Karty AMD Radeon RX 9060 XT już w sklepach. Co z cenami i dostępnością?

Niezależnie od tego, czy planujecie grać w rozdzielczości FullHD, czy 1440p, 8 GB VRAM to obecnie wartość, której lepiej unikać. Pamięć wideo służy do przechowywania informacji przetworzonych przez układ graficzny - tekstur, shaderów i innych elementów graficznych. Karta przechowuje te dane, aby móc szybko uzyskiwać do nich dostęp i wyświetlać nawet bardziej skomplikowane efekty na ekranie.