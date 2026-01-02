Młody Ukrainiec zatrzymany na Okęciu. Miał przy sobie zagłuszarkę fal radiowych

Ładowanie...

23-letni Ukrainiec Illia S. został zatrzymany 26 grudnia na warszawskim lotnisku Chopina. Jego zachowanie wzbudziło podejrzenia służb ochrony lotniska. Młody człowiek przesiedział przez kilka godzin w jednym z lokali gastronomicznych znajdujących się w hali lotniska. Już samo to może dawać do myślenia, bo milionerzy przesiadują w lożach, a zamówienie czegoś więcej niż kawy i rogalika może prowadzić do poważnych uszczerbków w domowym budżecie.

Jednak służby zwróciły uwagę na to, że siedział przez kilka godzin z rozłożonym laptopem, zamawiał kolejne przekąski i nie wyglądał jakby czekał na lot. Dodatkowo istnieje podejrzenie, że 23-latek częściej przebywał w hali lotniska, ale to dopiero zostanie zweryfikowane po analizie monitoringu.

23-letni Ukrainiec miał przy sobie zagłuszarkę fal radiowych, co samo w sobie jest dziwne, bo nie jest to sprzęt, którego używa się regularnie, a jego posiadanie jest nielegalne. Dodatkowo była ustawiona na częstotliwości zarezerwowane dla nawigacji i łączności lotniczej. To czy byłaby w stanie skutecznie zagłuszyć urządzenia radiowe będzie przedmiotem śledztwa, bo zagłuszarki mają różną moc i skuteczność. Jak 23-latek przeszedł z tym urządzeniem przez bramki bezpieczeństwa? To też wyjaśni śledztwo.

Zakłócanie sygnału może prowadzić do dezinformacji, utrudnienia komunikacji awaryjnej czy utraty dostępu do informacji w kluczowych momentach. Przykładowo, w lotnictwie zakłócenie sygnału GPS może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa lotów, gdyż wiele samolotów korzysta z dokładnych sygnałach nawigacyjnych.



Tak zagrożenia związane z zagłuszaniem sygnału definiuje strona rządowa poświęcona telekomunikacji. Zagłuszarki emitują szumy lub sygnały na częstotliwościach używanych przez inne urządzenia. W praktyce uniemożliwiają komunikację. Według Rzeczpospolitej postępowanie w sprawie Ukraińca trwa, a sam podejrzany został aresztowany tymczasowo na miesiąc. Postawiono mu zarzut usiłowania działań zagrażających bezpieczeństwu ruchu lotniczego. Co ciekawe - 23-latek nie potrafi powiedzieć, po co mu zagłuszarka ani czym dokładnie się zajmuje - raz mówi, że jest żołnierzem, innym razem, że biznesmenem i mieszka w Kanadzie. Teraz służby zbadają jego laptop i telefon, żeby sprawdzić, czy nie działa na zlecenie obcych wywiadów.

To wydarzenie pokazuje jeszcze jedną rzecz

Należy zwracać uwagę na podejrzane zachowania i osoby, które nie pasują do danego miejsca i mogą sprawiać wrażenie, że coś jest nie tak. Nie chodzi tylko o siedzenie kilka godzin w lotniskowej restauracji, ale również zostawianie bagażu czy używanie urządzeń, które budzą podejrzenia. Nie należ wpadać w panikę, tylko poinformować odpowiednie służby.

fot. główne: shutterstock

Paweł Grabowski 02.01.2026 10:29

