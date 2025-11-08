Nowa era w diagnostyce oczu. Przełomowy wynalazek naszych inżynierów

Ładowanie...

Zamiast pobierania próbek czy przeprowadzania inwazyjnych badań wystarczy światło i zaawansowana fotonika. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej pracują nad innowacyjną metodą diagnozowania siatkówki oka. Technologia może pomóc w ocenie skuteczności terapii genowych i w przyszłości nawet zapobiegać ślepocie.

Jak czytamy na łamach Nauka w Polsce, zespół pod kierunkiem dr. inż. Jakuba Bogusławskiego z Politechniki Wrocławskiej opracowuje nową metodę obrazowania funkcjonalnego siatkówki. Istotnym elementem tej technologii jest tzw. dwufotonowa oftalmoskopia czasu życia fluorescencji. Choć brzmi to jak zagadnienie z podręcznika fizyki kwantowej, w praktyce chodzi o precyzyjne i bezpieczne obrazowanie wnętrza oka bez konieczności naruszania tkanek.

Metoda ta pozwala obserwować, jak zachowują się w czasie rzeczywistym fotoreceptory, czyli komórki światłoczułe odpowiedzialne za widzenie. Zamiast tradycyjnych metod, które wymagają pobierania próbek lub działają jedynie pośrednio, naukowcy posługują się światłem i detektorami pojedynczych fotonów.

Diagnoza bez dotyku?

Fluorescencja to zjawisko, w którym komórki świecą po wzbudzeniu światłem. Mierząc, jak długo to światło się utrzymuje (czas życia fluorescencji), można określić stan biochemiczny komórek siatkówki. Co istotne, dwufotonowa wersja tej techniki umożliwia jeszcze głębsze i bardziej selektywne obrazowanie, minimalizując jednocześnie ryzyko uszkodzeń tkanek.

To właśnie precyzyjne pomiary czasów zaniku fluorescencji w oku są największym wyzwaniem, któremu zespół PWr stara się obecnie sprostać. Aby to osiągnąć, naukowcy rozwijają nowe komponenty optyczne i elektroniczne – od laserów femtosekundowych po układy zdolne do zliczania pojedynczych fotonów.

Olbrzymi potencjał terapeutyczny

Projekt otrzymał 4 mln zł finansowania z programu First Team FENG FNP. Realizowany jest w Zespole Ultraszybkiej Biofotoniki PWr we współpracy z Międzynarodowym Centrum Badań Oka w Warszawie, Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Jenie i firmą InCellVu S.A.

Nowa technologia ma szansę zrewolucjonizować nie tylko diagnostykę, ale również terapie. Może okazać się skuteczna w monitorowaniu skuteczności terapii genowych i regeneracyjnych – np. takich, które próbują odbudować uszkodzone komórki siatkówki. W dłuższej perspektywie technologia może więc stać się fundamentem nowych terapii przywracających wzrok. To krok w stronę medycyny przyszłości, w której precyzja światła stanie się tak samo ważna, jak farmakologia.

08.11.2025

