REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Budujemy cybertarczę dla elektrowni jądrowej. Gra o najwyższą stawkę

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) rozpoczęły budowę cyfrowej twierdzy, która ma zapewnić bezpieczeństwo najważniejszej elektrowni w kraju.

Bogdan Stech
Budujemy cybertarczę dla elektrowni jądrowej. Gra o najwyższą stawkę
REKLAMA

Żyjemy w czasach, gdy czołgi i rakiety to tylko jedno z narzędzi prowadzenia wojny. Równie dotkliwy, a często znacznie trudniejszy do wykrycia, jest atak w cyberprzestrzeni. Kiedy celem staje się infrastruktura krytyczna, jak elektrownia, stawka jest najwyższa. Dlatego Polska, szykując się do budowy swojej pierwszej elektrowni jądrowej, zaczyna od fundamentów: cyfrowej tarczy, która ma chronić projekt wart miliardy.

Do budowy cyfrowego muru obronnego zaproszono krajową ekstraklasę. Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) oraz NASK Państwowy Instytut Badawczy połączyły siły, by stworzyć system cyberbezpieczeństwa dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

REKLAMA

To wydarzenie, które można nazwać początkiem budowy cyfrowej tarczy ochronnej polskiego atomu. Współpraca obejmie nie tylko kwestie związane z bezpieczeństwem systemów IT, ale całościowe podejście do odporności infrastruktury jądrowej od cyberprzestrzeni po fizyczne bezpieczeństwo materiałów promieniotwórczych.

Cyberbezpieczeństwo ma zasadnicze znaczenie dla odporności budowanej w Polsce infrastruktury jądrowej. Dlatego łączymy siły z najlepszymi instytucjami w kraju, by zapewnić jej najwyższy poziom ochrony – podkreślił Marek Woszczyk, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

Cyberwojna to realne zagrożenie. Atom też musi być odporny

W ostatnich latach liczba cyberataków na infrastrukturę krytyczną na świecie wzrosła dramatycznie. Według raportu Check Point Research liczba prób ataków na sektor energetyczny w Europie wzrosła w 2024 r. o ponad 30 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Ataki hakerskie na sieci elektroenergetyczne, rurociągi czy wodociągi to już codzienność, a infrastruktura jądrowa to cel o znaczeniu strategicznym.

Polska, przygotowując się do budowy swojej pierwszej elektrowni jądrowej w Lubiatowie-Kopalino, nie może pozwolić sobie na najmniejsze luki w zabezpieczeniach.

Dlatego NASK, instytucja, która od lat odpowiada za krajowe centrum reagowania na incydenty komputerowe (CERT Polska) i NCBJ, największy ośrodek badań jądrowych w kraju, będą wspólnie tworzyć systemy chroniące przyszły reaktor nie tylko przed cyberatakami, ale i przed błędami ludzkimi czy zagrożeniami w łańcuchu dostaw.

Więcej na Spider's Web:

Bezpieczeństwo od reaktora po łańcuch dostaw

Nowe porozumienie nie ogranicza się do kwestii informatycznych. Partnerzy zamierzają opracować również standardy bezpieczeństwa dla transportu i przechowywania materiałów promieniotwórczych, systemy monitoringu radiacyjnego oraz rozwiązania chroniące pracowników i środowisko.

Kluczowy element to łańcuch dostaw, czyli sieć firm i poddostawców, którzy będą dostarczać komponenty do budowy elektrowni. To właśnie ten obszar stał się jednym z najczęstszych celów cyberataków na świecie.

Hakerzy nie zawsze atakują centralny system, lecz wchodzą bocznymi drzwiami przez słabiej zabezpieczonych partnerów. Dlatego PEJ, NCBJ i NASK planują stworzyć kompleksowy system oceny i dopuszczania dostawców, który ma zagwarantować, że każdy fragment kodu użyty w polskim atomie będzie w pełni bezpieczny.

Nie tylko firewalle i hasła, ale cały ekosystem bezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo w energetyce jądrowej nie polega na instalowaniu programów antywirusowych czy zmianie haseł co trzy miesiące. To proces, który zaczyna się na etapie projektowania, a kończy na eksploatacji. Nowa współpraca między NASK, NCBJ i PEJ obejmie m.in. tworzenie strategii bezpieczeństwa teleinformatycznego, audyty, testy odporności systemów, a także szkolenia dla przyszłych operatorów elektrowni.

