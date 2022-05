Pytanie, czy faktycznie mamy do czynienia z przywracaniem czegokolwiek do życia, z oszukiwaniem śmierci pozostaje jednak otwarte. Wszystko bowiem zależy od tego jak zdefiniujemy życie i śmierć. Jeżeli jednak zdefiniujemy je tak, jak zrobili to naukowcy powyżej, to tak - faktycznie mamy do czynienia z powrotem oczu do żywych całe godziny po śmierci.