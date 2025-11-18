  1. SPIDER'S WEB
Robot sprzątający już w co szóstym polskim domu. Technologia, która weszła nam w nawyk

Automatyzacja domowych obowiązków staje się jednym z najszybciej rosnących trendów technologicznych w Polsce. Z najnowszego badania Roborock oraz ARC Rynek i Opinia wynika, że roboty sprzątające są dziś obecne już w co szóstym polskim gospodarstwie (16%), a dla 35% użytkowników stanowią pierwszy krok do budowy pełnego inteligentnego domu. Co ważne – niemal połowa użytkowników traktuje robota jak domownika, co pokazuje, jak silnie ta technologia wrosła w codzienne rytuały.

Najważniejsze liczby:

  • 84% użytkowników deklaruje satysfakcję z użytkowania robota.
  • 75% użytkowników docenia przede wszystkim oszczędność czasu, jaką zapewnia robot sprzątający.
  • 70% postrzega to urządzenie jako ikonę nowoczesności.
  • 43% nadało robotowi imię, traktując go wręcz jak pełnoprawnego członka domu.

Roborock, wraz z firmą badawczą ARC Rynek i Opinia, przeprowadzili badanie, w którym sprawdzili, jak Polacy postrzegają roboty sprzątające i jak technologia zmienia ich codzienne nawyki. Wyniki, zebrane w raporcie „Sprzątanie 2.0. Jak technologia zmienia polskie domy”, pokazują, że urządzenia te postrzegane są przede wszystkim jako wygodne i praktyczne wsparcie, które pozwala lepiej zarządzać czasem. Aż 83% badanych posiadających robotyuważa, że te realnie odciążają ich w codziennych obowiązkach, a 70% traktuje go jako symbol nowoczesności. To znacząca zmiana w percepcji: urządzenia te zyskują status narzędzi niezbędnych, a nie opcjonalnych.

Roboty zmieniają nawyki

Raport pokazuje, że technologia nie tylko przejmuje zadania, ale też wpływa na mikro-rytuały domowe. 69% użytkowników deklaruje, że zmieniło swoje podejście do sprzątania po zakupie robota. Jedni sprzątają częściej i dokładniej, inni, dzięki automatyzacji, wykonują te czynności rzadziej. To potwierdza, że robot nie jest pasywnym urządzeniem działającym w tle, lecz aktywnym narzędziem wspierającym zarządzanie czasem. W praktyce najbardziej wartościową walutą okazuje się właśnie czas: ten odzyskany dzięki robotowi Polacy poświęcają głównie na pracę, odpoczynek i rodzinę.

Robot sprzątający nie tylko ułatwia życie, ale też zmienia sposób, w jaki je przeżywamy. Pozwala nam odetchnąć, zwolnić tempo, odzyskać chwilę po pracy czy zająć się rodziną. Technologia, kiedy jest naprawdę dobrze zaprojektowana, nie odczłowiecza, przeciwnie, sprawia, że nasze życie staje się bardziej ludzkie – mówi Luiza Jakubowska-Adamiak, PR Manager w Roborock.

Zaawansowane funkcje i realne potrzeby użytkowników

Wyniki badania szczególnie zwracają uwagę na grupę właścicieli zwierząt. To właśnie ich potrzeby najmocniej napędzają rozwój technologiczny robotów – 86% z nich ocenia skuteczność urządzeń w radzeniu sobie z sierścią jako bardzo wysoką, a 83% twierdzi, że urządzenie ułatwia codzienne funkcjonowanie. Oznacza to, że algorytmy sprzątania, moc ssania i systemy detekcji przeszkód są już na tyle zaawansowane, że w praktyce rozwiązują realne, codzienne problemy. Roboty stają się więc nie tylko elementem stylu życia, ale także precyzyjnym narzędziem odpowiadającym na indywidualne potrzeby gospodarstw domowych.

Screenshot

Robot jako domownik

Jednym z ciekawszych zaskakujących trendów jest emocjonalne oswojenie robotów. Prawie połowa użytkowników traktuje urządzenie jak domownika, a 43% nadaje mu imię. Ten efekt pokazuje, jak szybko technologia autonomiczna wchodzi w sferę codziennych rytuałów i relacji – nawet jeśli pozostaje czysto użytkowa. Co ważne, Polacy nie obawiają się robotów. 88% deklaruje pozytywne nastawienie, a kwestie prywatności nie są dla większości barierą – sygnalizuje je tylko jedna czwarta badanych.

Jak wybieramy roboty?

Badanie pokazuje, że decyzje zakupowe są przede wszystkim świadome i oparte na analizie technologii. Największy wpływ mają opinie i recenzje w internecie (46%) oraz dopasowanie funkcji do indywidualnych potrzeb użytkownika (45%). Promocje i okazje cenowe liczą się dla 41% Polaków, a co czwarty korzysta z porównań modeli (27%) lub rekomendacji znajomych (26%). Na dalszym planie pozostają czynniki emocjonalne, takie jak wygląd urządzenia (16%) czy wcześniejsze doświadczenia z marką (11%). To wyraźny sygnał, że konsumenci wybierają roboty przede wszystkim za ich możliwości technologiczne i realną funkcjonalność, a nie wyłącznie atrakcyjny design czy rozpoznawalność producenta.

Screenshot

Symbol nowoczesności?

Robot sprzątający to dziś także oznaka statusu technologicznego. 70% użytkowników postrzega go jako ikonę nowoczesności, a ponad połowa łączy go z klasą średnią. Co druga osoba przyznaje, że robot „robi wrażenie na gościach”, co podkreśla jego aspiracyjny charakter. Co istotne, podobnie myślą także osoby, które robota jeszcze nie posiadają. Aż 57% z nich ocenia go jako symbol nowoczesnego stylu życia.

Informacja o badaniu

Metodologia: Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) na panelu internetowym ePanel.pl

Próba badawcza

  • Reprezentatywna próba osób posiadających robota sprzątającego, liczebność: N=569
  • Reprezentatywna próba osób nieposiadających robota sprzątającego, liczebność: N=650
  • Próba dodatkowa: Osoby posiadające odkurzacz pionowy, liczebność: N=520

Termin realizacji: październik 2025

18.11.2025 09:51
