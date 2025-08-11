/
Apple szykuje nową Siri. W końcu będzie miała sens

Apple pracuje nad gruntownym ulepszeniem swojej asystentki głosowej. Odświeżona Siri ma być potężniejsza. Dzięki niej iPhone'y będą mogły być sterowane za pomocą głosu.

Albert Żurek
Apple nowa Siri obsługa głosowa
O lepszej Siri mówi się od ponad roku. Na konferencji WWDC 2024 Apple ujawnił, że asystent będzie działał na bazie sztucznej inteligencji. Problemem jest to, że jak dotąd firma nie ulepszyła swojej usługi o nowe funkcje. Jednak ma się to zmienić w następnym roku. Zaufany informator ujawnia, że wtedy Siri faktycznie będzie przydatna.

Siri wreszcie będzie przydatna. Będziesz głosowo obsługiwał iPhone’a 

Jak twierdzi Mark Gurman z Bloomberga, w nowej ulepszonej wersji asystenta Siri będzie zawierać funkcję App Intents, która da jej pełną kontrolę nad aplikacjami na iPhonie.

Dzięki temu Siri będzie miała możliwość wykonywania różnych czynności bez dotykania ekranu - np. wyszukiwanie zdjęć, ich edycja oraz wysyłanie przez różne komunikatory internetowe. Rozwiązanie również umożliwi komentowanie postów na Instagramie, przewijanie aplikacji zakupowych czy dodawanie produktów do wirtualnego koszyka. Będzie można też poprosić o zalogowanie się do określonej usługi.

Zasadniczo ma być to asystent przypominający agentów sztucznej inteligencji, choć z pewnymi różnicami. Agenci sztucznej inteligencji nie wymagają integracji z oprogramowaniem, natomiast App Intents będzie trochę odmiennym podejściem zakładającym współpracę z twórcami aplikacji. Ci otrzymają od Apple’a odpowiednie narzędzia, aby Siri mogła obsługiwać programy za pomocą poleceń głosowych wymawianych przez użytkownika. 

Na liście są już Instagram, Uber, Amazon, Temu, YouTube, Facebook, WhatsApp, Threads. Lista z pewnością będzie się rozszerzać, a więc w przyszłości o wiele więcej różnych aplikacji będzie wspierać sterowanie komendami głosowymi za pośrednictwem Siri 2.0. 

Obecnie rozwiązanie jest w fazie testów. Wprowadzenie tego rozwiązania w teori może znacząco odmienić sposób korzystania ze smartfonów. W praktyce pojawia się problem - na początku w wielu aplikacjach będzie brakować obsługi poleceń głosowych.

Poza tym Apple nie wpuści Siri wszędzie. Prawdopodobnie w niektórych aplikacjach (np. bankowych) będzie mocno ograniczona lub całkowicie wyłączona.

Jeśli doniesienia informatora się sprawdzą, pierwsze aplikacje z obsługą głosową pojawią się obsługa wiosną 2026 r. wraz z nową Siri. Oznacza to, że obsługa powinna zostać udostępniona wraz z późniejszymi wersjami systemu iOS 26.

11.08.2025 15:45
