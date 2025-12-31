REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Stworzyliśmy pożeracza CO2. Jest taniutki i doprowadzi do przełomu

Zamiast gorąca jak z piekła i ogromnych rachunków za energię, wystarczy 70 stopni. Naukowcy pokazali nowy, nietoksyczny materiał do wychwytu CO2 z powietrza.

Marcin Kusz
Chemicy zrobili pułapkę na CO₂. Działa w wilgotnym powietrzu
REKLAMA

W laboratorium chemicznym w Helsinkach powstał materiał, który dosłownie zjada dwutlenek węgla prosto z powietrza i oddaje go niemal na nasze żądanie. Zamiast pieców rozgrzanych do kilkuset stopni wystarczy podgrzać go do zaledwie 70 stopni Celsjusza przez pół godziny. Dla technologii bezpośredniego wychwytu CO2 z powietrza, która dziś tonie w kosztach energii, to może być prawdziwy przełom.

REKLAMA

Płynna pułapka na dwutlenek węgla

Nowy materiał został opracowany przez zespół chemiczny Uniwersytetu w Helsinkach. Za koncepcję odpowiada dr Zahra Eshaghi Gorji, która przez ponad rok testowała różne zasady i alkohole, szukając kombinacji najlepiej wiążącej dwutlenek węgla z powietrza.

Efekt to specjalny płyn – mieszanina tzw. superzasady TBN i alkoholu benzylowego. W chemii nazywa się to głębokim rozpuszczalnikiem eutektycznym, w skrócie DES. Jest to rodzaj cieczy, w której dwa składniki tworzą stabilną mieszaninę o właściwościach innych niż każdy z nich z osobna.

Ten konkretny DES zachowuje się dosłownie jak selektywna gąbka na CO2. Jeden gram płynu potrafi pochłonąć około 0,156 grama dwutlenku węgla prosto z nieprzetworzonego powietrza o wilgotności powyżej 90 proc. Nie reaguje za to z tlenem, azotem ani innymi głównymi składnikami atmosfery. Dla technologii wychwytu bezpośredniego, która musi wyciągać śladowe ilości CO2 z ogromnych mas powietrza, tak wysoka pojemność jest wyjątkowa.

Co to jest DAC i dlaczego 70 stopni robi różnicę?

Bezpośredni wychwyt dwutlenku węgla z powietrza, czyli DAC, ma prosty cel: sprowadzić stężenie CO2 w atmosferze w dół, niezależnie od tego, gdzie powstały emisje. W praktyce jest to jednak jedna z najtrudniejszych technologii klimatycznych. CO2 jest w powietrzu bardzo mało, a jego wychwycenie wymaga zwykle dużych instalacji i ogromnych ilości energii do podgrzewania sorbentów. W wielu obecnie stosowanych materiałach do regeneracji, czyli uwolnienia czystego CO2, potrzebne są temperatury sięgające nawet około 900 stopni Celsjusza. To sprawia, że każdy kilogram wychwyconego gazu ma za sobą wysoki koszt energetyczny i finansowy.

W nowym fińskim rozwiązaniu ważna różnica polega na tym, że związanego CO2 można się pozbyć przy zaledwie 70 stopniach Celsjusza. Po półgodzinnym podgrzewaniu sorbent oddaje dwutlenek węgla w formie czystego gazu, gotowego do dalszego wykorzystania lub wtłoczenia pod ziemię. Po schłodzeniu płyn znów nadaje się do pracy.

Tak niski próg temperaturowy otwiera drogę do wykorzystania ciepła odpadowego z procesów przemysłowych albo tańszych, niższych temperatur z instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii. Innymi słowy, ten typ materiału może znacząco obniżyć rachunek energetyczny całego procesu DAC.

Superzasada TBN i głęboki rozpuszczalnik eutektyczny – chemia w służbie klimatu

Sercem nowego systemu jest 1,5,7-triazabicyklo[4.3.0]non-6-en, czyli tzw. superzasada. W chemii tym mianem określa się związki, które wyjątkowo chętnie przyjmują protony i potrafią bardzo skutecznie wchodzić w reakcje kwas–zasada, także z dwutlenkiem węgla.