To niezwykle istotne, bo nowoczesna elektrownia jądrowa to nie tylko beton i reaktor, ale setki zintegrowanych systemów cyfrowych sterujących przepływem energii, chłodzeniem, kontrolą radiacyjną czy zarządzaniem kryzysowym. Awaria jednego modułu, wywołana celowo lub przypadkowo, może mieć ogromne konsekwencje.

Na świecie nie brakuje przykładów, jak groźne mogą być ataki na infrastrukturę krytyczną. W 2010 r. wirus Stuxnet zainfekował irańskie instalacje jądrowe, niszcząc tysiące wirówek w zakładach wzbogacania uranu. W 2022 r. Ukraina padła ofiarą serii ataków na sieć energetyczną, co doprowadziło do lokalnych blackoutów.

Te incydenty pokazały, że cyberbezpieczeństwo nie jest dodatkiem, lecz jednym z filarów bezpieczeństwa państwa.

REKLAMA

Atom bezpieczny od każdej strony

Porozumienie między PEJ, NCBJ i NASK to nie tylko formalność, ale początek strategicznej współpracy, która ma zapewnić Polsce energetyczną niezależność i bezpieczeństwo cyfrowe. Budowa pierwszej elektrowni jądrowej to największy projekt infrastrukturalny w historii III RP, wart ponad 150 mld zł, i kluczowy element transformacji energetycznej kraju.

Jeśli Polska ma być energetycznie suwerenna, musi być też cyfrowo odporna. A to właśnie oznacza, że przyszły reaktor atomowy w Lubiatowie-Kopalino będzie chroniony nie tylko przez betonowe ściany i procedury bezpieczeństwa, ale również przez cyfrową tarczę zbudowaną przez polskich ekspertów.

