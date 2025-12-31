Dotykasz okularów i robisz wszystko. Wreszcie mają sens

Ładowanie...

Lokalnie działająca AI - prywatna, szybka, działająca bez wysyłania danych do Amazonu, Google’a czy kogokolwiek innego - jest tu największą rewolucją. Lenovo w opublikowanych na łamach WindowsLatest materiałach nie mówi o AI jako o funkcji. Lenovo mówi o AI jako o infrastrukturze osobistej. O co chodzi?

Rynek okularów AI eksploduje. Lenovo wchodzi do gry z impetem

Lenovo AI Glasses Concept

Inteligentne okulary przestają być niszą. Według prognoz rynek ma wzrosnąć z 18,6 mld dolarów w 2024 r. do ponad 50 mld w 2033 r. Meta z Ray-Ban Meta zbudowała sobie solidny przyczółek. Apple - po cichu, ale jednoznacznie - odpuszcza Vision Pro i kieruje wszystkie działa na lekkie okulary AI. Google dłubie przy Gemini Glasses.

Wyścig trwa. I właśnie w tym momencie Lenovo wchodzi na tor nie jako ciekawostka, lecz jako zawodnik, który przyjechał z pełnym ekosystemem. Największy problem inteligentnych okularów? Wyglądają jak gadżety. Lenovo postanowiło to odwrócić.

Lenovo AI Glasses Concept ważą 45 gramów - mniej niż wiele okularów przeciwsłonecznych. Wyglądają jak zwykłe, codzienne oprawki. Zero futurystycznych pałąków, zero cyberpunkowej estetyki, zero wstydu na ulicy. To okulary, które można nosić osiem godzin bez zmęczenia.

A jednocześnie, patrząc na funkcje, to małe centrum dowodzenia:

sterowanie dotykowe i głosowe w oprawkach,

odbieranie połączeń i kontrola muzyki bez wyjmowania telefonu,

wbudowany teleprompter do prezentacji,

tłumaczenie na żywo,

rozpoznawanie obrazu z kamery,

integracja z asystentem Lenovo Qira (nazwa robocza).

Najciekawsza funkcja? Catch Me Up - poranny przegląd powiadomień ze wszystkich urządzeń, wyświetlany bezpośrednio na szkłach. Koniec z przeskakiwaniem między telefonem, laptopem i zegarkiem.

Lenovo deklaruje 8 godzin pracy na baterii (testy z listopada 2025, jasność 50%). To wynik, który faktycznie pozwala myśleć o całodziennym użytkowaniu.

Personal AI Hub - superkomputer, który stawiasz na biurku

Personal AI Hub

Wyobraź sobie urządzenie wielkości konsoli do gier, które wewnątrz kryje dwa moduły ThinkStation PGX. Każdy z nich napędzany jest procesorem Nvidia GB10 Grace Blackwell - układem stworzonym wspólnie przez Nvidię i MediaTeka, produkowanym w 3 nm przez TSMC.

Parametry robią wrażenie:

do 1 PFLOPS mocy AI (FP4),

128 GB zunifikowanej pamięci LPDDR5x na moduł,

przepustowość 273-301 GB/s,

obsługa modeli do 200 mld parametrów na moduł,

dwa moduły razem: nawet 405 mld parametrów.

To lokalny serwer AI, który pozwala uruchamiać ogromne modele bez wysyłania danych do chmury. Wszystko dzieje się na twoim biurku, pod twoją kontrolą. Hub ma przezroczysty ekran dotykowy, obsługuje sterowanie głosowe i agreguje dane z komputerów, telefonów, urządzeń noszonych i inteligentnego domu. Na tej podstawie tworzy spersonalizowane analizy i automatyzuje przepływy pracy.

Inteligentne wyświetlacze - centrum dowodzenia całego ekosystemu

Smart Sense Display Concept

Lenovo pokazuje też dwa koncepty monitorów, które mają być czymś więcej niż ekranami. Smart Sense Display Concept to 27-calowy panel UHD, który działa jako bezprzewodowy hub dla laptopa, telefonu i tabletu. Przerzucasz treści między urządzeniami bez kabli, a wbudowany asystent AI reaguje na głos i dotyk.

AI-Powered Display Concept

AI-Powered Personalized Display Concept to monitor, który dba o swojego użytkownika. Dostosowuje jasność i temperaturę barwną do pory dnia, analizuje postawę i zmęczenie oczu i reaguje na zachowania użytkownika w czasie rzeczywistym. Pozostaje czekać - bardzo niecierpliwie - na jakąkolwiek możliwość testów.

Jest tego więcej

Maciej Gajewski 31.12.2025 13:05

