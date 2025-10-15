REKLAMA
Słabszy wzrok? Ten kwas może to cofnąć

Czy starzenie się oczu da się cofnąć? Nowe badania sugerują, że tak. Badacze z USA i z Polski odkryli, że pewien kwas tłuszczowy może przywracać ostrość widzenia.

Marcin Kusz
Nowa terapia przywraca wzrok i młodość siatkówki
Naukowcy dokonali przełomu, który może zmienić podejście do leczenia chorób oczu związanych z wiekiem. Odkryli, że jeden konkretny kwas tłuszczowy może cofnąć objawy starzenia siatkówki, poprawić wzrok i zadziałać tam, gdzie zawodzi popularna DHA.

Kiedy wzrok zaczyna słabnąć, rozwiązanie może kryć się w tłuszczach

Zespół kierowany przez prof. Dorotę Skowrońską-Krawczyk odkrył, że podanie specyficznego wielonienasyconego kwasu tłuszczowego (VLC-PUFA) myszom z objawami starzenia oczu cofało te zmiany i poprawiało ostrość widzenia. Zdaniem naukowców możliwe jest obejście naturalnego spadku aktywności tego enzymu i przywrócenie sprawności siatkówki w inny sposób.

Dotychczas największe nadzieje pokładano w suplementacji DHA – kwasu tłuszczowego z grupy omega-3, obecnego m.in. w rybach morskich. Jednak najnowsze badania pokazują, że DHA może nie być wystarczająca. Naukowcy wskazują, że skuteczność wykazuje inny kwas tłuszczowy i to właśnie on przynosi rzeczywiste korzyści. Badacze wstrzyknęli myszom konkretny VLC-PUFA, a następnie zaobserwowali poprawę ich zdolności widzenia i cofnięcie oznak starzenia na poziomie komórkowym. To dowód na to, że terapia lipidowa może działać nie tylko profilaktycznie, ale też regeneracyjnie.

Gen ELOVL2 to wskaźnik starzenia i punkt wyjścia dla nowych terapii

Głównym bohaterem badań jest enzym ELOVL2 (Elongation of Very Long Chain Fatty Acids Protein 2), który odpowiada za syntezę bardzo długich łańcuchów kwasów tłuszczowych. Z wiekiem jego aktywność spada, co obniża ilość kluczowych lipidów w siatkówce i prowadzi do pogorszenia widzenia. Nowa terapia pozwala jednak ominąć ten proces. Co ciekawe, naukowcy zidentyfikowali także warianty genetyczne ELOVL2, które przyspieszają rozwój zwyrodnienia plamki. W przyszłości możliwe będzie więc nie tylko leczenie, ale i precyzyjne przewidywanie ryzyka utraty wzroku na tle genetycznym.

Wstępne wyniki badań sugerują, że odpowiednia suplementacja lipidowa może także spowalniać starzenie komórek odpornościowych, a nawet mieć zastosowanie w leczeniu niektórych nowotworów krwi. Nowe badania otwierają drzwi do stworzenia nieinwazyjnej, lipidowej terapii spowalniającej starzenie – nie tylko oczu, ale być może również całego organizmu.

15.10.2025 06:32