REKLAMA
Bogdan Stech
26.10.2025 16:10
Tagi: Elektrownia atomowaEnergetyka
Najnowsze
16:00
Tuż obok nas odkryto super-Ziemię. Idealny cel do poszukiwania życia
Aktualizacja: 2025-10-26T16:00:00+01:00
15:40
Światowa premiera szalonych G1 Spirit Cu. Trudno przejść obojętnie
Aktualizacja: 2025-10-26T15:40:00+01:00
15:15
Loewe Stellar na warszawskiej premierze. Made in Germany
Aktualizacja: 2025-10-26T15:15:00+01:00
14:45
Dowód, że rozmiar nie jest taki ważny. Przynajmniej w muzyce
Aktualizacja: 2025-10-26T14:45:30+01:00
13:45
Jak działa głośnik wstęgowy? Przekonałem się, że to nie żart
Aktualizacja: 2025-10-26T13:45:00+01:00
12:55
Budowali ten wzmacniacz 5 lat. Na opad szczęki wystarczyło mi 5 minut
Aktualizacja: 2025-10-26T12:55:10+01:00
10:05
Winyle przeżywają drugą młodość. Giełda na AVS to niezbity dowód
Aktualizacja: 2025-10-26T10:05:00+01:00
9:05
Posłuchajcie Magico S2. Laserowy wibrometr mierzy poziom wibracji paneli obudowy
Aktualizacja: 2025-10-26T09:05:00+01:00
7:55
Tajemnica Betelgezy rozwiązana. Cóż za zwrot akcji
Aktualizacja: 2025-10-26T07:55:00+01:00
7:44
Roboty dostają ludzkie dłonie. Toż to inżynieryjny koszmar
Aktualizacja: 2025-10-26T07:44:00+01:00
7:33
Messenger od Facebooka. Jak utworzyć grupę na komunikatorze?
Aktualizacja: 2025-10-26T07:33:00+01:00
7:22
Robot Elona Muska będzie wycinał wyrostki. Ratuj się, kto może
Aktualizacja: 2025-10-26T07:22:00+01:00
7:12
Sprawdziłem, co kradnie prąd w moim domu. Wyszło, że ja
Aktualizacja: 2025-10-26T07:12:00+01:00
7:02
Chcemy atomu nawet pod domem. Nie ma protestów, jest poparcie
Aktualizacja: 2025-10-26T07:02:00+01:00
19:00
Lorenzo Audio Labs w Warszawie. Głośniki bezlitośnie demaskują jakość nagrań
Aktualizacja: 2025-10-25T19:00:00+02:00
18:00
Czy głośniki elektrostatyczne są czegoś warte? Te z Polski zdecydowanie tak
Aktualizacja: 2025-10-25T18:00:00+02:00
17:15
Kometa 3I/ATLAS dziwnie się zachowuje. Loeb mógł mieć rację
Aktualizacja: 2025-10-25T17:15:00+02:00
17:00
mObywatel z potężną nowością. Jego mózgiem będzie polski chatbot
Aktualizacja: 2025-10-25T17:00:00+02:00
16:45
AfD szpieguje na rzecz Rosji? Zbierają dane o infrastrukturze krytycznej Niemiec
Aktualizacja: 2025-10-25T16:45:00+02:00
16:30
Rosja podpisuje konwencję ONZ. Że niby koniec szpiegowania obywateli
Aktualizacja: 2025-10-25T16:30:00+02:00
16:15
Nuklearny B-52H nad Karaibami. Potężna demonstracja sił powietrznych USA
Aktualizacja: 2025-10-25T16:15:00+02:00
16:00
Estonia kopiuje Polskę, a kiedyś się śmiali. Przecieramy szlaki z modelem zbrojeń
Aktualizacja: 2025-10-25T16:00:00+02:00
15:30
System audio Divin Noblesse. Okrągły milion złotych w sali Barcelona
Aktualizacja: 2025-10-25T15:30:00+02:00
14:45
Kroma Maribel debiutuje sztandarowe głośniki na Audio Video Show. Kosztują tyle, co warszawskie mieszkanie
Aktualizacja: 2025-10-25T14:45:00+02:00
14:00
Kolumny za 4 miliony złotych. W nich technologia z Formuły 1
Aktualizacja: 2025-10-25T14:00:40+02:00
13:12
Legendarne ślimaki w Warszawie. Kolumny Nautilus ciągle zachwycają
Aktualizacja: 2025-10-25T13:12:13+02:00
12:30
Gryphon bez kompromisów. Słuchałem systemu audio za niemal 2 mln zł
Aktualizacja: 2025-10-25T12:30:29+02:00
10:56
Technics SL-1200G - warszawskie pożegnanie legendy. Aż się łezka w oku kręci
Aktualizacja: 2025-10-25T10:56:55+02:00
9:43
Nie ma czegoś takiego, jak za duży telewizor. Oto 116 cali od Hisense’a
Aktualizacja: 2025-10-25T09:43:28+02:00
7:50
Chiński Falcon już ryczy. Elon Musk wpadł w szał
Aktualizacja: 2025-10-25T07:50:00+02:00
7:40
ChatGPT lepszy od adwokata. Wyrok zaskoczył wszystkich
Aktualizacja: 2025-10-25T07:40:00+02:00
7:30
Messenger i pełne szyfrowanie. Co to jest i czy mi to potrzebne?
Aktualizacja: 2025-10-25T07:30:00+02:00
7:20
Apel stulecia - 300 liderów żąda wstrzymania wyścigu po boską AI
Aktualizacja: 2025-10-25T07:20:00+02:00
7:10
25 kg ziemniaków to aż 213 cegieł. NASA, notuj przepis
Aktualizacja: 2025-10-25T07:10:00+02:00
7:00
Gdzie Polacy robią zakupy w sieci? 7 na 10 z nas wybiera jedną markę
Aktualizacja: 2025-10-25T07:00:00+02:00
20:28
Jedyny polski Philips OLED+950 już świeci. Od przodu i od tyłu
Aktualizacja: 2025-10-24T20:28:48+02:00
19:06
Niemcy męczą Apple, aby wyłączyć ochronę użytkownika. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2025-10-24T19:06:47+02:00
18:52
Pociągi PKP zrobią przymusową przerwę. Gotowi na stanie w polu?
Aktualizacja: 2025-10-24T18:52:10+02:00
18:34
TCL pokazuje w Polsce potwora. C7K to TV marzeń, ale ta cena
Aktualizacja: 2025-10-24T18:34:05+02:00
17:33
Polska tworzy sztuczne jelita. Chcemy odwzorować biologię 1 do 1
Aktualizacja: 2025-10-24T17:33:07+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA