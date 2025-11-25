Ładowanie...

Świąteczne porządki to temat, który spędza sen z oczu chyba każdemu. Mamy dopiero listopad, a ja już teraz oczami wyobraźni widzę, jak będę biegał po mieszkaniu, żeby usunąć kurz i brud z każdego zakamarka, co by nie było wstydu przed Świętym Mikołajem (oraz żoną). Na szczęście w tym roku będzie z tym łatwiej niż w poprzednich latach za sprawą elektroniki marki Roborock, w tym robotów sprzątających i pionowych odkurzaczy przecenionych obecnie z okazji Black Friday.

Black Friday i robot sprzątający na Święta 2025

Po pierwsze: po moim mieszkaniu od dawna codziennie jeździ robot sprzątający, właśnie od Roborocka. Dzięki temu kurz i kocie kłaki zbierane są na bieżąco, a na meblach i pod nimi zbiera się ich znacznie mniej niż w sytuacji, gdybym odkurzał jedynie raz w tygodniu. Do tego ma on funkcję mopowania, dzięki czemu na bieżąco czyści wszelkiej maści plamy, nie pozwalając im zaschnąć na kamień.

Jeśli tego typu urządzenia nie macie, lub kupiliście robota sprzątającego lata temu, to gorąco zachęcam do tego, aby rozważyć zakup modelu z aktualnej kolekcji. Rozwój w tej kategorii gna w tak zawrotnym tempie, że dzisiaj modele ze średniej półki potrafią zawstydzić pod względem parametrów oraz dostępnych funkcji te topowe sprzed kilku lat.

A jaki odkurzacz automatyczny warto obecnie kupić? To zależy, jak zwykle, od budżetu. Na szczęście w ofercie marki Roborock można znaleźć szereg urządzeń z tej kategorii, które obecnie na Black Friday 2025 dostępne są w promocyjnych cenach. Wiele z nich miałem okazję testować i mogę je tym samym szczerze polecić. Zacznijmy zaś od tego topowego.

Roborock Saros 10R

Roborock Saros 10R - topowy i smukły

Pierwszy z tych robotów sprzątających marki Roborock, który został przeceniony z okazji Black Friday 2025, to Saros 10R. To sprzęt z tej górnej półki ze stacją dokującą 10w1, który katalogowo kosztuje 4399 zł. Teraz można nabyć go ze zniżką 500 zł, czyli za 3899 zł. A to bardzo atrakcyjna propozycja. Dlaczego?

Przede wszystkim ze względu na fakt, iż mamy do czynienia z bardzo smukłym urządzeniem o wysokości zaledwie 7,98 cm. Tak niewielkie gabaryty sprawiają, że jest jednym z najciekawszych odkurzaczy automatycznych na rynku - może sprzątać pod sofami, łóżkami i innymi meblami przyciągającymi kurz o niskim prześwicie.

Sarosowi 10R w poruszaniu się po mieszkaniu pomaga też adaptacyjne podwozie Adaptilift. Z jednej strony robot pokonuje dzięki niemu sam progi, więc nie trzeba przenosić go ręcznie z pokoju do pokoju, a z drugiej - unosi się nad dywanami, aby wyeliminować ryzyko zamoczenia ich nakładką mopującą.

Oprócz tego mamy tu wysuwaną boczną szczotkę FlexiArm Riser oraz dwa mopy - i to obrotowe, co pomaga w usuwaniu uporczywych plam. Urządzenie do sprzątania wykorzystuje przy tym nie jedną, a dwie gumowe szczotki DuoDivide. Te bardzo sprawnie rozplątują włosy dzięki technologii Dual Anti-Tangle.

Za nawigację w tym modelu odkurzacza marki Roborock odpowiada system StarSight 2.0, który jako pierwszy w historii, dostał podwójny półprzewodnikowy nadajnik 3D ToF obok kamery RGB. Dzięki skanowaniu otoczenia wraz z wykrywaniem głębi, planuje optymalną trasę sprzątania i wykrywa oraz omija przeszkody (do 2x2 cm).

Robot wyposażony został również w boczny czujnik VertiBeam, który wykorzystuje pionowe światło strukturalne do wykrywania ścian, krawędzi oraz kabli - i to takich o grubości zaledwie 3 mm. Eliminuje to ryzyko, że ściągnie z szafki nocnej smartfon lub inny gadżet, który aktualnie się ładuje.

Roborock Qrevo 5AE

Roborock Qrevo 5AE - tani, a jak z półki premium

Innym przykładem robota sprzątającego, którego zakup warto rozważyć, jest Roborock Qrevo 5AE. W tym przypadku cena katalogowa wynosi 2799 zł, ale w ramach promocji kupimy go 32 proc. taniej, czyli za 1899 zł. Mamy tu do czynienia z modelem ze średniej półki z wieloma rozwiązaniami znanymi z segmentu premium.

Roborock Qrevo 5AE jest przy tym robotem odkurzający-mopującym, a wiele sprzętów z tej półki cenowej potrafi jedynie odkurzać mieszkanie. Ten model wyposażono również w wysuwane ramię FlexiArm, które sprawnie czyści zakamarki. Podwójna szczotka DuoDivide, która łączy gumę oraz włosie, zapobiega plątaniu się włosów - co jako właściciel dwóch kocurów z długim futrem niezwykle doceniam.

Roborock Qrevo 5AE charakteryzuje się przy tym wysoką siłą ssania, która wynosi 12 tys. Pascali. System nawigacyjny pozwala z kolei robotowi sprawnie omijać przeszkody dzięki technologiom Reactive Tech oraz PreciSense. LiDAR, czyli czujnik radarowy, pomaga zaś nie tylko przy mapowaniu otoczenia, ale też podczas pracy przy zgaszonym świetle.

Częścią zestawu jest rzecz jasna stacja dokująca, która nie tylko wyciąga kurz z pojemnika podczas pracy w trybie klasycznym, ale też myje i suszy nakładki mopujące. Zamontowano w niej dwa zbiorniki na wodę: czystą i brudną o bardzo dużej pojemności, a o konieczności dolania wody do jednej i opróżnieniu drugiej przypomina w razie potrzeby apka.

Miłym dodatkiem jest specjalny tryb nocny, w którym robot działa na tyle cicho, że nas nie budzi - zarówno podczas samego sprzątania, jak i po zakończeniu pracy, bo brud zaciągany jest wtedy do specjalnej kasetki, a nie do środka stacji dokującej.

Roborock Qrevo Edge 5V1 i Roborock Qrevo Curv 5A1

Ofertę marki uzupełniają dwa modele z serii Qrevo, czyli Roborock Qrevo Edge 5V1 i Roborock Qrevo Curv 5A1. Oba są sprzętami o dużych możliwościach, które różnią się jedynie designem. W przypadku pierwszego z nich, czyli Edge 5V1, stacja dokująca ma ostrzejsze krawędzie, a Curv 5A1 ma obłe kształty.

Roborock Qrevo Edge 5V1 wyceniony jest katalogowo na 3599 zł, ale w ramach promocji na Black Friday 2025 można go kupić teraz ze zniżką 33 proc., czyli za 2399 zł. Roborock Qrevo Edge 5A1 z kolei kosztuje normalnie 3799 zł, a teraz można go kupić za… te same 2399 zł.

A co mają do zaoferowania te roboty? Przede wszystkim system unikania przeszkód Reactive Tech i technologię Structured Light do identyfikowania przedmiotów oraz wysoką siłę ssania HyperForce na poziomie 18500 Pa. Na pokładzie są też system Dual Anti-Tangle, który eliminuje plątanie się włosów.



Nie zabrakło tu również technologii FlexiArm, czyli wysuwanych szczotki i prawego pada mopującego. Jeśli chodzi o mopy, to te są obracane (200 obr./min.) co poprawia jakość sprzątania. Można też regulować ich stopień wilgotności, a wbudowany zbiornik na wodę stale je nawilża - nie wysychają podczas pracy.

Roborock Qrevo Curv 5A1

Mopy też podnoszone, by uniknąć zamoczenia dywanu. Po zakończeniu pracy nakładki są myte w stacji dokującej 3.0 (z ostrymi krawędziami Edge 5V1 w modelu i obłymi w Curv 5A1) gorącą wodą o temperaturze 75°C, a potem suszone ciepłym powietrzem.

Robot sprzątający na Święta 2025 - podsumowanie

Zniżki z okazji Black Friday 2025 na roboty sprzątające są wysokie i to świetna okazja, by nabyć sprzęt z wyższej półki niż ta, na którą moglibyśmy sobie pozwolić bez promocji. Do tego nie musicie decydować się na jeden konkretny model, tylko jest kilka różnych do wyboru.

To, co je łączy, to obsługa za pomocą darmowej aplikacji Roborock. Można z jej pomocą zarządzać zdalnie robotem, edytować mapę oraz ustalać harmonogramy. Wysyła ona również powiadomienia, jeśli któryś z elementów wymaga konserwacji. Do tego dochodzi opcja obsługi głosowej tych urządzeń.

No i niezależnie zaś od tego, którego z robotów sprzątających wybierzecie, to pod koniec grudnia odetchniecie z ulgą - będziecie mieli mniej roboty, gdyż lwią część zabrudzeń ogarniają na bieżąco. Jeśli zaś przy gruntownych porządkach już jesteśmy, to i tutaj Roborock ma coś w zanadrzu.