Po połączeniu TBN z alkoholem benzylowym powstaje głęboki rozpuszczalnik eutektyczny. To szczególny typ cieczy, w której składniki wzajemnie obniżają sobie temperaturę topnienia, tworząc stabilny, często lepiej przewidywalny układ. Można powiedzieć, że DES są od kilku lat gwiazdą zielonej chemii, bo można je projektować tak, by były nietoksyczne, odporne na wilgoć i dopasowane do konkretnego zadania.

W przypadku nowego sorbentu CO2 liczy się kilka cech naraz: bardzo wysoka pojemność sorpcyjna, odporność na dużą wilgotność otoczenia, możliwość wielokrotnego użycia i brak toksyczności. Według autorów badań TBN w duecie z alkoholem benzylowym spełnia te warunki lepiej niż inne znane dotąd płynne absorbenty do DAC.

Setki cykli pracy i brak lęku przed wilgocią

Nowy sorbent do wychwytu CO2 sprawdził się już w stu cyklach pochłaniania i uwalniania gazu – po 50. zachował 74 proc. wydajności, a po stu wciąż około połowy. Dodatkowo wykazuje wysoką odporność na wilgoć – nawet przy ponad 90 proc. wilgotności powietrza skutecznie wychwytuje CO2, co jest istotne dla działania DAC w rzeczywistych warunkach. Na plus działa też niska toksyczność i prosty skład: TBN i alkohol benzylowy to tanie i łatwo dostępne surowce.

Przeczytaj także:

Choć na razie testy nowego sorbentu CO2 prowadzone są dosłownie na gramach materiału, naukowcy już teraz planują przejście do wersji stałej, możliwej do użycia w kolumnach pilotażowych instalacji DAC. Ważne będzie związanie cieczy z porowatymi nośnikami, jak krzemionka czy tlenek grafenu, co zwiększy powierzchnię kontaktu z powietrzem i poprawi przepływ gazu. Kolejnym etapem będzie przeskalowanie technologii do kilogramów i ton oraz testy w warunkach zbliżonych do przemysłowych, by sprawdzić, czy rozwiązanie sprawdzi się poza laboratorium.

REKLAMA

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA
Marcin Kusz
31.12.2025 06:01
Tagi: chemiaDwutlenek węgla (CO2)finlandianaukowcyZanieczyszczenie powietrza
Najnowsze
20:40
Takich rakiet Polska jeszcze nie miała. Najdroższy system w historii wojska
Aktualizacja: 2025-12-30T20:40:48+01:00
20:19
Londyn odcięty w najgorszym czasie. Pod La Manche padło wszystko
Aktualizacja: 2025-12-30T20:19:30+01:00
19:56
Gry Trine za darmo. Cztery mocne platformówki masz dwoma klikami
Aktualizacja: 2025-12-30T19:56:23+01:00
19:22
Jest kasa na elektrownię atomową. Tyle wydamy na pierwszy etap
Aktualizacja: 2025-12-30T19:22:53+01:00
19:05
Samolot uratował się sam. Pierwsze takie lądowanie w historii
Aktualizacja: 2025-12-30T19:05:57+01:00
18:52
Polska szuka nazwy dla wojskowych satelitów. Prosi o pomoc internety
Aktualizacja: 2025-12-30T18:52:37+01:00
18:00
Mini LED wreszcie dorósł do OLED-a. Halo Control zmienia reguły gry
Aktualizacja: 2025-12-30T18:00:00+01:00
17:47
Cyberpunk 2077 VHS zaciera różnice gry i rzeczywistości. Nie odróżnisz
Aktualizacja: 2025-12-30T17:47:43+01:00
17:34
Ksiądz chodzi po kolędzie, a ty czaisz się w oknie? Jest od tego aplikacja
Aktualizacja: 2025-12-30T17:34:38+01:00
16:51
Abonament RTV nie pozwoli ci uciec z zaległą kasą. Nawet kiedy zniknie
Aktualizacja: 2025-12-30T16:51:03+01:00
16:42
Każda apka bankowa powinna mieć takie zabezpieczenie. Oszuści w ryk
Aktualizacja: 2025-12-30T16:42:05+01:00
16:36
Play z internetem 0 zł przez rok. To najszybszy światłowód
Aktualizacja: 2025-12-30T16:36:13+01:00
16:19
Spider’s Web w nowych Wiadomościach Google. Zaobserwuj nas a obiecujemy, nie pożałujesz
Aktualizacja: 2025-12-30T16:19:26+01:00
16:03
Nowy system Microsoftu wyciekł. Android zabił go w powijakach
Aktualizacja: 2025-12-30T16:03:11+01:00
15:51
Xbox złapał mnie w pułapkę. Trzeba uciekać, a nie mam jak
Aktualizacja: 2025-12-30T15:51:21+01:00
13:49
TCL 75C7K - ogromny QD‑Mini LED. Bez pudrowania rzeczywistości
Aktualizacja: 2025-12-30T13:49:57+01:00
13:00
Nowe czołgi K2 dla Wojska Polskiego. Jest potężny kontrakt
Aktualizacja: 2025-12-30T13:00:13+01:00
12:40
PKP Intercity będzie mieć superszybkie pociągi. Wiemy, co chcą kupić
Aktualizacja: 2025-12-30T12:40:12+01:00
11:08
Kometa 3I/Atlas to wierzchołek góry lodowej. Szokujące wyliczenia
Aktualizacja: 2025-12-30T11:08:56+01:00
10:46
Co potrafi Predator X27UZ1? Nowy monitor na nowy rok
Aktualizacja: 2025-12-30T10:46:39+01:00
10:37
System kaucyjny zaczyna naprawdę działać. Wreszcie coś drgnęło
Aktualizacja: 2025-12-30T10:37:18+01:00
8:59
Wydadzą miliony na remont lotniska Chopina. Chwilę później je zamkną
Aktualizacja: 2025-12-30T08:59:24+01:00
8:37
Linia lotnicza mówi "nie", prawo mówi "tak". Jak odzyskać pieniądze za zmarnowany lot
Aktualizacja: 2025-12-30T08:37:45+01:00
7:52
Stworzyli elektroniczny nos. Wykryje grzyba na ścianie, zanim go zauważysz
Aktualizacja: 2025-12-30T07:52:56+01:00
7:01
Samsung zawstydzi Apple'a. Siri rozpłakałaby się, gdyby potrafiła
Aktualizacja: 2025-12-30T07:01:12+01:00
6:25
Świąteczne rozczarowanie w liczbach. Co robimy z nietrafionymi prezentami?
Aktualizacja: 2025-12-30T06:25:23+01:00
6:24
Windows 11 przyspiesza po kilku komendach. Dysk szybszy o 30 proc.
Aktualizacja: 2025-12-30T06:24:13+01:00
6:23
Samsung robi teraz designerskie głośniki. No ładne, ale mam wątpliwości
Aktualizacja: 2025-12-30T06:23:00+01:00
6:12
Monitory LG jak karta graficzna. Poprawią grafikę własnym czipem
Aktualizacja: 2025-12-30T06:12:00+01:00
6:01
Złapali kosmicznego burgera na zdjęciu. Większy niż 40 układów
Aktualizacja: 2025-12-30T06:01:00+01:00
19:57
CD Projekt pozbywa się GOG. Jest nowy właściciel
Aktualizacja: 2025-12-29T19:57:51+01:00
19:20
Polska dostała potężne drony. Ten system to prawdziwy przełom
Aktualizacja: 2025-12-29T19:20:38+01:00
19:05
Telewizja umiera? Dobre sobie. Dane z Polski otworzą wam oczy
Aktualizacja: 2025-12-29T19:05:39+01:00
18:52
Samsung w potrzasku. Nowe Galaxy S26 gotowe, ale nie ma cen
Aktualizacja: 2025-12-29T18:52:52+01:00
17:49
AirPods Pro 3 z rekordowo niską ceną. A miały nie spaść poniżej tysiaka
Aktualizacja: 2025-12-29T17:49:03+01:00
17:28
Koniec ePUAP. Piję szampana, to symbol polskiej cyfrowej prowizorki
Aktualizacja: 2025-12-29T17:28:51+01:00
17:08
Tak chiński maglev pruje 700 km/h. A my czekamy na szybką kolej
Aktualizacja: 2025-12-29T17:08:59+01:00
16:34
YouTube tonie w szAIsie. Zgadnij, co które wideo jest sztuczne
Aktualizacja: 2025-12-29T16:34:24+01:00
16:01
Olej składanego iPhone'a. Lepiej poczekać na drugą edycję
Aktualizacja: 2025-12-29T16:01:13+01:00
15:50
W Xiaomi 17 Ultra Leica Edition łapiesz ostrość, kręcąc obręczą. Ale po co
Aktualizacja: 2025-12-29T15:50:54+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA