  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Zegarki Mibro GS są niedrogie nie tylko w czarny piątek. A zaskakują

Lokowanie produktu: Mibro

W nadchodzący Black Week można połączyć przyjemne z pożytecznym – załatwić kwestię prezentu, a przy okazji zmotywować się do aktywności.

Adam Bednarek
Zegarki Mibro GS są niedrogie nie tylko w czarny piątek. A zaskakują

Zbliżający się okres gorących wyprzedaży to dobra okazja, by pomyśleć o upominkach dla najbliższych, ale też dla siebie. Bez względu na to, czy szykujemy się na Mikołajki, czy Boże Narodzenie, a może nawet chcemy wręczyć coś bez okazji – smartwatch zawsze jest dobrym i bezpiecznym wyborem.

Każdy potrzebuje zerkać od czasu do czasu na godzinę, a funkcje inteligentnych zegarków sprawiają, że przydają się one w wielu codziennych sprawach. Szczególnie w tych związanych z naszą aktywnością. To dobra szansa, by więcej uwagi poświęcić zdrowiu. A do treningu zachęcić może nowy gadżet.

Miałem okazję przyjrzeć się bliżej zegarkom Mibro z serii Sport. Wydawać by się mogło, że skoro ich przeznaczenie jest jasne i skupione przede wszystkim na wielu aktywnościach, to różnice pomiędzy modelami są niewielkie, wręcz kosmetyczne. Tymczasem każdy z trzech modeli – Mibro GS Active, Mibro GS Pro, Mibro GS Explorer – reprezentuje inną filozofię. Mianownik jest wspólny, ale detale mają znaczenie. To nie tak, że dzieli je jedynie nazwa na pudełku.

Od lewej: Mibro GS Explorer, GS Active, GS Pro

Mibro GS Explorer – smartwatch do lasu

Być może to dwa większe, rzucające się w oczy, fizyczne przyciski sprawiły, że nieprzypadkowo chcę zacząć właśnie od tego smartwatcha. A może to korona, którą możemy przewijać menu, budząca skojarzenie z tradycyjnymi zegarkami? Jest jeszcze przecież duża, metalowa tarcza. Naprawdę trudno na Mibro GS Explorer nie spojrzeć. Jednocześnie klasyczny wygląd sprawia, że choć to urządzenie do zadań specjalnych, będzie pasował nie tylko do polaru czy przeciwdeszczowej kurtki.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/IMG_20251120_135027.jpg
1/3
photophotophoto

Już samo menu pokazuje, dla kogo jest to sprzęt. Wciskając górny przycisk, od razu uruchomiony zostanie kompas. Dostaniemy się do niego, również przesuwając palcem po ekranie w bok, będzie to pierwsza opcja, która się wyświetli. Nic dziwnego, bo GS Explorer sprawdzić ma się w naprawdę każdych warunkach. Koperta została wykonana ze stali nierdzewnej (316L), a plastik jest dodatkowo wzmocniony. Do tego dochodzi szkło Corning Gorilla (twardość 9H).

Wyświetlacz AMOLED osiąga jasność do 1500 nitów, a jego rozdzielczość to 466 x 466 px. Wszystko jest czytelne i wygodne w obsłudze. GS Explorer zachęca do wędrówek – na ręku mamy kompas, barometr, wysokościomierz, a także informacje o pogodzie, a nawet fazie księżyca. Zegarek wyświetla również dane o jakości powietrza i przypływach, czego jednak ze względu na lokalizację nie mogłem przetestować. Dużym plusem jest fakt, że zegarek może prezentować mapy także z zewnętrznych aplikacji, takich jak choćby Strava.

W GS Explorer znajdziemy też NFC (choć służy do otwierania inteligentnych zamków, nie możemy nim płacić), akcelerometr, pomiar SpO i pulsu, możliwość rejestracji wielu aktywności i snu. Choć jak sama nazwa sugeruje, zegarek stworzono z myślą o eksploracji, to dotyczy to nie tylko wędrówek po lądzie. Wyposażony jest w wodoszczelną obudowę, która pozwala na zanurzenie do głębokości 30 metrów. Z kolei wbudowane funkcje zbierają dane nt. nurkowania i pływania.

