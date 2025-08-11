/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Pozywa Microsoft, bo nie chce wyrzucać dwóch laptopów. I może mieć rację

Ten mieszkaniec Kalifornii postanowił rzucić wyzwanie jednemu z najpotężniejszych koncernów technologicznych świata. Jego broń? Pozew sądowy złożony w San Diego Superior Court przeciwko planowanemu zakończeniu obsługi serwisowej dla Windowsa 10.

Maciej Gajewski
Windows 10 suport pozew
REKLAMA

Sprawa ma swoje korzenie w najbardziej prozaicznej rzeczy - Lawrence Klein posiada dwa laptopy z Windowsem 10, które po 14 października staną się, jego zdaniem, przestarzałe. Klein nie oskarża Microsoftu jedynie o porzucenie starszych systemów - jego zarzuty sięgają znacznie głębiej.

Według pozwu zakończenie obsługi serwisowej dla Windowsa 10 to celowa strategia mająca na celu zmuszenie użytkowników do przesiadki na Windowsa 11 z wbudowanymi narzędziami sztucznej inteligencji, takimi jak Copilot. To nie przypadek, że najnowsze funkcje AI w Windows 11 wymagają specjalistycznego sprzętu – procesora neuronowego (NPU) o wydajności przekraczającej 40 bln operacji na sekundę.

REKLAMA

Czytaj też:

Wymóg ten skutecznie wyklucza starsze komputery z możliwości korzystania z najnowszych funkcji Windowsa 11, nawet jeśli sprzęt ten nadal sprawnie obsługuje wszystkie codzienne zadania. Klein argumentuje, że Microsoft świadomie wykorzystuje tę sytuację do forsowania sprzedaży nowych urządzeń typu Copilot+ PC, jednocześnie umacniając swoją pozycję na rynku sztucznej inteligencji.

240 mln komputerów na śmietniku

Statystyki przytaczane przez pozywającego robią wrażenie. Według analityków z firmy Canalys zakończenie supportu Windowsa 10 może skutkować wyrzuceniem na śmieci nawet 240 mln komputerów, które nie spełniają wymagań Windowsa 11. To oznacza około 480 mln kg elektroodpadów - równowartość masy 320 tys. samochodów.

Windows 10 21H2

Problem nie leży w tym, że te komputery są niesprawne - przeciwnie, większość z nich nadal działa bez zarzutu. Główną barierą jest wymóg TPM 2.0, który Microsoft kategorycznie odmawia usunąć z listy wymagań Windowsa 11. Ten moduł zabezpieczeń obecny w większości komputerów wyprodukowanych po 2015 r. często pozostaje wyłączony lub w ogóle nie istnieje w starszych maszynach.

Gra o wielkie stawki

Żądania Kleina są ambitne, ale nie pozbawione logiki. Domaga się, aby sąd nakazał Microsoftowi bezpłatny support Windowsa 10 do momentu, gdy jego udział rynkowy spadnie poniżej 10 proc. wszystkich użytkowników Windowsa. Obecnie Windows 10 nadal utrzymuje znaczący udział - około 43 proc. użytkowników desktopów wciąż korzysta z tego systemu.

Pozew nie ogranicza się jednak do kwestii obsługi technicznej. Klein domaga się również, aby Microsoft jasno informował kupujących o przybliżonej dacie zakończenia supportu dla systemu operacyjnego w momencie zakupu urządzenia. To żądanie ma swoje uzasadnienie - wielu użytkowników kupujących komputer z Windowsem 10 mogło nie zdawać sobie sprawy z nadchodzącego końca obsługi serwisowej.

REKLAMA

Prawdopodobieństwo sukcesu Kleina w starciu z armią prawników Microsoftu może wydawać się znikome. Ale nie zerowe. Czy zatem Lawrence Klein to współczesny bohater walczący o prawa konsumentów, czy raczej Don Kichot atakujący wiatraki? Prawda leży prawdopodobnie gdzieś pośrodku. Jego pozew, choć może nie zakończy się sukcesem, już teraz zwrócił uwagę na problematyczne praktyki jednego z największych koncernów technologicznych świata.

Niezależnie od wyniku sprawy Klein zasługuje na uznanie za odwagę w konfrontacji z gigantami Big Tech. W końcu ktoś musi czasem przypomnieć im, że za wszystkimi tymi liczbami i strategiami biznesowymi stoją prawdziwi ludzie z prawdziwymi komputerami, którzy po prostu chcą, żeby ich sprzęt działał bezpiecznie jeszcze przez kilka lat. Historia pokaże, czy kalifornijski pozywający był wizjonerem, czy marzycielem.

