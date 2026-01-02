REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

SpaceX z decyzją bez precedensu. Tysiące satelitów do przeprowadzki

Kosmiczny tłok nad naszymi głowami jest już faktem, a przyparty do muru Elon Musk nie miał wyjścia. SpaceX podjęło bezprecedensową decyzję o obniżeniu orbity tysięcy swoich satelitów.

Bogdan Stech
SpaceX obniży orbitę tysięcy satelitów Starlink. Nie, nie chodzi o lepszy zasięg
REKLAMA

Wszystko zaczęło się od incydentu, o którym w branży kosmicznej mówiło się z wyraźnym niepokojem. Jeden z satelitów Starlink, krążący na wysokości 418 km, uległ poważnej awarii. Nie był to zwykły błąd oprogramowania, ale zdarzenie o charakterze kinetycznym. Coś uderzyło w satelitę, a w następstwie doszło do eksplozji, która rozrzuciła wokół urządzenia chmurę odłamków.

Choć SpaceX określiło ilość powstałego kosmicznego śmiecia jako "niewielką", fakt, że satelita natychmiast stracił wysokość o cztery kilometry, zadziałał jak dzwonek alarmowy. Gdy dodamy do tego inne niedawne i mrożące krew w żyłach wydarzenia, jasnym się staje, że dotychczasowa strategia "jakoś to będzie" przestała wystarczać.

REKLAMA

Te niedawne wydarzenia to minięcie się o włos chińskiego satelity z satelitą konstelacji Starlink i uderzenie kosmicznego śmiecia w statek powrotny chińskich astronautów przebywających na chińskiej stacji kosmicznej.

Miliony kosmicznych śmieci

Obecnie nad Ziemią operuje już ponad 9000 satelitów Starlink, co czyni z firmy Elona Muska absolutnego hegemona niskiej orbity okołoziemskiej (LEO). Jednak zarządzanie tak gigantyczną flotą w środowisku, gdzie obiekty pędzą z prędkością kilkunastu tysięcy kilometrów na godzinę, przypomina żonglowanie odbezpieczonymi granatami.

Dzieje się tak, ponieważ satelity nie są na orbicie same. Towarzyszą im kosmiczne śmieci. Na orbicie krąży 5 000 obiektów o wymiarach większych niż 10 cm, około 500 000 elementów o wymiarach od 1 cm do 10 cm i ponad 130 mln (!) drobnych fragmentów o wymiarach większych niż 1 mm, a ich całkowita masa to około 13 tys. t.

Jeden błąd, jedna kolizja, a efekt domina może doprowadzić do zjawiska znanego jako syndrom Kesslera, w którym orbita staje się wysypiskiem śmieci nie do przejścia dla jakiegokolwiek statku kosmicznego.

Więcej na Spider's Web:

Wielka przeprowadzka 70 km niżej

Reakcja inżynierów z Hawthorne jest zdecydowana. Michael Nicolls, wiceprezes ds. inżynierii Starlink, ogłosił, że firma zamierza obniżyć orbitę około 4400 satelitów. Obecnie stacjonują one na wysokości 550 km, ale w nadchodzących miesiącach zostaną sprowadzone na pułap około 480 km. Ta z pozoru niewielka różnica 70 km ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Dlaczego? Odpowiedź kryje się w fizyce atmosfery i statystyce.

Po pierwsze, na wysokości poniżej 500 km atmosfera ziemska jest na tyle gęsta, że wywiera zauważalny opór na satelity. Jeśli urządzenie ulegnie awarii i straci napęd, naturalne tarcie sprawi, że znacznie szybciej spadnie w stronę Ziemi i spłonie w atmosferze.

To swoisty system automatycznego sprzątania. Po drugie, jak zauważa Nicolls, przestrzeń poniżej granicy 500 km jest obecnie znacznie mniej zatłoczona. Znajduje się tam mniej śmieci kosmicznych i planowanych konstelacji, co drastycznie zmniejsza prawdopodobieństwo przypadkowego zderzenia.

