11:03
Wielka zmiana w polskim wojsku. Nadciągają Borsuki, załogi już ćwiczą
Aktualizacja: 2025-09-16T11:03:07+02:00
10:28
Oto nowy król automatów paczkowych w Polsce. Potrzebny był sojusz, żeby pokonać lidera
Aktualizacja: 2025-09-16T10:28:52+02:00
10:16
Po co marnować tyle miejsca? Xiaomi ma pomysł na wielką wyspę aparatów
Aktualizacja: 2025-09-16T10:16:48+02:00
9:21
Pokazali, jakiej kaucji za butelki i puszki chcą Polacy. Oto cena porządku
Aktualizacja: 2025-09-16T09:21:48+02:00
8:46
Panasonic Z95B - powrót króla OLED-ów czy płonna nadzieja?
Aktualizacja: 2025-09-16T08:46:19+02:00
8:01
Znany producent zmienia numerację telefonów. Powód jest absurdalny
Aktualizacja: 2025-09-16T08:01:53+02:00
7:30
Smycz do iPhone'a za 319 zł rwie się jak papier toaletowy. Nie kupuj jej
Aktualizacja: 2025-09-16T07:30:43+02:00
7:00
Fizycy przywołali kwantowego demona. Przez 67 lat był hipotezą
Aktualizacja: 2025-09-16T07:00:00+02:00
6:34
To nie góra. To fala. Dawne tsunami wymykają się dzisiejszej wyobraźni
Aktualizacja: 2025-09-16T06:34:00+02:00
6:23
Naprawa rdzenia kręgowego była uważana za niemożliwą. Do teraz
Aktualizacja: 2025-09-16T06:23:00+02:00
6:12
Zrobili wyspę ze starego szkła. Coś zaczęło na niej rosnąć
Aktualizacja: 2025-09-16T06:12:00+02:00
6:01
Samsung Galaxy kontra Chiny. Dopłacamy za technologie czy za marketing?
Aktualizacja: 2025-09-16T06:01:00+02:00
20:46
iPhone 17 już wygrał. Ludzie rzucili się na najdroższy model, biedy nie ma
Aktualizacja: 2025-09-15T20:46:40+02:00
20:18
iPhone jeszcze nigdy nie był tak brzydki. Nie zapraszam do dyskusji
Aktualizacja: 2025-09-15T20:18:55+02:00
19:20
iOS 26 już tu jest. Pobierasz najbrzydszy lifting w historii iPhone'a?
Aktualizacja: 2025-09-15T19:20:26+02:00
18:40
Apple znów ma nas w... Tani, przydatny gadżet omija Polskę
Aktualizacja: 2025-09-15T18:40:35+02:00
18:13
Alert RCB czy nowa aplikacja o dronach? Rząd ma dylemat, ja też
Aktualizacja: 2025-09-15T18:13:51+02:00
17:38
Apple upadł na głowę z polskimi cenami wymiany ekranu iPhone'a 17
Aktualizacja: 2025-09-15T17:38:07+02:00
16:47
Samsung odpala aktualizację One UI 8. Posiadacze Galaxy mają święto
Aktualizacja: 2025-09-15T16:47:41+02:00
16:32
Masz Samsunga Galaxy, to masz co robić. Jest ważna luka do zatkania
Aktualizacja: 2025-09-15T16:32:09+02:00
16:15
OnePlus Pad Lite - cud miód tablet poniżej 1000 zł. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-15T16:15:32+02:00
16:01
Skrzynkoza zniszczyła nowy park. Inaczej podobno się nie da
Aktualizacja: 2025-09-15T16:01:31+02:00
15:43
Potwór z Tarnowa będzie służył w polskim wojsku. Zje ruskie drony
Aktualizacja: 2025-09-15T15:43:55+02:00
15:38
Kupujesz eSIM i dostajesz NordVPN za darmo. Turystyczny bestseller
Aktualizacja: 2025-09-15T15:38:32+02:00
13:46
Farba ostrzeże przed katastrofą. Stworzyli ją Polacy
Aktualizacja: 2025-09-15T13:46:24+02:00
13:43
Polskie lotnisko wypłaca potężne odszkodowania. Pokazało, co mogłoby powstać w zamian
Aktualizacja: 2025-09-15T13:43:45+02:00
13:22
TCL rzuca nowościami. Potężne telewizory, smartfony, ale to nie wszystko
Aktualizacja: 2025-09-15T13:22:49+02:00
12:37
Żabka nie musi, ale dołączy do systemu kaucyjnego. Opłaci się z niego korzystać
Aktualizacja: 2025-09-15T12:37:14+02:00
12:26
Dalej protestujcie przeciwko wiatrakom. Kopciuchy i węgiel zabijają tysiące Polaków
Aktualizacja: 2025-09-15T12:26:39+02:00
11:05
Jest odpowiedź PKP Intercity na czeską konkurencję. Spodoba ci się
Aktualizacja: 2025-09-15T11:05:32+02:00
10:13
- My tutaj jeszcze nie wiemy, czym naprawdę jest influencer marketing - mówi nam Ewa Soroka, dyrektorka marketingu Canal+
Aktualizacja: 2025-09-15T10:13:41+02:00
9:01
Linie lotnicze wolą, żebyś tego nie wiedział. Możesz dostać nawet 600 euro za opóźniony lot
Aktualizacja: 2025-09-15T09:01:32+02:00
9:00
Ministerstwo wyjaśnia, jak działają alerty i syreny. Lepiej to przeczytaj
Aktualizacja: 2025-09-15T09:00:40+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA