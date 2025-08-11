REKLAMA
128 GB pamięci w telefonie za grube tysiące to chyba za mało. Trochę to zajęło Apple'owi

Wygląda na to, że Apple w najlepszych iPhone’ach 17 całkowicie zrezygnuje z 128 GB wbudowanej pamięci. Gigant wreszcie zorientował się, że oferowanie takiej pamięci do smartfonów kosztujących grube tysiące złotych w 2025 r. nie jest najlepszym pomysłem.

Albert Żurek
W przypadku zeszłorocznych iPhone’ów 16, trzy z czterech modeli: iPhone 16, 16 Plus i 16 Pro były dostępne w wersjach zaczynających się od 128 GB pamięci na pliki. Tylko najdroższy 16 Pro Max oferował co najmniej 256 GB wbudowanej przestrzeni na dane. Podobnie było w przypadku serii iPhone 15. W tym roku to się zmieni i będzie na odwrót.

Trzy iPhone’y 17 z większą pamięcią w podstawowej wersji. No wreszcie

Nowy raport pochodzący z Chin ujawnia, że wszystkie bardziej zaawansowane modele iPhone’a 17 będą dostępne co najmniej z 256 GB wbudowanej przestrzeni na dane. Mowa o trzech nadchodzących urządzeniach:

  • iPhone 17 Air,
  • iPhone 17 Pro,
  • iPhone 17 Pro Max.

Wyłącznie jeden, najtańszy model z całej rodziny, czyli podstawowy iPhone 17 ma być dostępny w wariancie z 128 GB przestrzeni dyskowej. Czyli zupełnie na odwrót w porównaniu z ubiegłym rokiem, gdzie jeden najdroższy model był wyposażany w co najmniej 256 GB. 

Mamy jednak 2025 r. i producenci smartfonów coraz chętniej rezygnują z 128 GB. Ta wartość powoli staje się domeną tańszych, najbardziej podstawowych urządzeń. U konkurencji z Androidem tworzącej smartfony z wyższego segmentu powoli idzie w zapomnienie. Samsung już w 2023 roku zrezygnował z 128-gigabajtowych wariantów dla smartfonów Galaxy S23+ i S23 Ultra.

W obecnej generacji S25 jest dostępna wersja 128 GB, ale to również najtańszy model z całej rodziny. Producenci smartfonów z Chin idą nawet o krok dalej i nawet w smartfonach ze średniej półki kosztujących ok. 2000 zł implementuje się co najmniej 256-gigabajtową pamięć wbudowaną. Tylko w naprawdę tanich smartfonach za ok. 1000 zł i mniej wciąż powszechnie korzysta się z 128 GB.

To, czy 128 GB jest wystarczające w dzisiejszych czasach to kwestia sporna. Jeden użytkownik może mieć inne zdanie, niż drugi. Musimy jednak pamiętać, że iPhone’y to smartfony z najwyższej półki cenowej, od których oczekujemy wszystkiego, co najlepsze - także pod względem dostępnej pamięci operacyjnej i wbudowanej na pliki. 

Kupując urządzenie za ok. 5000 zł, powinniśmy oczekiwać, że producent zapewni nam minimum 256 GB przestrzeni na dane. Szczególnie że smartfony kupuje się na długie lata, a dzisiejsze modele nie wspierają funkcji rozszerzenia pamięci o kartę microSD. Istnieje co najwyżej chmura, ale ta ma swoje ograniczenia - nie zainstalujemy na niej aplikacji.

Mimo wszystko Apple najprawdopodobniej będzie oczekiwał lekkiej dopłaty za większą pamięć iPhone’a 17 Pro na poziomie 50 dol. Szkoda, że firma nie utrzyma dotychczasowej ceny i nie zaoferuje modelu 256 GB w cenie 128-gigabajtowego iPhone’a 16 Pro (czyli 5299 zł). Jedną wielką niewiadomą wciąż pozostaje iPhone 17 Air. Nie wiemy, ile będzie kosztować.

Albert Żurek
11.08.2025 06:30
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
