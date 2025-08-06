REKLAMA
AMD ma odpowiedź na GeForce RTX 5060. Mówią, że jest świetna

AMD przygotowało odpowiedź na GeForce’a RTX 5060, czyli jedną z najtańszych kart graficznych NVIDII. Gigant pokazał możliwości nowego układu w grach komputerowych.

Albert Żurek
AMD Radeon karta graficzna
Tą kartą graficzną jest AMD Radeon RX 9060. W praktyce to nieco okrojony pod względem możliwości wariant Radeona RX 9060 XT. Strona internetowa producenta najpopularniejszych procesorów do gier ujawnia możliwości jak dotąd najbardziej budżetowej karty graficznej nowej generacji. Jak z wydajnością w grach i pamięcią?

AMD Radeon RX 9060 już tu jest. To odpowiedź na GeForce RTX 5060

GeForce RTX 5060 to obecnie jedna z najtańszych wartych rozważenia kart graficznych do gier. Kosztuje ok. 1200-1300 zł, natomiast w podobnym budżecie można kupić także AMD Radeona RX 9060 XT w wersji 8 GB. To trochę droższy model (kosztuje 150-200 zł więcej), ale pod względem czystej wydajności w grach komputerowych jest lepszym wyborem.

Aby być bardziej konkurencyjnym, AMD wydało teraz nową kartę graficzną Radeon RX 9060. To nieco mniej zaawansowany wariant dotychczasowego modelu RX 9060 XT. Jego specyfikacja względem wersji z dopiskiem XT wygląda następująco:

  • jednostki obliczeniowe: 28 (RX 9060) zamiast 32 (Radeon RX 9060 XT);
  • jednostki do obliczeń ray tracingu: 28 zamiast 32;
  • jednostki do sztucznej inteligencji: 56 zamiast 64;
  • liczba procesorów strumieniowych: 1792 zamiast 2048;
  • pamięć: 8 GB GDDR6, szyna 128 bit, przepustowość 18 Gb/s (zamiast 20 Gb/s);
  • pobór mocy: 132 W zamiast 160 W, wymagana 1x wtyczka 8 pin;
  • rekomendowany zasilacz: 450 W.

Oznacza to, że nowy model został lekko ograniczony względem wcześniejszego Radeona RX 9060 XT. Widać to na przykładzie jednostek obliczeniowych i procesorów strumieniowych, których liczba ma bezpośrednie przełożenie na wydajność. Zasada jest taka, że im więcej, tym lepiej - jeśli porównujemy karty graficzne tej samej generacji. 

Niższa wydajność będzie zauważalna w grach bez aktywowania techniki śledzenia promieni, ale też i w momencie, gdy zdecydujemy się na uruchomienie ray tracingu (co wynika z mniejszej liczby jednostek przetwarzania rt). W nowym modelu zastosowano trochę wolniejszą pamięć, choć w dalszym ciągu jest jej tylko 8 GB. Fakt, Radeon RX 9060 XT ma 16-gigabajtowy wariant, ale jego cena znacząco przewyższa 8-gigabajtową wersję.

Dlatego porównuję Radeona RX 9060 z RX 9060 XT 8 GB. Mimo nieco gorszej specyfikacji technicznej AMD obiecuje naprawdę dobrą wydajność w wielu grach komputerowych. RX 9060 w rozdzielczości 1080p przy maksymalnych ustawieniach graficznych ma oferować 108 kl./s w Assassin’s Creed Mirage, 98 kl./s w Call od Duty: Black Ops 6, 120 kl./s w God of War: Ragnarok oraz 67 kl./s w Dragon Age: The Veilguard.

Tanie karty graficzne
Komputronik
Radeon RX 9060 XT
Komputronik
Komputronik
GeForce RTX 5060
Komputronik

Oznacza to, że taki model bez problemu powinien poradzić sobie ze wszystkimi nowszymi grami w rozdzielczości 1080p. Raczej nie kupowałbym RX-a 9060 do gry w rozdzielczości 1440p. Jednak jeśli AMD dobrze wyceni swój najnowszy budżetowy model karty graficznej i ustali cenę na ok. 1000-1100 zł, może być hit. Wtedy karta w teorii powinna oferować podobną (a nawet lepszą) wydajność niż RTX 5060 przy niższej cenie.

Dziś do bardzo tanich komputerów do gier za ok. 2500 zł często poleca się Radeona RX 7600 z poprzedniej generacji. RX 9060 jest dla niego bezpośrednim następcą. Mam nadzieję, że AMD stanie na wysokości zadania i na premierę sprzęt będzie oferowana w dobrej cenie. 

Więcej o sprzęcie komputerowym przeczytasz na Spider's Web:

Obrazek główny: tinhkhuong / Shutterstock.com

Albert Żurek
06.08.2025 15:39
Tagi: AMDGeForceKarty graficzneNvidiaRadeon
