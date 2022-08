Jak to jest z polskim węglem i na jak długo go wystarczy? Oto odpowiedzi na najważniejsze pytania

Złoże, szczególnie przy tak przeogromnych zasobach śląsko-dąbrowskich, to sprawa często umowna – w zasadzie tam złoże można rozumieć jaki przestrzeń na jaką otrzymano koncesję na wydobycie. Od początku działalności tej kopalni, jak każdej, wiadomo było, że to co obejmuje koncesja ulegnie wyczerpaniu. Brak woli politycznej do stawiania na węgiel i niekompetencja spowodowały, że niczego nowego nie przygotowano do eksploatacji. – mówił w 2014 roku prof. Mariusz-Orion Jędrysek.