Mibro GS Active – smartwatch na siłownię, do parku, na rower i bieżnię

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by GS Active zabrać na górski szlak, a z kolei GS Explorer śmiało może towarzyszyć nam na rowerze czy w trakcie maratonu. Nie da się jednak ukryć, że sam design zdradza inny charakter – bardziej sportowy niż w przypadku większego modelu ze wzmocnioną tarczą. GS Active jest nieco lżejszy, smuklejszy, trochę w nostalgicznym stylu zegarków z lat 90.

Tak jak GS Explorer w menu witał nas od razu kompasem, tak GS Active serwuje dane na temat pulsu i tętna. To znak, że zegarek powstał z myślą o biegaczach, rowerzystach, częstych gościach siłowni. To właśnie oni najbardziej skorzystają na czujniku ruchu, który operuje w dziesięciu osiach, rejestrując przyspieszenie, ciśnienie otoczenia czy nawet pole magnetyczne. Dzięki temu zegarek sam rozpoznaje typ aktywności sportowej.

Zebrane dane przetwarzane są przez algorytm SeekBeats, który rejestruje ćwiczenia i przeprowadza analizę. Jest w stanie ocenić pobór tlenu, czas potrzebny na odpoczynek, wydolność czy efektywność treningu po każdym ćwiczeniu. Dzięki temu użytkownicy wiedzą, jak trenować skuteczniej i lepiej.

Od góry: GS Explorer, GS Active, GS Pro

Każdy sportowiec wie – bez względu na to, czy mowa o profesjonaliście, czy amatorze aktywności ruchowej – jak ważny jest zdrowy sen. GS Active śledzi fazy REM, snu głębokiego oraz drzemki, dostarczając niezbędnych informacji na temat jakości wypoczynku.

Jego dużym plusem jest też waga. Naprawdę nie czuć, że ma się go na nadgarstku – raptem 51,1 g – a jednocześnie wyświetlacz jest na tyle duży, że wszelkie niezbędne informacje są w zasięgu wzroku.

Mibro GS Pro – smartwatch do dresu i do koszuli

To nie tak, że opisywane wyżej modele nie sprawdzą się przy bardziej wytwornym ubiorze. Tym bardziej że metalowa tarcza dodaje Mibro GS Explorer elegancji, podobnie jak fizyczne przyciski, a Mibro GS Active w czarnym wariancie kolorystycznym jest stonowany, nie rzuca się w oczy. Po prostu Mibro GS Pro jest czymś w rodzaju kompromisu, łącząc w sobie cechy smartwatcha sportowego, trekkingowego, klasycznego i codziennego.

To dalej model naszpikowany czujnikami i sportowymi funkcjami – rejestruje aż 105 aktywności. Ma też wodoszczelność 5ATM czy barometr. Przy tym jednak spełnia więcej zadań, których wymagamy od codziennego asystenta.

Tak jak poprzednie modele skupiały się na konkretnych funkcjach – kompas czy pomiar tętna – tak tutaj mamy do czynienia z różnorodnym menu. Znajdziemy od razu nie tylko sportowe funkcje czy kompas, ale też kalendarz, kalkulator, budzik, kontakty telefoniczne, asystenta głosowego, a nawet… możliwość rzucania wirtualną kostką. Owszem, w GS Active i GS Explorer też znajdziemy kalendarz czy budzik, ale na długiej liście funkcji stanowią dodatek, rzecz, którą ma się w razie czego. W GS Pro nieprzypadkowo są bardziej pod palcem.

To zegarek z mocniejszą lifestylową nutą, a jednocześnie nietracący swoich sportowych korzeni. Dla kogoś, kto rano wychodzi do biura i musi mieć blisko siebie kalendarz czy możliwość sprawdzania powiadomień, a po pracy od razu rusza na rower, basen czy siłownię, gdzie korzysta z typowo sportowych udogodnień dostępnych w zegarku.

Co łączy zegarki z serii Mibro GS Sport?