70 tys. satelitów to dopiero początek

Decyzja SpaceX to nie tylko dbanie o własne podwórko, to próba przygotowania się na nadchodzący boom. Szacuje się, że do końca tej dekady na niskiej orbicie może operować nawet 70 000 satelitów.

Prywatne firmy i agencje rządowe z całego świata ścigają się, by wypełnić przestrzeń między 160 a 2000 km nad Ziemią swoimi urządzeniami do komunikacji, obrazowania terenu i szpiegowania. Starlink, posiadając już niemal 10 000 jednostek, musi dobrze planować następny ruch, bo każda ich porażka będzie wodą na młyn dla konkurencji.

Kondensacja orbity Starlinka na niższym pułapie to jasny sygnał dla branży: bezpieczeństwo kosmiczne przestaje być teoretycznym zagadnieniem z prac naukowych, a staje się kluczowym elementem biznesplanu.

REKLAMA

Elon Musk wie, że jeśli orbita zostanie zanieczyszczona, jego marzenia o kolonizacji Marsa i globalnym internecie legną w gruzach pod gradem odłamków. Dzisiejsze obniżenie lotu o kilkadziesiąt kilometrów to w rzeczywistości ucieczka do przodu przed kosmicznym chaosem, który sami zaczęliśmy generować.

Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA
Bogdan Stech
02.01.2026 14:50
Tagi: Kosmiczne śmieciOrbitaSpaceXStarlink
Najnowsze
14:23
Dumy Białorusi nigdzie nie widać. "Brak systemu zdolnego do walki"
Aktualizacja: 2026-01-02T14:23:37+01:00
13:38
Galaxy S26 Ultra dostanie kapitalną funkcję. Jeden klik i nikt cię nie podejrzy
Aktualizacja: 2026-01-02T13:38:25+01:00
12:32
Koniec z ekościemą. Producenci przestaną wciskać kit
Aktualizacja: 2026-01-02T12:32:09+01:00
11:28
Będą prokuratury do walki z hejtem. "Bez znaczenia, kim jest ofiara"
Aktualizacja: 2026-01-02T11:28:06+01:00
11:05
Kometa 3I/Atlas z nowego ujęcia. "Technologia albo niezwykły kaprys natury"
Aktualizacja: 2026-01-02T11:05:37+01:00
10:29
Młody Ukrainiec zatrzymany na Okęciu. Miał przy sobie zagłuszarkę fal radiowych
Aktualizacja: 2026-01-02T10:29:39+01:00
10:05
Planety - sieroty istnieją naprawdę. Przełomowe odkrycie Polaków
Aktualizacja: 2026-01-02T10:05:55+01:00
9:09
Ustawianie nowego komputera to koszmar. Microsoft zniszczył Windowsa
Aktualizacja: 2026-01-02T09:09:19+01:00
8:43
Samsung stworzył bestię wśród baterii. Ale ma palący problem
Aktualizacja: 2026-01-02T08:43:44+01:00
8:09
Gdzie wyrzucić choinkę? Nie pal jej w kominku, bo srogo zapłacisz
Aktualizacja: 2026-01-02T08:09:14+01:00
7:00
Apple będzie się śmiać z innych w 2026 r. Zapóźnienie przyniesie dobre efekty
Aktualizacja: 2026-01-02T07:00:00+01:00
6:12
Dostaniemy mocarne wsparcie przeciw czołgom. Umowa klepnięta
Aktualizacja: 2026-01-02T06:12:00+01:00
6:11
2026 r. będzie katastrofalny dla komputerów osobistych. "Przeklęte dwie literki"
Aktualizacja: 2026-01-02T06:11:32+01:00
6:10
Twierdzi, że rozgryzł Putina. "Rosja nie zaatakuje krajów bałtyckich"
Aktualizacja: 2026-01-02T06:10:00+01:00
6:05
Nowa, bardzo niebezpieczna kampania oszustów w internecie. Lepiej uważaj na swoją kartę
Aktualizacja: 2026-01-02T06:05:00+01:00
6:00
Ludzie szukają pracy na Tinderze. Rynek się zepsuł
Aktualizacja: 2026-01-02T06:00:00+01:00
16:50
Nadpłata za prąd to pułapka. Ministerstwo ostrzega
Aktualizacja: 2026-01-01T16:50:00+01:00
16:40
Pożegnali listy na dobre. Pierwsza taka decyzja
Aktualizacja: 2026-01-01T16:40:00+01:00
16:30
Alarm na Bałtyku. Rosyjski statek zgubił kotwicę
Aktualizacja: 2026-01-01T16:30:00+01:00
16:20
Instagram, jakiego znacie, właśnie umiera. Szef nie ma złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-01T16:20:00+01:00
16:10
Pierwszy taki telewizor dla mas. Dwie gorące nowości
Aktualizacja: 2026-01-01T16:10:00+01:00
16:00
Tego MacBooka nie kupuj. Apple właśnie go skreślił
Aktualizacja: 2026-01-01T16:00:00+01:00
8:50
Gości zatkało, gdy na salę wszedł robot-drużba. Wypożyczalnia robotów to hit
Aktualizacja: 2026-01-01T08:50:00+01:00
8:40
Z lotniska do miasta wiezie cię statek kosmiczny. Bez kierowcy
Aktualizacja: 2026-01-01T08:40:00+01:00
8:30
Koniec demokracji zaczął się w 2025 roku. Przyszedł z Doliny Krzemowej
Aktualizacja: 2026-01-01T08:30:00+01:00
8:20
Media są w dupie. 2025 r. dobitnie to pokazał
Aktualizacja: 2026-01-01T08:20:00+01:00
8:10
Niechciane prezenty to element tradycji. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2026-01-01T08:10:00+01:00
8:00
Wytrzymaliście święta z rodziną? Spróbujcie tego samego w internecie
Aktualizacja: 2026-01-01T08:00:00+01:00
20:12
Najnowszy OLED TV jako obraz na ścianę. "Telewizor - marzenie"
Aktualizacja: 2025-12-31T20:12:00+01:00
19:11
Chińczycy grają ostro w sprawie Tajwanu. "Chcą udusić wyspę"
Aktualizacja: 2025-12-31T19:11:00+01:00
18:10
Wyprodukowali telewizory dla Polaków. Teraz biorą się za... notesy
Aktualizacja: 2025-12-31T18:10:00+01:00
17:09
PlayStation 6 znacznie się opóźni. Przez te cholerne ceny RAM-u
Aktualizacja: 2025-12-31T17:09:00+01:00
16:08
Prąd z Bałtyku dotrze do naszych domów. Testy poszły śpiewająco
Aktualizacja: 2025-12-31T16:08:00+01:00
15:07
Pierwsza taka konsola do gier. Pięknie się składa
Aktualizacja: 2025-12-31T15:07:00+01:00
13:55
Samsung Galaxy S26 Ultra pokazany na żywo. Podoba się
Aktualizacja: 2025-12-31T13:55:40+01:00
13:48
Warszawskie lotnisko wreszcie odetchnie. Na ten sprzęt czekaliśmy
Aktualizacja: 2025-12-31T13:48:17+01:00
13:05
Dotykasz okularów i robisz wszystko. Wreszcie mają sens
Aktualizacja: 2025-12-31T13:05:00+01:00
12:59
Para powitała małego Blika. Urzędnicy nie kupili pomysłu na imię
Aktualizacja: 2025-12-31T12:59:06+01:00
12:21
Samsung schłodzi emocje. To świetna wiadomość
Aktualizacja: 2025-12-31T12:21:17+01:00
12:01
mObywatel przestanie działać na starszych telefonach. Twój jest na liście?
Aktualizacja: 2025-12-31T12:01:45+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA