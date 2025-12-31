Samsung naprawi aparat. Zmianę zobaczysz gołym okiem

Ładowanie...

Nowa rodzina Samsung Galaxy S26 zadebiutuje już za dwa miesiące i szykuje nam się jeden z najtrudniejszych debiutów ostatnich lat. Konkurencja jest mordercza, a ceny RAM-u wystrzeliły tak mocno, że niektórzy wieszczą rychły powrót do 4 GB RAM w telefonach. To dopiero przed nami, ale już teraz zapowiada się, że Samsung postanowił popracować nad jednym z ważniejszych aspektów nowych telefonów. Galaxy S26 mają sprawić, że zdjęcia będą jeszcze lepsze niż do tej pory.

Samsung Galaxy S26 Ultra poprawi aparaty

Umówmy się - aparaty w serii Galaxy S2X Ultra to od dawna rynkowa topka pod względem sprzętowym, ale w kwestii algorytmów nadal pozostało wiele do poprawienia. I tu wchodzi na biało nowa generacja, która ma wyeliminować jeden z największych problemów mobilnej fotografii - flary. To rozmazanie silnych źródeł światła na zdjęciach, coś z czym radzi sobie niewiele firm. Samsung ma poprawić również powłoki antyrefleksyjne na obiektywach i ma popracować nad efektem żółtej skóry, który czasem występował na niektórych ujęciach. To duża zmiana i znaczne przeprojektowanie algorytmów, bo do tej pory telefony koreańskiego producenta miały tendencję do pokazywania flar. Dopiero mocna konkurencja ze stron chińskich producentów sprawiła, że zdecydowano się poświęcić temu tematowi więcej miejsca. To tak dla wszystkich, którzy uważają, że monopole są dobre. Tak wyglądają flary:

W warstwie sprzętowej aparaty nie ulegną zmianie, więc mówimy o zestawie składającym się z aparatów: 200 Mpix, 2 x 50 Mpix (tele i szerokokątny) oraz 10 Mpix (tele). To jeden z najlepszych układów na rynku, więc dobrze, że Samsung postanowił poprawić algorytmy, które odpowiadają za to, co ostatecznie widzimy na ekranie. Zapowiada się naprawdę dobrze, byleby tylko ceny nie odjechały ze względu na RAM i będzie dobrze.

Jest tego więcej

31.12.2025

