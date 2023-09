Zabrałem na targi IFA Samsunga Galaxy S23 Ultra. Jak sobie poradził?

Być może narażę się ortodoksyjnym fanom serii Note, a później Ultra, dla których topowy smartfon Samsung bez rysika jest jak samochód bez silnika, ale chyba nie dorosłem do korzystania z niego. Kilka razy próbowałem - napisałem notatkę na zewnętrznym ekranie, wyciąłem zrzut ekranu, używałem go do korekty, a nawet do zwykłego przewijania ekranu. Działa szybko, intuicyjnie, ma bardzo wysoką dokładność, ale nie zostałem fanem tego rozwiązania. Być może to kwestia wprawy, a może ekran urządzenia nie jest tak duży, żebym potrzebował rysika. Co ciekawe - na tablecie Samsung Galaxy Tab S9+, którego recenzja ukaże się już niedługo, bezustannie korzystam z rysika i nie wyobrażam sobie jak można korzystać z tabletu wyłącznie za pomocą palców. Tymczasem w smartfonie jest to absolutnie naturalne, a rysik mi nie leży. Z drugiej strony to pewnie kwestia osobistych preferencji. Mój kolega, który ma prywatnego Samsunga Galaxy S23 Ultra, gdy usłyszał moje narzekania, to złapał się za głowę. On z kolei nie kupiłby telefonu bez tego akcesorium. Co prowadzi mnie do wniosku, że co człowiek, to opinia.