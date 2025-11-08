REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka

Nowa era w diagnostyce oczu. Przełomowy wynalazek naszych inżynierów

Dzięki tej nowej technologii z Wrocławia ratowanie siatkówki może stać się precyzyjniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Marcin Kusz
Światło zamiast skalpela. Nowa nadzieja dla naszej siatkówki
REKLAMA

Zamiast pobierania próbek czy przeprowadzania inwazyjnych badań wystarczy światło i zaawansowana fotonika. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej pracują nad innowacyjną metodą diagnozowania siatkówki oka. Technologia może pomóc w ocenie skuteczności terapii genowych i w przyszłości nawet zapobiegać ślepocie.

Jak czytamy na łamach Nauka w Polsce, zespół pod kierunkiem dr. inż. Jakuba Bogusławskiego z Politechniki Wrocławskiej opracowuje nową metodę obrazowania funkcjonalnego siatkówki. Istotnym elementem tej technologii jest tzw. dwufotonowa oftalmoskopia czasu życia fluorescencji. Choć brzmi to jak zagadnienie z podręcznika fizyki kwantowej, w praktyce chodzi o precyzyjne i bezpieczne obrazowanie wnętrza oka bez konieczności naruszania tkanek.

REKLAMA

Metoda ta pozwala obserwować, jak zachowują się w czasie rzeczywistym fotoreceptory, czyli komórki światłoczułe odpowiedzialne za widzenie. Zamiast tradycyjnych metod, które wymagają pobierania próbek lub działają jedynie pośrednio, naukowcy posługują się światłem i detektorami pojedynczych fotonów.

Diagnoza bez dotyku?

Fluorescencja to zjawisko, w którym komórki świecą po wzbudzeniu światłem. Mierząc, jak długo to światło się utrzymuje (czas życia fluorescencji), można określić stan biochemiczny komórek siatkówki. Co istotne, dwufotonowa wersja tej techniki umożliwia jeszcze głębsze i bardziej selektywne obrazowanie, minimalizując jednocześnie ryzyko uszkodzeń tkanek.

To właśnie precyzyjne pomiary czasów zaniku fluorescencji w oku są największym wyzwaniem, któremu zespół PWr stara się obecnie sprostać. Aby to osiągnąć, naukowcy rozwijają nowe komponenty optyczne i elektroniczne – od laserów femtosekundowych po układy zdolne do zliczania pojedynczych fotonów.

Olbrzymi potencjał terapeutyczny

Projekt otrzymał 4 mln zł finansowania z programu First Team FENG FNP. Realizowany jest w Zespole Ultraszybkiej Biofotoniki PWr we współpracy z Międzynarodowym Centrum Badań Oka w Warszawie, Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Jenie i firmą InCellVu S.A.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Nowa technologia ma szansę zrewolucjonizować nie tylko diagnostykę, ale również terapie. Może okazać się skuteczna w monitorowaniu skuteczności terapii genowych i regeneracyjnych – np. takich, które próbują odbudować uszkodzone komórki siatkówki. W dłuższej perspektywie technologia może więc stać się fundamentem nowych terapii przywracających wzrok. To krok w stronę medycyny przyszłości, w której precyzja światła stanie się tak samo ważna, jak farmakologia.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
08.11.2025 07:20
Tagi: OkoPolscy naukowcywzrokzdrowie
Najnowsze
7:10
Jeden wiatrak może zabić 11 istnień. Chcą to wreszcie zmienić
Aktualizacja: 2025-11-08T07:10:00+01:00
7:00
iPhone 17 Pro Max po miesiącu - recenzja. Duży może dłużej, dużo dłużej
Aktualizacja: 2025-11-08T07:00:00+01:00
20:31
Proszę pana, ja to mam dyplom w telefonie. Dzięki Sejmowi
Aktualizacja: 2025-11-07T20:31:23+01:00
20:25
Składany iPhone bez Face ID. Apple wyciąga stary patent
Aktualizacja: 2025-11-07T20:25:53+01:00
19:07
Nasze Tatry w najlepszej grze transportowej na świecie. Duma
Aktualizacja: 2025-11-07T19:07:04+01:00
18:54
Zorza polarna nad Polską. Będzie szansa na niesamowity widok
Aktualizacja: 2025-11-07T18:54:38+01:00
18:42
Meta AI z Vibes już w Polsce. Łatwe filmiki AI zepsują nam sieć
Aktualizacja: 2025-11-07T18:42:24+01:00
18:04
Vivo X300 podbija polski rynek - fotograficzne sztandarowce z optyką Zeissa
Aktualizacja: 2025-11-07T18:04:19+01:00
17:52
Mam Realme GT 8 Pro i ruszam cykać fotki. Wyszło coś pięknego
Aktualizacja: 2025-11-07T17:52:41+01:00
16:53
3I/Atlas to próba generalna ludzkości. "Musimy wysłać statek"
Aktualizacja: 2025-11-07T16:53:10+01:00
16:33
Otwierają wszystkie paczki Shein na lotnisku. Służby robią haul
Aktualizacja: 2025-11-07T16:33:14+01:00
16:23
iPhone 17 Pro jeszcze nie był tak tani. Promocja podbija sieć
Aktualizacja: 2025-11-07T16:23:59+01:00
15:42
Najciekawsza przeglądarka wita się z Androidem. Wywalam Chrome
Aktualizacja: 2025-11-07T15:42:27+01:00
15:31
Lotnisko prosi pilotów o przerwę. "Samolot co 4 minuty nad głową"
Aktualizacja: 2025-11-07T15:31:43+01:00
15:17
Kometa 3I/Atlas wydłuża listę zagadek. Powodem nowe zdjęcie
Aktualizacja: 2025-11-07T15:17:17+01:00
15:00
mObywatel z przełomową nowością. Na razie dla wybranych
Aktualizacja: 2025-11-07T15:00:23+01:00
13:52
Kupujesz telefon Samsunga i dostajesz kasę. Nawet 2000 zł
Aktualizacja: 2025-11-07T13:52:24+01:00
13:10
To była najdłuższa linia tramwajowa w Polsce. Chcą ją odbudować
Aktualizacja: 2025-11-07T13:10:19+01:00
12:39
Boty, które służą ludziom i nie zabierają im pracy. Microsoft tworzy piękną utopię
Aktualizacja: 2025-11-07T12:39:38+01:00
11:59
Ikea ulepszy ci dom. I nie puści cię z torbami
Aktualizacja: 2025-11-07T11:59:13+01:00
11:37
Światłowód na rok za darmo. Liczymy, co się najbardziej opłaca
Aktualizacja: 2025-11-07T11:37:29+01:00
11:09
Rafał Brzoska nie odpuści Facebookowi. "Ktoś musi to wygrać"
Aktualizacja: 2025-11-07T11:09:36+01:00
9:47
iPad Pro (2025) z Apple M5 - recenzja. Zawstydza laptopy
Aktualizacja: 2025-11-07T09:47:08+01:00
9:14
PKP Intercity klei pociągi. Wyjadą gąsienice, żebyście nie zostali na peronie
Aktualizacja: 2025-11-07T09:14:13+01:00
9:00
Szef OpenAI mówi, że musi zastąpić go bot. "Inaczej będzie mi wstyd"
Aktualizacja: 2025-11-07T09:00:56+01:00
8:38
Coraz więcej szkła w Windowsie. Powrót do przeszłości
Aktualizacja: 2025-11-07T08:38:13+01:00
7:45
Szef czeskiego przewoźnika kolejowego przeholował. Do akcji wkracza ABW
Aktualizacja: 2025-11-07T07:45:22+01:00
7:15
GTA VI z potężnym opóźnieniem. Żałosne
Aktualizacja: 2025-11-07T07:15:58+01:00
6:12
Czytanie w myślach stało się faktem. Przerażające
Aktualizacja: 2025-11-07T06:12:00+01:00
6:11
Ciemna materia zdradziła, jak działa. Wreszcie mamy konkretne dane
Aktualizacja: 2025-11-07T06:11:00+01:00
6:09
Stworzyli Google Maps Imperium Rzymskiego. Piorunujące wrażenie
Aktualizacja: 2025-11-07T06:09:00+01:00
6:08
ONZ: planeta zbliża się do punktu krytycznego. "Mamy dekadę"
Aktualizacja: 2025-11-07T06:08:00+01:00
6:06
Księżycowe skały na Ziemi. Potwierdzają wielką teorię
Aktualizacja: 2025-11-07T06:06:00+01:00
21:45
ARC Raiders to test na ludzką naturę. Zachwyca mnie wpływ na graczy
Aktualizacja: 2025-11-06T21:45:46+01:00
21:09
Plus odpalił hit. Absurdalnie dużo internetu
Aktualizacja: 2025-11-06T21:09:19+01:00
20:44
Apple z absurdalnym ograniczeniem. Dzięki, Unio Europejsko 
Aktualizacja: 2025-11-06T20:44:11+01:00
20:15
Windows prosi cię o kod? Spokojnie, to tylko błąd
Aktualizacja: 2025-11-06T20:15:53+01:00
19:55
Kultowa gra jako reality show. Szalony pomysł
Aktualizacja: 2025-11-06T19:55:52+01:00
19:44
Apple naprawia cienkiego iPhone'a. Jeden aparat to skandal
Aktualizacja: 2025-11-06T19:44:22+01:00
19:25
Sprytna funkcja w mObywatelu. Sprawdzisz, czy polityk cię nie oszukał
Aktualizacja: 2025-11-06T19:25:50+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA