Inteligentne Ray-Bany od Mety oficjalnie w Polsce. Oto gdzie je kupisz

Na tej fali, choć z nieco innym podejściem, wyrosły okulary Meta Ray-Ban. Zamiast futurystycznego wyglądu i skupienia na wyświetlaczu, Meta we współpracy z kultową marką Ray-Ban postawiła na integrację technologii w klasycznych, stylowych oprawkach. Okulary te nie mają wyświetlacza w polu widzenia, ale oferują wbudowane kamery do robienia zdjęć i nagrywania wideo, głośniki do słuchania muzyki i prowadzenia rozmów oraz mikrofony do obsługi głosowej i komend.