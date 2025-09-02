/
Odpalamy system Pilica+. Obce drony już u nas nie polatają

Właśnie przybliżyliśmy się do momentu, w którym polskie niebo strzeżone będzie przez najnowsze systemy przeciwlotnicze, a my wszyscy będziemy bezpieczniejsi. Do Polski dotarła pierwsza dostawa rakiet do systemu Pilica+.

Bogdan Stech
Wielka dostawa rakiet do Polski. Nasze niebo staje się bezpieczniejsze
Koncern MBDA dostarczył do Polski pierwsze pociski CAMM i wyrzutnie i Launcher, które zostaną wykorzystane w systemie obrony powietrznej krótkiego zasięgu Pilica+. Rakiety i wyrzutnie są pierwszą dostawą sprzętu w ramach kontraktu podpisanego w kwietniu 2023 r.

Zanim dostawa dostała zielone światło, konieczne było potwierdzenie, że rakiety i wyrzutnie można zintegrować z polskimi samochodami, radarami i systemami. Na szczęście wszystkie testy wypadły znakomicie.

Pierwsze rakiety już w Polsce

Nowo dostarczone wyrzutnie i pierwsza partia pocisków CAMM stanowią elementy wyprodukowane przez koncern MBDA, niezbędne do budowy pierwszej w Polsce baterii Pilica+. Tworzyć go będą wyrzutnie, a także m.in. system Zenit C2 (dowodzenia i komunikacji) i radar Bystra wyprodukowany przez PIT-Radwar (namierzającego przeciwnika).

Rdzeń systemu Pilica+ stanowią pociski CAMM, co w rozwinięciu oznacza Common Anti-air Modular Missile. Pocisk ma około 3,2 mm długości i średnicę 166 mm, a jego masa startowa to 99 kg. CAMM może zwalczać cele na wysokości do 10 km i w odległości do 25 km.

Wyrzutnia iLauncher z rakietami CAMM na podwoziu Jelcza.

Teraz, gdy wyrzutnie dotarły do ​​Polski, czeka je malowanie kamuflażu, integracja z polskimi pojazdami Jelcz oraz instalacja polskich radiostacji sieciowych.

MBDA wspólnie z polskim przemysłem rozpocznie następnie intensywny program szkoleniowy, po którym wojskowi i systemy będą gotowi do udziału w operacjach wojskowych.

Jest to najnowszy z szeregu polsko-brytyjskich programów współpracy, zapewniających Polsce znaczące zdolności w zakresie obrony powietrznej. Warto tu także wspomnieć o postępach programu Narew. Bliska współpraca MBDA z Polską Grupą Zbrojeniową zapewnia naszym krajom suwerenność i miejsca pracy w branży wysokich technologii - powiedział Jim Price, dyrektor zarządzający Grupy MBDA w Polsce.

Trzy warstwy tarczy

Pilica+ to jeden z największych programów kupna systemów obrony powietrznej krótkiego zasięgu w NATO. Wyprodukowane w Wielkiej Brytanii wyrzutnie oraz pociski przeciwlotnicze (CAMM) zostaną zintegrowane z polskim systemem system dowodzenia oraz naprowadzania za pomocą polskich radarów.

Pilica+ to system krótkiego zasięgu, który będzie pełnić funkcję wewnętrznej warstwy polskiej zintegrowanej sieci obrony powietrznej. Sieć tą tworzyć będą również system Wisła (dalekiego zasięgu, systemy Patriot) oraz system Narew (średniego zasięgu).

Więcej na Spider's Web:

W tym drugim przypadku Polska Grupa Zbrojeniowa również współpracuje z koncernem MBDA, który dostarczy zarówno wyrzunie jak i rakiety. Programowi towarzyszyć ma bezprecedensowy transfer technologii i wiedzy do naszego kraju.

Przeciwlotnicze zestawy rakietowo-artyleryjskie Pilica+ będą pełnić rolę podstawowych systemów przeciwlotniczych Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Sił Powietrznych, których zasadniczym przeznaczeniem będzie obrony powietrznej na małych i bardzo małych wysokościach oraz osłona zestawów Wisła.

Przeciwlotniczy system artyleryjski Pilica.

Zestaw Pilica+ będzie obejmował wyrzutnie rakietowe krótkiego zasięgu iLauncher z rakietami CAMM, radary Bystra oraz elementy przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich (PSR-A) Pilica, czyli: stanowisko dowodzenia, radar krótkiego zasięgu, 6 jednostek ogniowych wraz z ciągnikami artyleryjskimi, podsystem łączności oraz pojazdy amunicyjne i pojazdy transportowe.

Na straży polskiego nieba

Właśnie przybliżyliśmy się do momentu, w którym polskie niebo będzie strzeżone przez jedne z najnowocześniejszych systemów przeciwlotniczych w Europie.

Wojna w Ukrainie pokazała, że skuteczna obrona przeciwlotnicza to absolutna podstawa. Drony i pociski manewrujące spadające na miasta to codzienność w trakcie wojny. Polska, granicząca z Rosją i Białorusią, musi mieć zdolności do odpierania takich ataków i właśnie w tym celu powstaje Pilica+.


Bogdan Stech
02.09.2025 19:48
