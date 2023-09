Samsung tworzy system totalny. Do wszystkiego

Wybór jednego producenta będzie oznaczać rozpoczęcie integracji z pełnym przekrojem jego produktów. Mieszanie urządzeń stanie się fanaberią i rozwiązaniem preferowanym przez masochistów. Doszliśmy do takiego poziomu rozwoju produktów, że to oprogramowanie gra pierwsze skrzypce. Tym samym im bardziej jest kompletne, tym większa szansa, że skusi klienta do wejścia w ekosystem, a gdy już tak się stanie, to nie będzie sensu zmieniać producenta. Jednocześnie oznacza to, że będziemy wybierać pomiędzy gigantami, a mniejsze firmy będą miały większy problem z przebiciem się do naszych domów.