Przede wszystkim aplikacja Mibro Fit. To do niej spływają wszelkie zebrane dane nt. naszego zdrowia i aktywności. Rzecz jasna dostęp do nich mamy też bezpośrednio w zegarku, ale w aplikacji łatwiej je porównywać i analizować.

Mibro Fit pozwala również skorzystać z planów treningowych, które mogą pomóc w przygotowaniu się np. do biegu. W aplikacji zajmiemy się też zmianą tarcz. Do wyboru jest ich naprawdę dużo. Od klasycznych, imitujących tradycyjne wskazówki, po bardziej nowoczesne, przedstawiające multum danych i informacji. Do wyboru, do koloru – dosłownie.

W opakowaniu znajdziemy z kolei nie tylko ładowarki, ale też dodatkowe paski. Pierwszy, domyślny, jest silikonowy, ale można go zmienić na pleciony poliester.

Ale zegarki z serii Mibro GS Sport łączy coś jeszcze. Mają atrakcyjną cenę, ponieważ nawet poza Black Friday kosztują raptem od około 250 do około 350 złotych. A jednocześnie prezentują się ciekawie i oferują dobry stosunek ceny do jakości oraz mnóstwo funkcji – nie tylko dla tych, którzy prowadzą sportowy tryb życia. Mogą być za to zachętą, aby częściej wybrać się na spacer, basen czy inny trening.

Adam Bednarek
24.11.2025 17:47
Lokowanie produktu: Mibro
Tagi: Black FridayBlack WeekSmartwatchZegarki
Najnowsze
17:41
Nie czekaj na nowego taniego iPhone'a. Już teraz jest coś lepszego
Aktualizacja: 2025-11-24T17:41:54+01:00
17:16
Kartę graficzną kup teraz. Producent zapowiada podwyżki
Aktualizacja: 2025-11-24T17:16:14+01:00
16:55
Widziałem narodziny centrum danych. Tym razem sieć wytrzymała
Aktualizacja: 2025-11-24T16:55:32+01:00
16:26
OnePlus 15R to smartfon, na który czekasz. Lepszego nie potrzebujesz
Aktualizacja: 2025-11-24T16:26:05+01:00
15:53
OLED z przełomowymi nowościami. TCL rzuca wyzwanie
Aktualizacja: 2025-11-24T15:53:59+01:00
15:34
Najlepsze telewizory do 3500 zł - ranking na listopad 2025
Aktualizacja: 2025-11-24T15:34:44+01:00
15:22
Polska zbrojeniówka z wielkim sukcesem. Nowa rakieta poleciała na wysokość 65 km
Aktualizacja: 2025-11-24T15:22:04+01:00
14:51
Windows 11 jest zepsuty od miesięcy. Microsoft potwierdza
Aktualizacja: 2025-11-24T14:51:43+01:00
14:23
Black Week 2025. Najlepsze promocje na smartfony i inne gadżety
Aktualizacja: 2025-11-24T14:23:54+01:00
13:53
Black Friday: najlepsze promocje na produkty Apple. Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-11-24T13:53:53+01:00
13:40
Lidl z promocją jakiej nie było. Konkurent Thermomixa w świetnej cenie
Aktualizacja: 2025-11-24T13:40:24+01:00
13:22
W Polsce powstaje podziemny szpital na wypadek wojny. Szykujemy się na najgorsze
Aktualizacja: 2025-11-24T13:22:48+01:00
12:28
PKP Intercity mówi, czy bilety zdrożeją. Nowy rok, nowe podwyżki?
Aktualizacja: 2025-11-24T12:28:28+01:00
11:53
Postawili paczkomat na Polanie Jakuszyckiej. W internecie furia
Aktualizacja: 2025-11-24T11:53:42+01:00
11:28
Znaleźli sposób na zagłuszanie Starlinka. Elon Musk ma potężny problem
Aktualizacja: 2025-11-24T11:28:23+01:00
10:49
Kometa 3l/Atlas - o co chodzi z gościem spoza Układu Słonecznego? Cała wiedza
Aktualizacja: 2025-11-24T10:49:01+01:00
9:21
iPhone przestaje być ekskluzywny. Android wjeżdża na pełnej
Aktualizacja: 2025-11-24T09:21:08+01:00
9:03
MediaMarkt odpala Black Week. Najlepsze promocje wystartowały
Aktualizacja: 2025-11-24T09:03:15+01:00
9:01
Test SodaStream Mix. Pierwszy saturator, który gazuje wszystko. Nawet sok i drinki
Aktualizacja: 2025-11-24T09:01:43+01:00
8:40
Huawei Pura 80 Pro - recenzja. Może i tańszy, ale nie gorszy
Aktualizacja: 2025-11-24T08:40:41+01:00
8:03
Meta ukrywała dowody. Grube ustalenia z procesu pogrążają Facebooka i Instagrama
Aktualizacja: 2025-11-24T08:03:20+01:00
7:42
Najlepsze oferty VPN na Black Friday 2025. Sprawdzamy, gdzie jest najtaniej
Aktualizacja: 2025-11-24T07:42:30+01:00
6:24
Apple kuli ogon. Nowy system naprawi szkody iOS-a 26
Aktualizacja: 2025-11-24T06:24:06+01:00
6:21
Księżyc poszedł w odstawkę, teraz rządzi niebo. Kolejna taka akcja w 2043 roku
Aktualizacja: 2025-11-24T06:21:54+01:00
6:16
Widziałem, jak w Chinach rozwiązali problem rozładowanych smartfonów. Szokująco proste
Aktualizacja: 2025-11-24T06:16:52+01:00
6:15
ESA tnie koszty i czas. Europejski sprint na Księżyc właśnie się rozpoczął
Aktualizacja: 2025-11-24T06:15:00+01:00
6:00
Polowanie na wybuchające czarne dziury. LHAASO szykuje kolejną rundę
Aktualizacja: 2025-11-24T06:00:00+01:00
16:40
Robimy za dużo zdjęć, więc stają się bezwartościowe. A co, jeśli jest odwrotnie?
Aktualizacja: 2025-11-23T16:40:00+01:00
16:30
Czy kaucja na małpki ma sens? Wyszedłem z domu i od razu poznałem odpowiedź 
Aktualizacja: 2025-11-23T16:30:00+01:00
16:20
Część do robota za 60 tys. zł? Wojsko wydrukuje ją sobie za 3 zł. Rewolucja w armii jest faktem
Aktualizacja: 2025-11-23T16:20:00+01:00
16:10
Szef Airbusa wzywa do budowy taktycznej broni jądrowej dla Europy. I całego mnóstwa rakiet
Aktualizacja: 2025-11-23T16:10:00+01:00
16:00
Straciliśmy czas. Wszystko nam się miesza
Aktualizacja: 2025-11-23T16:00:00+01:00
11:54
Niezwykła nowa anomalia komety 3I/Atlas. "Przypadek? Nie sądzę"
Aktualizacja: 2025-11-23T11:54:53+01:00
7:50
Słuchawki, o których śniłeś. Jeden klik i chrapania brak
Aktualizacja: 2025-11-23T07:50:00+01:00
7:40
Planeta, która zderzyła się z Ziemią. Wiemy, skąd przyszła
Aktualizacja: 2025-11-23T07:40:00+01:00
7:30
Soundcore Boom 3i - recenzja. W wodzie nie robi boom, ale pływa
Aktualizacja: 2025-11-23T07:30:00+01:00
7:20
Specjalny tunel dla nerwów. Polacy rozwiązali potężny problem
Aktualizacja: 2025-11-23T07:20:00+01:00
7:12
Potężna symulacja Drogi Mlecznej. Zbudowali ją cząstka po cząstce
Aktualizacja: 2025-11-23T07:12:00+01:00
7:01
Facebooka trzeba zaorać i posypać wapnem. To siedlisko zła
Aktualizacja: 2025-11-23T07:01:00+01:00
16:58
3I/ATLAS wciąż pełna zagadek. Loeb: "NASA niczego nie wyjaśniła"
Aktualizacja: 2025-11-22T16:58:32+01:00