REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Tu będą kształcić załogę elektrowni atomowej. Wybrano miasto

Polskie Elektrownie Jądrowe szukają ekonomistów i menedżerów. Nowa umowa ma zapewnić kadry do zarządzania atomem.

Marcin Kusz
PEJ szuka menedżerów, nie fizyków
REKLAMA

Kraków wyrasta na główne centrum kompetencyjne dla polskiego programu jądrowego. Do uczelni technicznych dołączył właśnie Uniwersytet Ekonomiczny. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała z UEK umowę, która ma zapewnić kadry do zarządzania, finansowania i analizowania ryzyka największej inwestycji energetycznej w historii kraju.

REKLAMA

Atom potrzebuje ekonomistów

Budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu to nie tylko wyzwanie inżynieryjne. Równolegle do prac projektowych ruszyła budowa zaplecza kadrowego, które w przyszłości obsłuży tę strategiczną gałąź gospodarki. Jak podkreśla prezes Polskich Elektrowni Jądrowych, Marek Woszczyk, projekt potrzebuje nie tylko fizyków jądrowych, absolwentów budownictwa czy elektrotechniki.

Istotni stają się specjaliści z pozornie odległych dziedzin: ekonomii, nauk społecznych oraz analizy danych biznesowych. Porozumienie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie ma sprawić, że Polska wykształci kadrę zdolną w sposób kompleksowy włączyć się w tworzenie polskiego atomu.

Płatne staże i eksperci na salach wykładowych

Jak czytamy na łamach Nauka w Polsce, podpisana umowa to tak naprawdę konkretny plan działania. PEJ zadeklarowały aktywne wsparcie uczelni w tworzeniu i prowadzeniu kierunków studiów związanych z energetyką jądrową. Nie będzie to tylko wsparcie teoretyczne. Eksperci ze spółki jądrowej mają być zaangażowani w tworzenie programów kształcenia i osobiście prowadzić wybrane zajęcia.

Dla najlepszych studentów przewidziano zachętę: oferty płatnych staży w spółce. Współpraca obejmie także wspólne programy badawcze, eksperymenty, konkursy na prace naukowe oraz warsztaty specjalistyczne.

Zarządzanie, finanse i analiza ryzyka

Uniwersytet Ekonomiczny wniesie do projektu unikalne kompetencje. Jak podkreślił rektor UEK, Bernard Ziębicki, uczelnia ma wiedzę z zakresu ekonomiki energii, finansowania gigantycznych inwestycji infrastrukturalnych, analizy ryzyka oraz zarządzania innowacjami. Celem nie jest tylko kształcenie menedżerów. Uczelnia ma wesprzeć PEJ analizami i ekspertyzami, prowadzić badania nad efektywnością kosztową energetyki jądrowej oraz opracowywać modele rozwoju lokalnych gospodarek, które powstaną wokół elektrowni.

Porozumienie z UEK to element budowy większego, krakowskiego centrum kompetencji. Uczelnia ma w najbliższym czasie rozpocząć współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Krakowską. Efektem ma być nowy kierunek studiów II stopnia: Inżynieria i Zarządzanie w Energetyce Jądrowej, łączący twardą wiedzę techniczną z kompetencjami menedżerskimi.

Dopiero podpisujemy umowę, a czas ucieka

Choć PR-owo wygląda to dobrze, podpisanie umowy tak późno może budzić zaniepokojenie. Jesteśmy lata po ogłoszeniu startu programu jądrowego, a dopiero teraz podpisujemy listy intencyjne, by zacząć tworzyć programy studiów dla kadry menedżerskiej. Nie mówimy o gotowych rocznikach absolwentów, ale o mglistym planie ich kształcenia. To obnaża realną, a nie polityczną, skalę opóźnienia całego projektu.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Wykształcenie kompetentnego menedżera, analityka ryzyka czy specjalisty od finansowania tak złożonej inwestycji to nie jest miesięczny kurs. To lata studiów, a potem lata praktyki. Jeśli my dopiero teraz zastanawiamy się, jak ich uczyć, to kto będzie zarządzał tym projektem za kilka lat? Ta długa lista uczelni, z którymi PEJ podpisuje kolejne porozumienia, zaczyna wyglądać nie jak strategia, ale jak nerwowe nadrabianie straconego czasu. Pytanie tylko brzmi, czy zdążymy.

