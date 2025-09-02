Odpalamy system Pilica+. Obce drony już u nas nie polatają

Ładowanie...

Koncern MBDA dostarczył do Polski pierwsze pociski CAMM i wyrzutnie i Launcher, które zostaną wykorzystane w systemie obrony powietrznej krótkiego zasięgu Pilica+. Rakiety i wyrzutnie są pierwszą dostawą sprzętu w ramach kontraktu podpisanego w kwietniu 2023 r.

Zanim dostawa dostała zielone światło, konieczne było potwierdzenie, że rakiety i wyrzutnie można zintegrować z polskimi samochodami, radarami i systemami. Na szczęście wszystkie testy wypadły znakomicie.

Pierwsze rakiety już w Polsce

Nowo dostarczone wyrzutnie i pierwsza partia pocisków CAMM stanowią elementy wyprodukowane przez koncern MBDA, niezbędne do budowy pierwszej w Polsce baterii Pilica+. Tworzyć go będą wyrzutnie, a także m.in. system Zenit C2 (dowodzenia i komunikacji) i radar Bystra wyprodukowany przez PIT-Radwar (namierzającego przeciwnika).

Rdzeń systemu Pilica+ stanowią pociski CAMM, co w rozwinięciu oznacza Common Anti-air Modular Missile. Pocisk ma około 3,2 mm długości i średnicę 166 mm, a jego masa startowa to 99 kg. CAMM może zwalczać cele na wysokości do 10 km i w odległości do 25 km.

Wyrzutnia iLauncher z rakietami CAMM na podwoziu Jelcza.

Teraz, gdy wyrzutnie dotarły do ​​Polski, czeka je malowanie kamuflażu, integracja z polskimi pojazdami Jelcz oraz instalacja polskich radiostacji sieciowych.

MBDA wspólnie z polskim przemysłem rozpocznie następnie intensywny program szkoleniowy, po którym wojskowi i systemy będą gotowi do udziału w operacjach wojskowych.

Jest to najnowszy z szeregu polsko-brytyjskich programów współpracy, zapewniających Polsce znaczące zdolności w zakresie obrony powietrznej. Warto tu także wspomnieć o postępach programu Narew. Bliska współpraca MBDA z Polską Grupą Zbrojeniową zapewnia naszym krajom suwerenność i miejsca pracy w branży wysokich technologii - powiedział Jim Price, dyrektor zarządzający Grupy MBDA w Polsce.

Trzy warstwy tarczy

Pilica+ to jeden z największych programów kupna systemów obrony powietrznej krótkiego zasięgu w NATO. Wyprodukowane w Wielkiej Brytanii wyrzutnie oraz pociski przeciwlotnicze (CAMM) zostaną zintegrowane z polskim systemem system dowodzenia oraz naprowadzania za pomocą polskich radarów.

Pilica+ to system krótkiego zasięgu, który będzie pełnić funkcję wewnętrznej warstwy polskiej zintegrowanej sieci obrony powietrznej. Sieć tą tworzyć będą również system Wisła (dalekiego zasięgu, systemy Patriot) oraz system Narew (średniego zasięgu).

W tym drugim przypadku Polska Grupa Zbrojeniowa również współpracuje z koncernem MBDA, który dostarczy zarówno wyrzunie jak i rakiety. Programowi towarzyszyć ma bezprecedensowy transfer technologii i wiedzy do naszego kraju.

Przeciwlotnicze zestawy rakietowo-artyleryjskie Pilica+ będą pełnić rolę podstawowych systemów przeciwlotniczych Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Sił Powietrznych, których zasadniczym przeznaczeniem będzie obrony powietrznej na małych i bardzo małych wysokościach oraz osłona zestawów Wisła.

Przeciwlotniczy system artyleryjski Pilica.

Zestaw Pilica+ będzie obejmował wyrzutnie rakietowe krótkiego zasięgu iLauncher z rakietami CAMM, radary Bystra oraz elementy przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich (PSR-A) Pilica, czyli: stanowisko dowodzenia, radar krótkiego zasięgu, 6 jednostek ogniowych wraz z ciągnikami artyleryjskimi, podsystem łączności oraz pojazdy amunicyjne i pojazdy transportowe.

Na straży polskiego nieba

Właśnie przybliżyliśmy się do momentu, w którym polskie niebo będzie strzeżone przez jedne z najnowocześniejszych systemów przeciwlotniczych w Europie.

Wojna w Ukrainie pokazała, że skuteczna obrona przeciwlotnicza to absolutna podstawa. Drony i pociski manewrujące spadające na miasta to codzienność w trakcie wojny. Polska, granicząca z Rosją i Białorusią, musi mieć zdolności do odpierania takich ataków i właśnie w tym celu powstaje Pilica+.





Bogdan Stech 02.09.2025 19:48