Jaki odkurzacz pionowy na Święta 2025?

Tak jak robot sprzątający pomaga w takim codziennym utrzymaniu czystości, tak na Święta Bożego Narodzenia zawsze wyciągam cięższą artylerię. W tym roku będzie nią Roborock F25 Ace. To pionowy odkurzacz myjący, dzięki któremu sprzątnę porządnie również te miejsca, do których robot sprzątający nie jest w stanie na co dzień dojechać.

Roborock F25 Ace, czyli pionowy odkurzacz myjący

Roborock F25 Ace, którego testuję już od dwóch tygodni, katalogowo kosztuje 1899 zł. W jego przypadku producent zdecydował się na obniżkę ceny o 16 procent, czyli do poziomu 1599 zł i to naprawdę niezła oferta jak za urządzenie o mocy 220 AW i sile ssania 20000 Pa, które pomoże w świątecznych porządkach.

Mamy tu do czynienia z prawdziwym kombajnem, który nie tylko usunie z podłóg w każdym pomieszczeniu paprochy i kurz, ale również te najbardziej uporczywe zaschnięte plamy i to bez większego wysiłku. Roborock F25 Ace waży tylko 4,7 kg, a podczas pracy sprawia wrażenie jeszcze lżejszego, niż jest w rzeczywistości

Z czego to wynika? Za to wrażenie lekkości odpowiadają kółka, w których zamontowano bezszczotkowe silniczki wykrywające siłę nacisku i kierunek ruchu. Technologię o nazwie SlideTech 2.0 wykorzystuje AI do monitorowania parametrów pracy urządzenia i reagująca na nasze ruchy w czasie rzeczywistym.

Co jeszcze warto wiedzieć o odkurzaczu Roborock F25 Ace?

Odkurzacz ma przegub zginający się pod kątem 70 stopni, co ułatwia omijanie przeszkód podczas sprzątania. Dzięki temu łatwo wjedziemy w te trudniej dostępne miejsca, które podczas typowego codziennego sprzątania są pomijane. Urządzenie radzi sobie też ze sprzątaniem w narożnikach oraz przy listwach za sprawą technologii Edge-to-Edge i przeprojektowanego wałka.

W sprzątaniu tych trudniej dostępnych miejsc pomaga również fakt, że Roborock F25 Ace jest niezwykle smukły - ma jedynie 12,5 cm grubości. Dzięki temu może wjeżdżać pod meble, w czym pomaga technologia o nazwie FlatReach 2.0. Co istotne, urządzenie nadal pracuje pozycji poziomej z pełną mocą. Wałek dociskany jest przy tym dociskany do podłoża, przy napełnionym zbiorniku, z mocą 20 N.

Jeśli z kolei o wałku już mowa, to jego konstrukcję również doceniam. Wykorzystuje technologię podwójnych skrobaków JawScrapers, co nie tylko usuwa drobne zanieczyszczenia, ale też włosy, zapobiegając ich nawijaniu. W obudowie są też dwa zbiorniki na wodę, czystą i brudną, o pojemności odpowiednio 870 i 720 ml. Umieszczono je w dolnej części urządzenia, co obniża środek ciężkości.

W obudowie znalazł się też zbiornik na detergent o pojemności 100 ml, a środka czyszczącego wystarcza na bity miesiąc sprzątania. Odkurzacz sam dobiera jeden z trzech stopni jego stężenia w zależności od stopnia zabrudzenia, jak i rodzaju podłogi. Roborock F25 Ace ma też czujniki DirTect Smart Sensor, które pomagając dobrać moc czyszczenia, ilość wody i siłę ssania do stopnia zabrudzenia.

Roborock F25 Ace w praktyce

A jak długo można odkurzać tym modelem? Czas pracy na jednym ładowaniu wymiennego akumulatora to godzina w trybie zwykłym, a to w pełni wystarcza na sprzątnięcie mojego mieszkania o powierzchni 46 m2. W trybie turbo czas pracy wynosi 25 minut, a ładowanie do pełna, realizowane w stacji dokującej z funkcją samoczyszczenia (płukanie i suszenie gorącym powietrzem), trwa 4 godziny.

Do wybierania trybu pracy służy przycisk na rączce, a zaraz obok niego zamontowano wyświetlacz pokazujący aktualnie wybrany tryb, stan naładowania akumulatora oraz napełnienia zbiorników wody. Roborock F25 Ace komunikuje się przy tym z użytkownikiem w razie potrzeby głosowo, a w takiej sytuacji nie trzeba odrywać wzroku od sprzątanej powierzchni.