REKLAMA
Maciej Gajewski
11.08.2025 14:53
Tagi: MicrosoftprawoSystemy operacyjneWindowsWindows 10
Najnowsze
14:53
Pozywa Microsoft, bo nie chce wyrzucać dwóch laptopów. I może mieć rację
Aktualizacja: 2025-08-11T14:53:18+02:00
14:28
Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 250 zł
Aktualizacja: 2025-08-11T14:28:15+02:00
13:52
Tak swoim smartfonem jeszcze nie płaciłeś. Nowa funkcja trafi do Polski
Aktualizacja: 2025-08-11T13:52:22+02:00
13:43
Idziesz zrealizować receptę, a ktoś oddaje puste opakowania. Farmaceuci wkurzeni
Aktualizacja: 2025-08-11T13:43:44+02:00
12:50
Kupujesz telefon, a zegarek lub słuchawki dostajesz gratis. Samsung ma mega promocję
Aktualizacja: 2025-08-11T12:50:22+02:00
11:47
Tak Rosjanie zakłócają GPS. Źródłem jest baza oddalona 60 km od Polski
Aktualizacja: 2025-08-11T11:47:21+02:00
11:28
Będziesz grał w gry kręcąc korbką. Dosłownie
Aktualizacja: 2025-08-11T11:28:20+02:00
10:33
Bunt użytkowników ChataGPT. Zagrozili, że przestaną płacić
Aktualizacja: 2025-08-11T10:33:43+02:00
9:59
Zwroty z AliExpress ujawniają dane Polaków. Twoje też
Aktualizacja: 2025-08-11T09:59:45+02:00
9:12
Gość od ChataGPT mówi, że w historii nigdy nie było lepiej. Ma mocny przekaz do młodych ludzi
Aktualizacja: 2025-08-11T09:12:09+02:00
9:02
Napiła się wody z tatrzańskiego potoku. Źle się skończyło
Aktualizacja: 2025-08-11T09:02:16+02:00
8:04
Dłużej działają, ale jakim kosztem. Producent mówi, dlaczego zegarki konkurencji są gorsze
Aktualizacja: 2025-08-11T08:04:33+02:00
6:32
PlayStation 5 idzie jak burza. Goni branżową legendę
Aktualizacja: 2025-08-11T06:32:06+02:00
6:30
128 GB pamięci w telefonie za grube tysiące to chyba za mało. Trochę to zajęło Apple'owi
Aktualizacja: 2025-08-11T06:30:19+02:00
6:30
Jaki pionowy odkurzacz Dreame wybrać? Przegląd wszystkich rozwiązań
Aktualizacja: 2025-08-11T06:30:00+02:00
6:20
Bolt z nową super opcją. Możesz zamawiać przejazdy dla całej rodziny
Aktualizacja: 2025-08-11T06:20:00+02:00
17:00
Dadzą mieszkańcom nowe worki na śmieci. Na nowy rodzaj odpadów
Aktualizacja: 2025-08-10T17:00:00+02:00
16:30
Turcja z najpotężniejszą jak dotąd bombą. Moc porównywalna z bronią jądrową
Aktualizacja: 2025-08-10T16:30:00+02:00
16:20
Lasery wchodzą do służby w wojsku. Jest jednak malutki problem
Aktualizacja: 2025-08-10T16:20:00+02:00
16:10
Naddźwiękowe loty wracają do USA. Po 52 latach zniesiono zakaz
Aktualizacja: 2025-08-10T16:10:00+02:00
16:00
Obwiniali maszty za złą pogodę. Brzmi znajomo? A to historia sprzed wojny
Aktualizacja: 2025-08-10T16:00:00+02:00
15:30
"Skorzystaj z AI" - radzi bonzo z Microsoftu, który zwolnił 9 tys. osób. Miło z jego strony
Aktualizacja: 2025-08-10T15:30:00+02:00
15:00
Zaraz po wojnie wymyślił nową, lepszą przyszłość. I od razu przed nią ostrzegał
Aktualizacja: 2025-08-10T15:00:00+02:00
13:15
Jest mistrz świata w szachach wśród... botów. Czatbot od Muska zmiażdżony w finale 
Aktualizacja: 2025-08-10T13:15:00+02:00
7:52
Dlaczego mówimy przez sen? Oni już wiedzą
Aktualizacja: 2025-08-10T07:52:00+02:00
7:42
Stworzył ekspres do kawy z funkcją gamingowego PC. Bo mógł
Aktualizacja: 2025-08-10T07:42:00+02:00
7:32
Dojazd z lotniska w Paryżu. RER, metro i Uber - ceny 2025 r.
Aktualizacja: 2025-08-10T07:32:00+02:00
7:23
Chińczycy pilnowali amerykańskiego bezpieczeństwa. Kogoś mocno pogięło
Aktualizacja: 2025-08-10T07:23:00+02:00
7:12
Ludzie wybierają ChataGPT zamiast terapeuty. Idzie ważna zmiana
Aktualizacja: 2025-08-10T07:12:00+02:00
7:01
Radioaktywne gniazdo os. Znaleziono je w bazie atomowej
Aktualizacja: 2025-08-10T07:01:00+02:00
16:50
Autonomiczne taksówki zabiją małe lokalne sklepy. Już się to dzieje
Aktualizacja: 2025-08-09T16:50:00+02:00
16:40
Roboty seksualne. Gdzie są granice intymności w erze androidów?
Aktualizacja: 2025-08-09T16:40:00+02:00
16:30
Zmarł Jim Lovell. Człowiek, który znał smak ciszy między gwiazdami
Aktualizacja: 2025-08-09T16:30:00+02:00
16:20
Trwa oblężenie oazy prawdy i wolności. Wikipedia walczy z botami AI i może przegrać
Aktualizacja: 2025-08-09T16:20:00+02:00
16:10
Jedna z najsłynniejszych aplikacji na Windowsa z krytyczną luką. Zaktualizuj jeszcze dziś
Aktualizacja: 2025-08-09T16:10:00+02:00
16:00
Elon Musk przewiduje rychłą śmierć Microsoftu. Co na to Nadella?
Aktualizacja: 2025-08-09T16:00:00+02:00
7:51
Wiemy, czemu łaziki grzęzną na Marsie. NASA źle je testuje
Aktualizacja: 2025-08-09T07:51:00+02:00
7:41
Kupiłem MacBooka Air zamiast iMaka. I ty zrób to samo
Aktualizacja: 2025-08-09T07:41:00+02:00
7:31
Lotnisko szkoli spadochroniarzy. Mieszkańcy świętują, kiedy pada
Aktualizacja: 2025-08-09T07:31:00+02:00
7:21
Domki na kółkach. Tak będą mieszkać ludzie na Księżycu
Aktualizacja: 2025-08-09T07:21:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA