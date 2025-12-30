REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Londyn odcięty w najgorszym czasie. Pod La Manche padło wszystko

We wtorek 30 grudnia doszło do awarii zasilania pociągów w tunelu pod kanałem La Manche. Ruch na linii Londyn - Paryż był czasowo wstrzymany.

Albert Żurek
Eurostar awaria
REKLAMA

Maszyna europejskiego przewoźnika Eurostar już została usunięta z tunelu i ruch ma być przywracany. Mimo tak dużej awarii nikomu się nic nie stało i nikt nie utknął w tunelu. Wciąż jednak trwają poważne zakłócenia i opóźnienia.

REKLAMA

Awaria pociągu w tunelu pod kanałem La Manche

Ze względu na awarię pociągu Eurostar we wtorek 30 grudnia 2025 r. zawiesił kursowanie wszystkich połączeń między Londynem, Paryżem, Amsterdamem i Brukselą. Rzecznik Eurostar miał potwierdzić, że powodem utrudnień miała być "awaria zasilania, w wyniku której zatrzymał się pociąg wahadłowy".

Problematyczny okazał się system napowietrznego zasilania w tunelu, który doprowadził pociąg Le Shuttle do zatrzymania. Maszyna jednak już została wyciągnięta z kanału pod kanałem La Manche. Wydarzenie jednak spowodowało odwołanie aż 24 pociągów.

Początkowo tunel był całkowicie zamknięty, lecz powoli Eurostar ma wznawiać niektóre kursy. Pociągi, których przejazdy nie zostały odwołane mają być narażone na "poważne opóźnienia i możliwe odwołania w ostatniej chwili". Pasażerom zaleca się przełożenie podróży na inny termin, ponieważ problem z zasilaniem ma wciąż występować. 

Według komunikatu Eurostar żaden z pasażerów nie utknął w tunelu po awarii zasilania. Jednak jak donosi BBC, wiele osób wraz z rodzinami utknęło na pokładzie La Shuttle w miejscowości Calais ok. godz. 10:00 czasu lokalnego na co najmniej kilka godzin. Brytyjskie media donoszą o ogromnych, ok. 3-godzinnych opóźnieniach w kolejkach przed terminalami do Eurotunelu.

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

Do zakłóceń doszło w momencie szczytowego zimowego natężenia ruchu. Tunel pod kanałem La Manche jest jednym z najbardziej ruchliwych międzynarodowych korytarzy kolejowych w Europie. Usługa Le Shuttle pozwala kierowcom przebyć Eurotunel w ok. 35 min między Calais we Francji i Folkestone w Wielkiej Brytanii. 

REKLAMA

Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

Obrazek główny: Sergii Figurnyi / Shutterstock.com

REKLAMA
Albert Żurek
30.12.2025 20:19
Tagi: awariaFrancjaPociągi
Najnowsze
20:19
Londyn odcięty. Awaria pod La Manche w najgorszym czasie
Aktualizacja: 2025-12-30T20:19:30+01:00
19:56
Gry Trine za darmo. Cztery mocne platformówki masz dwoma klikami
Aktualizacja: 2025-12-30T19:56:23+01:00
19:22
Jest kasa na elektrownię atomową. Tyle wydamy na pierwszy etap
Aktualizacja: 2025-12-30T19:22:53+01:00
19:05
Samolot uratował się sam. Pierwsze takie lądowanie w historii
Aktualizacja: 2025-12-30T19:05:57+01:00
18:52
Polska szuka nazwy dla wojskowych satelitów. Prosi o pomoc internety
Aktualizacja: 2025-12-30T18:52:37+01:00
18:00
Mini LED wreszcie dorósł do OLED-a. Halo Control zmienia reguły gry
Aktualizacja: 2025-12-30T18:00:00+01:00
17:47
Cyberpunk 2077 VHS zaciera różnice gry i rzeczywistości. Nie odróżnisz
Aktualizacja: 2025-12-30T17:47:43+01:00
17:34
Ksiądz chodzi po kolędzie, a ty czaisz się w oknie? Jest od tego aplikacja
Aktualizacja: 2025-12-30T17:34:38+01:00
16:51
Abonament RTV nie pozwoli ci uciec z zaległą kasą. Nawet kiedy zniknie
Aktualizacja: 2025-12-30T16:51:03+01:00
16:42
Każda apka bankowa powinna mieć takie zabezpieczenie. Oszuści w ryk
Aktualizacja: 2025-12-30T16:42:05+01:00
16:36
Play z internetem 0 zł przez rok. To najszybszy światłowód
Aktualizacja: 2025-12-30T16:36:13+01:00
16:19
Spider’s Web w nowych Wiadomościach Google. Zaobserwuj nas a obiecujemy, nie pożałujesz
Aktualizacja: 2025-12-30T16:19:26+01:00
16:03
Nowy system Microsoftu wyciekł. Android zabił go w powijakach
Aktualizacja: 2025-12-30T16:03:11+01:00
15:51
Xbox złapał mnie w pułapkę. Trzeba uciekać, a nie mam jak
Aktualizacja: 2025-12-30T15:51:21+01:00
13:49
TCL 75C7K - ogromny QD‑Mini LED. Bez pudrowania rzeczywistości
Aktualizacja: 2025-12-30T13:49:57+01:00
13:00
Nowe czołgi K2 dla Wojska Polskiego. Jest potężny kontrakt
Aktualizacja: 2025-12-30T13:00:13+01:00
12:40
PKP Intercity będzie mieć superszybkie pociągi. Wiemy, co chcą kupić
Aktualizacja: 2025-12-30T12:40:12+01:00
11:08
Kometa 3I/Atlas to wierzchołek góry lodowej. Szokujące wyliczenia
Aktualizacja: 2025-12-30T11:08:56+01:00
10:46
Co potrafi Predator X27UZ1? Nowy monitor na nowy rok
Aktualizacja: 2025-12-30T10:46:39+01:00
10:37
System kaucyjny zaczyna naprawdę działać. Wreszcie coś drgnęło
Aktualizacja: 2025-12-30T10:37:18+01:00
8:59
Wydadzą miliony na remont lotniska Chopina. Chwilę później je zamkną
Aktualizacja: 2025-12-30T08:59:24+01:00
8:37
Linia lotnicza mówi "nie", prawo mówi "tak". Jak odzyskać pieniądze za zmarnowany lot
Aktualizacja: 2025-12-30T08:37:45+01:00
7:52
Stworzyli elektroniczny nos. Wykryje grzyba na ścianie, zanim go zauważysz
Aktualizacja: 2025-12-30T07:52:56+01:00
7:01
Samsung zawstydzi Apple'a. Siri rozpłakałaby się, gdyby potrafiła
Aktualizacja: 2025-12-30T07:01:12+01:00
6:25
Świąteczne rozczarowanie w liczbach. Co robimy z nietrafionymi prezentami?
Aktualizacja: 2025-12-30T06:25:23+01:00
6:24
Windows 11 przyspiesza po kilku komendach. Dysk szybszy o 30 proc.
Aktualizacja: 2025-12-30T06:24:13+01:00
6:23
Samsung robi teraz designerskie głośniki. No ładne, ale mam wątpliwości
Aktualizacja: 2025-12-30T06:23:00+01:00
6:12
Monitory LG jak karta graficzna. Poprawią grafikę własnym czipem
Aktualizacja: 2025-12-30T06:12:00+01:00
6:01
Złapali kosmicznego burgera na zdjęciu. Większy niż 40 układów
Aktualizacja: 2025-12-30T06:01:00+01:00
19:57
CD Projekt pozbywa się GOG. Jest nowy właściciel
Aktualizacja: 2025-12-29T19:57:51+01:00
19:20
Polska dostała potężne drony. Ten system to prawdziwy przełom
Aktualizacja: 2025-12-29T19:20:38+01:00
19:05
Telewizja umiera? Dobre sobie. Dane z Polski otworzą wam oczy
Aktualizacja: 2025-12-29T19:05:39+01:00
18:52
Samsung w potrzasku. Nowe Galaxy S26 gotowe, ale nie ma cen
Aktualizacja: 2025-12-29T18:52:52+01:00
17:49
AirPods Pro 3 z rekordowo niską ceną. A miały nie spaść poniżej tysiaka
Aktualizacja: 2025-12-29T17:49:03+01:00
17:28
Koniec ePUAP. Piję szampana, to symbol polskiej cyfrowej prowizorki
Aktualizacja: 2025-12-29T17:28:51+01:00
17:08
Tak chiński maglev pruje 700 km/h. A my czekamy na szybką kolej
Aktualizacja: 2025-12-29T17:08:59+01:00
16:34
YouTube tonie w szAIsie. Zgadnij, co które wideo jest sztuczne
Aktualizacja: 2025-12-29T16:34:24+01:00
16:01
Olej składanego iPhone'a. Lepiej poczekać na drugą edycję
Aktualizacja: 2025-12-29T16:01:13+01:00
15:50
W Xiaomi 17 Ultra Leica Edition łapiesz ostrość, kręcąc obręczą. Ale po co
Aktualizacja: 2025-12-29T15:50:54+01:00
15:42
Xiaomi 17 Ultra to jak aparat z funkcją telefonu. Mniej i lepiej
Aktualizacja: 2025-12-29T15:42:37+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA