Chcemy atomu nawet pod domem. Nie ma protestów, jest poparcie

Polacy od dawna są za atomem. Łatwo jednak decydować o nieswojej okolicy. Jasne, Polska to nasz wspólny dom, ale inaczej podchodzi się do tematu, kiedy elektrownia jądrowa jest 400 km od nas, a nieco inny pogląd może być, gdy ma się ją np. 50 km od swojego domu. I chociaż atom jest bezpieczny, to wątpliwości wydają się zrozumiałe.

Co z tymi, którzy mają mieć do elektrowni blisko? Dawniej takie sąsiedztwo dla niektórych uznawane było za kłopotliwe i dlatego nie brakowało środowisk, które sprzeciwiało się planom. Dziś stanowczego poparcia może nie ma, ale wyniki i tak są pozytywne.

55 proc. mieszkańców gminy Choczewo popiera budowę elektrowni jądrowej w swoim bezpośrednim sąsiedztwie – wynika z badania opinii przeprowadzonego przez agencję badawczą DANAE. Można zauważyć, że im dalej od elektrowni, tym poparcie rośnie. W całym powiecie wejherowskim zgoda dla tej inwestycji wynosi już 62 proc. Ponad dwie trzecie mieszkańców tego powiatu (70 proc.) jest zdania, że elektrownia jądrowa to szansa dla regionu.

- Tegoroczne wyniki badania pokazują, że pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce staje się dla mieszkańców Pomorza realną inwestycją, a mieszkańcy gminy Choczewo widzą, że budowa staje się faktem. Dla wielu z nich oznacza to, że oczekiwania, które wiążą z projektem, takie jak zamówienia dla lokalnych firm czy wykorzystanie miejscowej bazy noclegowej przez pracowników budowy, nareszcie się materializują – komentuje Anna Szatanowska z agencji badawczej DANAE.

Prawie dwóch na trzech mieszkańców tego regionu (60 proc.) uważa, że elektrownia jądrowa korzystnie wpłynie przede wszystkim na dostępność nowych miejsc pracy. Co drugi mieszkaniec ma nadzieję, że wraz z realizacją inwestycji poprawi się dostępna infrastruktura w powiecie, w tym powstaną nowe drogi i linie kolejowe. Prawie taki sam odsetek (45 proc.) wspomina o ogólnym rozwoju gospodarczym regionu. Jednocześnie respondenci wskazują na nieatrakcyjny lokalny rynek pracy (28 proc.), niezadowalającą komunikację zbiorową (22 proc.) i stagnację poza sezonem letnim (22 proc.) – wynika z sondażu.

Inwestycję w kolej już zapowiedziano

Realizacja robót na linii nr 229 odc. Kartuzy – Lębork stanowi jeden z trzech etapów projektu, którego celem jest zapewnienie dostępu kolejowego do planowanej na terenie gminy Choczewo elektrowni jądrowej.

- Naszym celem jest stworzenie na Pomorzu sieci kolejowej, która umożliwi realizację jednego z najważniejszych zadań inwestycyjnych w historii nowoczesnej Polski oraz zapewni sprawne połączenia dla mieszkańców regionu. Podpisana umowa przybliża nas do osiągnięcia tych założeń i sprawia, że polski atom nabiera realnych kształtów - zapewniał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Mieszkańcy zobaczą więc korzyści, a to oznacza, że lokalne poparcie dla elektrowni atomowej może wzrosnąć. Teraz zaś o entuzjazm trudniej, bo choć wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego nastąpi dopiero w 2028 r., to przygotowania do budowy idą pełną parą.

Polskie Elektrownie Jądrowe zdają sobie doskonale sprawę z tego, że wzmożony ruch pojazdów i maszyn mógł negatywnie oddziaływać na mieszkańców i ich nastawienie do projektu jądrowego. Tym bardziej że z ankiet wynika, że żyjący w gminie Choczewo wśród zalet związanych z miejscem zamieszkania najczęściej wskazują bliskość morza (71 proc.), naturę (60 proc.) i spokój (44 proc.). Miło, że będzie praca i pociągi, ale jakim kosztem? – mogli obawiać się sąsiedzi przyszłej elektrowni, zastanawiając się, czy ich poświęcenie dla całego kraju nie jest zbyt duże.

Tymczasem dalej więcej niż połowa ankietowanych jest "za". To cieszy

Wśród obaw związanych z budową elektrowni jądrowej mieszkańcy gminy Choczewo najczęściej wymieniają: pogorszenie jakości życia spowodowane uciążliwościami związanymi z budową elektrowni (38 proc.), obniżenie atrakcyjności turystycznej (29 proc.), oddziaływanie inwestycji na środowisko (28 proc.).

- To zupełnie naturalne postawy, wynikające z potrzeby bezpieczeństwa i poczucia komfortu każdego z nas. Nasz umysł preferuje to, co przewidywalne, a nieznane może wiązać się z poczuciem braku kontroli – zauważa Anna Szatanowska z agencji badawczej DANAE.

Fakt, że ponad połowa mieszkańców gminy Choczewo popiera budowę elektrowni mimo utrudnień związanych z pierwszymi pracami terenowymi to dobry prognostyk na przyszłość, ale też zobowiązanie i duża odpowiedzialność dla inwestora. Budowa elektrowni jądrowej pozytywnie wpłynie na rozwój regionu. Powstanie duża liczba atrakcyjnych miejsc pracy, zarówno bezpośrednio przy realizacji inwestycji, jak i wokół niej. Zmodernizowana, rozwinięta infrastruktura drogowa i kolejowa umożliwi mieszkańcom wygodne połączenia z większymi ośrodkami miejskimi jak Wejherowo czy Łeba. To także większe wykorzystanie lokalnej bazy noclegowej, niezależne od warunków pogodowych w sezonie wakacyjnym – zapewnia Piotr Żbikowski, Kierownik Działu Komunikacji Społecznej i Edukacji w Polskich Elektrowniach Jądrowych.

Poparcie dla atomu w Polsce jest duże

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Przemysłu w listopadzie 2024 r. wynikało, że budowę elektrowni jądrowej w Polsce popiera 92,5 proc. respondentów. Aż 79,6 proc. badanych zgodziłoby się, aby taka elektrownia powstała w okolicy ich miejsca zamieszkania. Teoretycznie łatwo powiedzieć, bo przecież wiadomo, że w większości kraju taka inwestycja nie powstanie. Na lokalizację drugiej typuje się dwa ośrodki: Bełchatów i Konin.

I tam poparcie jest jednak duże, a lokalni politycy i środowiska naukowe przekrzykują się w zaproszeniach i zapewnieniach, że u nich warunki są najlepsze. Nie tylko oni są takiego zdania. Z opublikowanego przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w kwietniowego sondażu wynikało, że ponad 97 proc. z przeszło tysiąca uczestniczących w ankiecie mieszkańców Bełchatowa i powiatu, w tym także pracowników PGE GiEK, popiera budowę elektrowni jądrowej w Bełchatowie.

Zdjęcie główne: Polskie Elektrownie Jądrowe

Adam Bednarek 26.10.2025 07:02

