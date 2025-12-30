Londyn odcięty w najgorszym czasie. Pod La Manche padło wszystko

Ładowanie...

Maszyna europejskiego przewoźnika Eurostar już została usunięta z tunelu i ruch ma być przywracany. Mimo tak dużej awarii nikomu się nic nie stało i nikt nie utknął w tunelu. Wciąż jednak trwają poważne zakłócenia i opóźnienia.

Awaria pociągu w tunelu pod kanałem La Manche

Ze względu na awarię pociągu Eurostar we wtorek 30 grudnia 2025 r. zawiesił kursowanie wszystkich połączeń między Londynem, Paryżem, Amsterdamem i Brukselą. Rzecznik Eurostar miał potwierdzić, że powodem utrudnień miała być "awaria zasilania, w wyniku której zatrzymał się pociąg wahadłowy".

Problematyczny okazał się system napowietrznego zasilania w tunelu, który doprowadził pociąg Le Shuttle do zatrzymania. Maszyna jednak już została wyciągnięta z kanału pod kanałem La Manche. Wydarzenie jednak spowodowało odwołanie aż 24 pociągów.

Początkowo tunel był całkowicie zamknięty, lecz powoli Eurostar ma wznawiać niektóre kursy. Pociągi, których przejazdy nie zostały odwołane mają być narażone na "poważne opóźnienia i możliwe odwołania w ostatniej chwili". Pasażerom zaleca się przełożenie podróży na inny termin, ponieważ problem z zasilaniem ma wciąż występować.

Według komunikatu Eurostar żaden z pasażerów nie utknął w tunelu po awarii zasilania. Jednak jak donosi BBC, wiele osób wraz z rodzinami utknęło na pokładzie La Shuttle w miejscowości Calais ok. godz. 10:00 czasu lokalnego na co najmniej kilka godzin. Brytyjskie media donoszą o ogromnych, ok. 3-godzinnych opóźnieniach w kolejkach przed terminalami do Eurotunelu.

Do zakłóceń doszło w momencie szczytowego zimowego natężenia ruchu. Tunel pod kanałem La Manche jest jednym z najbardziej ruchliwych międzynarodowych korytarzy kolejowych w Europie. Usługa Le Shuttle pozwala kierowcom przebyć Eurotunel w ok. 35 min między Calais we Francji i Folkestone w Wielkiej Brytanii.

Obrazek główny: Sergii Figurnyi / Shutterstock.com

Albert Żurek 30.12.2025 20:19