REKLAMA
Marcin Kusz
03.11.2025 17:05
Tagi: atomElektrownia atomowastudenci
Najnowsze
16:49
Polska buduje broń orbitalną. Będzie spychać ruskie satelity
Aktualizacja: 2025-11-03T16:49:25+01:00
16:05
Którego nowego iPhone’a wybrać? Czy warto dopłacić do najdroższego?
Aktualizacja: 2025-11-03T16:05:44+01:00
15:17
Najdroższy Netflix w cenie najtańszego. Mocne promo operatora
Aktualizacja: 2025-11-03T15:17:19+01:00
15:09
System widmo kaucyjny. Rząd ma dane, idzie jak po grudzie
Aktualizacja: 2025-11-03T15:09:44+01:00
14:40
Samsung Galaxy A56 jeszcze nie był tak tani. Biegnę do sklepu
Aktualizacja: 2025-11-03T14:40:25+01:00
14:32
Kalendarz na 2026? Urocze, że ludzie jeszcze je kupują
Aktualizacja: 2025-11-03T14:32:30+01:00
14:00
Musk tworzy kosmiczną tarczę dla USA. Trump w euforii
Aktualizacja: 2025-11-03T14:00:59+01:00
13:14
PKP Intercity kusi cenami. Pojedziesz za grosze - jak zdążysz
Aktualizacja: 2025-11-03T13:14:29+01:00
12:25
Biedronka montuje nowe kamery. Prześwietli cię jeszcze przed kasą
Aktualizacja: 2025-11-03T12:25:31+01:00
11:51
Boty miały przejąć biura. Wykonały 3 proc. roboty
Aktualizacja: 2025-11-03T11:51:06+01:00
11:23
Kometa 3I/ATLAS zaniepokoiła Kim Kardashian. Szef NASA ją wyjaśnił
Aktualizacja: 2025-11-03T11:23:12+01:00
10:45
Smartfon z baterią mocniejszą niż w tablecie. Granica przełamana
Aktualizacja: 2025-11-03T10:45:20+01:00
9:01
"Zapłać, albo stracisz wszystko". Polacy na celowniku ransomware
Aktualizacja: 2025-11-03T09:01:55+01:00
8:52
Robot za 300 tys. zł zdemolował kuchnię. Wracam do mikrofalówki
Aktualizacja: 2025-11-03T08:52:18+01:00
8:11
Nowa nazwa ChatGPT to mem. Tak wygląda, gdy szef AI chce być cool
Aktualizacja: 2025-11-03T08:11:32+01:00
7:53
Samsung zmienia kalendarz premier. Dłuższe czekanie ma sens
Aktualizacja: 2025-11-03T07:53:33+01:00
7:32
SanDisk Extreme Portable dla PS5 – test. Piękny, ale nie cudotwórca
Aktualizacja: 2025-11-03T07:32:22+01:00
6:45
Kule śmierci na dnie oceanu. To drapieżne gąbki z haczykami
Aktualizacja: 2025-11-03T06:45:00+01:00
6:30
Obcy jednak istnieją? Odpowiedzią mogą być burze gwiazd
Aktualizacja: 2025-11-03T06:30:00+01:00
6:15
Koniec z kablami. Roboty popłyną w organizmie
Aktualizacja: 2025-11-03T06:15:00+01:00
6:00
Zrobiłem test prędkości internetu mobilnego. Nie sądziłem, że na wsi jest tak szybko
Aktualizacja: 2025-11-03T06:00:00+01:00
19:29
Woda na Księżycu? Tak, jeśli wiemy, gdzie jej szukać
Aktualizacja: 2025-11-02T19:29:40+01:00
18:45
Już nie będzie takiej miłości. Nie uwierzymy w robota-przyjaciela
Aktualizacja: 2025-11-02T18:45:29+01:00
17:15
Rząd ostrzega przed wyciekami. "Sytuacja jest bardzo poważna"
Aktualizacja: 2025-11-02T17:15:41+01:00
16:20
Szykujcie się na niezwykłe zjawisko. Na niebie pojawi się wyjątkowo duży superksiężyc
Aktualizacja: 2025-11-02T16:20:00+01:00
16:10
Policja chce, by to dron był pierwszy na miejscu przestępstwa. Testy właśnie ruszyły
Aktualizacja: 2025-11-02T16:10:00+01:00
16:00
Amerykanie pokazali rewolucyjnego drona. Przyszłość lotnictwa właśnie wystartowała
Aktualizacja: 2025-11-02T16:00:00+01:00
14:30
Cyberpunk na całego. Komputery będą projektować komputery
Aktualizacja: 2025-11-02T14:30:00+01:00
13:30
Kometa 3I/ATLAS dalej zaskakuje. Została przepruta przez galaktyczne promienie kosmiczne
Aktualizacja: 2025-11-02T13:30:00+01:00
7:52
Zrobili robota, którym steruje człowiek. To jak wpuścić obcego do domu
Aktualizacja: 2025-11-02T07:52:00+01:00
7:42
Jak zwolnić miejsce w iCloud? Nowy sposób, by nie przepłacać za chmurę
Aktualizacja: 2025-11-02T07:42:00+01:00
7:32
Topią centra danych w morzu. Zrobili z niego swoje prywatne bajoro
Aktualizacja: 2025-11-02T07:32:00+01:00
7:22
Nowy rekord w energetyce. Stworzyliśmy materiał lepszy niż grafen
Aktualizacja: 2025-11-02T07:22:00+01:00
7:12
Myślisz, że dobrze segregujesz śmieci? Patrz na to
Aktualizacja: 2025-11-02T07:12:00+01:00
7:00
Będzie 4. kolor na skrzyżowaniach. Światło białe
Aktualizacja: 2025-11-02T07:00:00+01:00
16:24
Nie segregujesz śmieci, zapłacisz więcej. Rząd daje samorządom zielone światło
Aktualizacja: 2025-11-01T16:24:06+01:00
16:15
AI nie potrafi się uczyć przez media społecznościowe. "Krótko, głośno i szkodliwie"
Aktualizacja: 2025-11-01T16:15:00+01:00
16:00
Tym razem Berlin. Drony sparaliżowały lotnisko
Aktualizacja: 2025-11-01T16:00:00+01:00
15:45
SpaceX świętuję. W 2025 r. wykonali setkę misji, większość udana
Aktualizacja: 2025-11-01T15:45:00+01:00
15:30
Kometa 3I/ATLAS nagle zapłonęła. Naukowcy w szoku
Aktualizacja: 2025-11-01T15:30:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA