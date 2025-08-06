REKLAMA
Microsoft zrobił klapki, które wyglądają jak pulpit z 2001 roku. Kolejka już się ustawia

Zielone wzgórza i błękitne niebo z "Idylli" Windowsa XP przeniesiono na... klapki. A dokładnie na Crocsy. Microsoft oficjalnie potwierdził kolekcjonerską gratkę dla najbardziej zatwardziałych fanów systemu Windows.

Malwina Kuśmierek
windows xp tapeta
Przez lata kultowe "obciachowe świąteczne swetry" były nieformalnym uniformem fanów Microsoftu. Charakterystyczne swetry przedstawiające Sapera czy Pana Spinacza rozchodziły się na pniu i ktokolwiek komu nie udało się złożyć zamówienia, musiał później szukać odzieży po zawyżonych cenach w serwisach aukcyjnych.

Z okazji 50. rocznicy powstania Microsoftu, koncern zdecydował się dodać do systemu nowego użytkownika. Crocsy Windows XP.

Crocsy Windows XP to tegoroczny hit wśród nerdów

Microsoft świętuje swoje 50-lecie w sposób, który dosłownie trudno przeoczyć. Firma przygotowała limitowaną edycję Crocsów inspirowanych Windows XP, z kultowym niebieskim niebem i zielonymi wzgórzami tapety "Idylla". Wersja jubileuszowa ma trafić do sprzedaży na całym świecie, ale w pierwszej kolejności - jak dowiedział się serwis The Verge - zamówić mogą je wyłącznie pracownicy Microsoftu.

Według informacji podanych przez serwis, buty kosztują 80 dolarów (ok. 296 zł) i sprzedawane są w zestawie z sześcioma przypinkami Jibbitz. Wśród przypinek znajdziemy m.in. motyla MSN, ikonę Internet Explorera, folder, kosz, wskaźnik myszy i, oczywiście, Pana Spinacza. Całość uzupełnia plecak-worek z nadrukiem kultowej tapety, tak aby nikt nie miał wątpliwości, co właśnie nosisz na nogach.

Worek i Crocsy Windows XP / Microsoft, Crocs (przez TechRadar)
https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/08/crocsy-worek-windows-xp.jpg
1/2
Worek i Crocsy Windows XP / Microsoft, Crocs (przez TechRadar)
Crocsy Windows XP / Microsoft, Crocs (przez TechRadar)
Jubileuszowe Crocsy

Autentyczność kolekcji potwierdził serwis TechRadar, który uzyskał oficjalne potwierdzenie zarówno od Microsoftu, jak i Crocs. Redakcja otrzymała również zdjęcia pokazujące, że Pan Spinacz w wersji Jibbitz rzeczywiście istnieje, a zielona podeszwa butów nawiązuje bezpośrednio do trawy z domyślnej tapety Windows XP. To kolejny po brzydkich swetrach i specjalnej edycji Surface Laptop element kolekcji gadżetów stworzonych z okazji jubileuszu.

Choć prawie 300 zł to kwota, która może odstraszyć przeciętnego zjadacza chleba (klikacza komputera?), dla kolekcjonerów i miłośników technologicznych ciekawostek Crocsy Windows XP mogą stać się obiektem pożądania. Zwłaszcza że Microsoft w ostatnich latach coraz chętniej sięga po motywy nostalgiczne - a niewiele obrazów w historii komputerów jest tak rozpoznawalnych i daje taki zastrzyk wspomnień jak Idylla czy elementy interfejsów starszych systemów Windows.

Więcej na temat 50-lecia Microsoftu:

06.08.2025 12:41
Tagi: MicrosoftubraniaWindows
