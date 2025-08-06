Microsoft zrobił klapki, które wyglądają jak pulpit z 2001 roku. Kolejka już się ustawia

Ładowanie...

Przez lata kultowe "obciachowe świąteczne swetry" były nieformalnym uniformem fanów Microsoftu. Charakterystyczne swetry przedstawiające Sapera czy Pana Spinacza rozchodziły się na pniu i ktokolwiek komu nie udało się złożyć zamówienia, musiał później szukać odzieży po zawyżonych cenach w serwisach aukcyjnych.



Z okazji 50. rocznicy powstania Microsoftu, koncern zdecydował się dodać do systemu nowego użytkownika. Crocsy Windows XP.

Crocsy Windows XP to tegoroczny hit wśród nerdów

Microsoft świętuje swoje 50-lecie w sposób, który dosłownie trudno przeoczyć. Firma przygotowała limitowaną edycję Crocsów inspirowanych Windows XP, z kultowym niebieskim niebem i zielonymi wzgórzami tapety "Idylla". Wersja jubileuszowa ma trafić do sprzedaży na całym świecie, ale w pierwszej kolejności - jak dowiedział się serwis The Verge - zamówić mogą je wyłącznie pracownicy Microsoftu.

Według informacji podanych przez serwis, buty kosztują 80 dolarów (ok. 296 zł) i sprzedawane są w zestawie z sześcioma przypinkami Jibbitz. Wśród przypinek znajdziemy m.in. motyla MSN, ikonę Internet Explorera, folder, kosz, wskaźnik myszy i, oczywiście, Pana Spinacza. Całość uzupełnia plecak-worek z nadrukiem kultowej tapety, tak aby nikt nie miał wątpliwości, co właśnie nosisz na nogach.

Worek i Crocsy Windows XP / Microsoft, Crocs (przez TechRadar)

Autentyczność kolekcji potwierdził serwis TechRadar, który uzyskał oficjalne potwierdzenie zarówno od Microsoftu, jak i Crocs. Redakcja otrzymała również zdjęcia pokazujące, że Pan Spinacz w wersji Jibbitz rzeczywiście istnieje, a zielona podeszwa butów nawiązuje bezpośrednio do trawy z domyślnej tapety Windows XP. To kolejny po brzydkich swetrach i specjalnej edycji Surface Laptop element kolekcji gadżetów stworzonych z okazji jubileuszu.

Choć prawie 300 zł to kwota, która może odstraszyć przeciętnego zjadacza chleba (klikacza komputera?), dla kolekcjonerów i miłośników technologicznych ciekawostek Crocsy Windows XP mogą stać się obiektem pożądania. Zwłaszcza że Microsoft w ostatnich latach coraz chętniej sięga po motywy nostalgiczne - a niewiele obrazów w historii komputerów jest tak rozpoznawalnych i daje taki zastrzyk wspomnień jak Idylla czy elementy interfejsów starszych systemów Windows.

06.08.2025

