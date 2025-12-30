REKLAMA
PKP Intercity będzie mieć superszybkie pociągi. Wiemy, co chcą kupić

Polska wchodzi w erę kolei dużych prędkości – zapowiada minister infrastruktury.

Adam Bednarek
PKP Intercity ogłosiło pierwszy w historii Polski i Europy Środkowej przetarg na pociągi o prędkości powyżej 320 km/h – zapowiedział Dariusz Klimczak.

- Zakup 20 nowoczesnych składów rozwijających prędkość równą lub wyższą niż 320 km/h (z opcją na kolejne 35) to historyczny krok i jeden z najważniejszych momentów w dziejach polskiej kolei – zaznaczył szef resortu.

Nowy tabor sprawi, że będziemy jeździć szybciej, a więc i krócej

Nowe składy będą obsługiwać przede wszystkim linię "Y", czyli trasę Warszawa-Port Polska-Łódź-Poznań/Wrocław. Najpierw jednak spotkamy je w relacji Warszawa-Łódź, co jest logiczne: odcinek KDP Warszawa – Łódź ma zostać uruchomiony w 2032 r., równocześnie z oddaniem do użytku lotniska. Natomiast fragment z Łodzi przez Sieradz do Wrocławia i Poznania powinien zostać dopuszczony do użytkowania do końca 2035 r.

Czas podróży pomiędzy stolicą a Łodzią wyniesie ok. 40 minut (dziś to ok. 70 minut). Z Warszawy do nowego lotniska podróżni dojadą w mniej niż 20 min – zapowiada spółka odpowiedzialna za Port Polska.

Szef resortu infrastruktury podkreślił, że do przetargu zaproszone zostały "polskie firmy, które zgłosiły gotowość udziału w przetargu we współpracy z podmiotami dysponującymi odpowiednim doświadczeniem i know how".

PKP Intercity wyjaśnia, że jednym z warunków udziału w przetargu jest wymóg doświadczenia w dostawie pociągów o prędkości co najmniej 250 km/h. Przewoźnik prowadził rozmowy z 9 producentami taboru, wśród których były też polskie firmy. Rodzime przedsiębiorstwa potwierdziły "planowany udział w przetargu w konsorcjach z partnerami posiadającymi wymagane doświadczenie".

Harmonogram postępowania został tak ułożony przez przewoźnika, aby rynek miał realną możliwość przygotowania najlepszych rozwiązań, a także zawiązywania konsorcjów. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu to koniec kwietnia 2026 roku. Etap ten został wydłużony w porównaniu do prowadzonych wcześniej postępowań na zakup nowego taboru. Ze względu na złożoność i przewidzianą większą liczbę uczestników, dłużej niż zazwyczaj, prowadzony będzie także etap dialogu z wykonawcami dopuszczonymi do udziału w postępowaniu – opisuje procedury PKP Intercity.

Składanie ofert planowane jest na maj 2027 roku, a rozstrzygnięcie postępowania przewidziano na sierpień 2027 roku.

Na superszybkie pociągi więc jeszcze trochę poczekamy, ale co nieco już o nich wiemy

Jeden skład ma mieć ok. 200 m. Będą dwie klasy, przestrzeń "barowa lub restauracyjna", rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami oraz udogodnienia dla rodzin z dziećmi. Pojazdy mają posiadać homologację co najmniej na Polskę, Niemcy, Czechy i Austrię.

W ramach rozwoju siatki połączeń analizowane jest także wydłużenie części kursów – w cyklu czterogodzinnym lub dwugodzinnym – o dalsze odcinki międzynarodowe, w tym w relacjach Warszawa – Łódź – Wrocław – Praga oraz Warszawa – Łódź –Wrocław – Lipsk. Dodatkowo rozważana jest możliwość wykorzystania taboru dużych prędkości w przyszłości również na planowanej nowej linii kolejowej nr 5 w relacji Warszawa – Płock – Grudziądz – Gdańsk – Gdynia, co mogłoby wzmocnić ofertę szybkich połączeń Warszawy z Trójmiastem na nowej infrastrukturze – zapowiada przewoźnik.

Zdjęcie główne: Wizualizacja linii kolejowej 85 KDP Warszawa – Łódź / Port Polska

Adam Bednarek
30.12.2025 12:40
Tagi: IntercityPociągi
