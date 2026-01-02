Gdzie wyrzucić choinkę? Nie pal jej w kominku, bo srogo zapłacisz

Ładowanie...

Miniony już rok 2025 okazał się przełomem w świecie cen choinek w Polsce. Po latach rosnących kosztów, w ostatnim sezonie bożonarodzeniowym drzewka osiągnęły pułap cenowy, który zaskoczył. Dzięki agresywnej walce o klienta, markety oferowały zwroty na karty podarunkowe, a w niektórych sieciach jodły kaukaskie można było kupić za symboliczne 15–20 złotych.

Swoje dołożyli też leśnicy i społecznicy. Akcje takie jak Choinka dla życia (drzewko za oddanie krwi) sprawiły, że w polskich domach pojawiło się znacznie więcej naturalnych jodeł i świerków niż zazwyczaj. Teraz, gdy świąteczny klimat opada, gospodarstwa domowe stoją przed wyzwaniem: co zrobić z masą zielonego odpadu?

Jak legalnie pozbyć się żywej choinki?

Naturalna choinka po świętach klasyfikowana jest jako odpad zielony (bio), ale sposób jej utylizacji zależy od gabarytów drzewka i twoich możliwości technicznych. Masz do wyboru trzy główne ścieżki.

Pierwszą z nich jest brązowy pojemnik na bioodpady. To opcja dla osób, które mają odpowiednie narzędzia. Zgodnie z zasadami do brązowego pojemnika można wrzucić choinkę, ale pod warunkiem, że zostanie ona rozdrobniona. Wrzucenie całego, wystającego drzewka zablokuje pojemnik, uniemożliwiając jego opróżnienie przez śmieciarkę. Jeśli potniesz gałęzie i pień na mniejsze kawałki, bez problemu zmieszczą się one w kuble.

Kolejnym rozwiązaniem jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli PSZOK. Choinka i bioodpady trafiające tam są przetwarzane w sposób bezpieczny dla środowiska. Każda gmina prowadzi taki punkt, który przyjmuje odpady zielone w ramach opłaty śmieciowej. Wizyta jest bezpłatna, a ty masz pewność, że drzewko trafi do profesjonalnej utylizacji.

Warto również skorzystać z sezonowych zbiórek pochoinkowych. Większość miast w Polsce organizuje specjalne odbiory drzewek, zazwyczaj w styczniu i lutym. Wystarczy wystawić choinkę w wyznaczonym miejscu (często przy altanach śmietnikowych) w konkretnym dniu. Pamiętaj, że drzewko musi być nagie, czyli pozbawione wszelkich ozdób, łańcuchów, stojaka i folii. Tylko czyste drewno nadaje się do przetworzenia. Warto też poszukać lokalnych inicjatyw, takich jak krakowska Akcja Choinka, gdzie zbierane są drzewka w doniczkach, które mają szansę na drugie życie w parkach.

Jest tego więcej

Gdzie wyrzucić sztuczną choinkę?

Wyrzucanie sztucznej choinki do żółtego pojemnika to jeden z najczęstszych błędów segregacji. Wynika on z błędnego przekonania, że plastik to plastik. Tymczasem żółte worki przeznaczone są niemal wyłącznie na odpady opakowaniowe. Sztuczne drzewko to zazwyczaj odpad wielomateriałowy, łączący tworzywo (często PVC) z metalowym stelażem i drutami wzmacniającymi gałęzie. Taka konstrukcja nie nadaje się do przetworzenia w standardowym procesie recyklingu opakowań.

Właściwy sposób utylizacji zależy od wielkości choinki. Mniejsze egzemplarze, jeśli mieszczą się w standardowym kuble, należy wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane, czyli tego czarnego. Z kolei duże drzewka, których nie da się łatwo połamać, klasyfikowane są jako odpady wielkogabarytowe. Najlepszym rozwiązaniem jest oddanie ich do PSZOK lub wystawienie przed dom w terminie odbioru gabarytów wyznaczonym przez gminę.

Mandat za choinkę? 500 zł art. 145

Porzucenie choinki na trawniku, w parku, pod blokiem poza terminem zbiórki czy wywiezienie jej do lasu może stanowić wykroczenie - wtedy prawo traktuje to jako zaśmiecanie przestrzeni publicznej. Zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń grozi za to grzywna nie niższa niż 500 zł.

Złym pomysłem jest również spalanie choinki w domowym kominku. Świeże drewno iglaste zawiera mnóstwo żywicy. Podczas spalania wytwarza gęsty dym i sadzę, która osadza się w kominie, zwiększając ryzyko pożaru. Co więcej, jeśli sąsiedzi zgłoszą zadymienie, możesz otrzymać mandat za spalanie odpadów lub paliwa złej jakości.

Recykling choinki i kompostowanie

A różnica między choinką naturalną a sztuczną? W kontekście utylizacji jest kolosalna. W profesjonalnych kompostowniach rozdrobnione żywe drzewko rozkłada się w ciągu kilku miesięcy, podczas gdy w domowych warunkach zajmuje to do roku. Dla porównania sztuczna choinka z PVC będzie zalegać na wysypisku przez 500 lat lub dłużej. Dlatego recykling choinki przez kompostowanie jest najlepszym wyborem dla środowiska.

Co dzieje się z twoją choinką po odebraniu przez służby komunalne? W wielu miastach, takich jak Wrocław czy Ostrów, zrębki z choinek trafiają do elektrociepłowni, gdzie są spalane jako biomasa w celu produkcji energii. Dzięki temu choinka wraca do ciebie w postaci ciepła w kaloryferze. Drugą ścieżką jest wspomniane kompostowanie, gdzie drzewka są rozdrabniane i przetwarzane na naturalny nawóz, który później zasila miejskie trawniki i parki.

Oliwier Nytko 02.01.2026 08:09

