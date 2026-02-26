Galaxy S26 z funkcją przyszłości. Zakreślasz i wiesz wszystko

Ładowanie...

Premiera serii Samsung Galaxy S26 stała się dla Google pretekstem do odświeżenia jednej z najciekawszych funkcji systemu Android. Wobec czego "Zaznacz, aby wyszukać" (ang. Circle to Search) właśnie zyskało możliwość rozpoznawania wielu obiektów jednocześnie oraz integrację z wirtualną przymierzalnią.

Zaznacz, aby wyszukać zmienia sposób odkrywania treści. Funkcja rozpoznaje kilka obiektów naraz

Do tej pory "Zaznacz, aby wyszukać" pozwalało szybko sprawdzić pojedynczy element widoczny na ekranie - buty influencera, egzotyczną roślinę czy budynek z wakacyjnego zdjęcia. Teraz, dzięki modelowi Gemini w wersji 3, system potrafi analizować wiele obiektów w obrębie jednego obrazu.

W praktyce oznacza to, że użytkownik może zakreślić całą stylizację albo fragment zdjęcia z kilkoma przedmiotami, a algorytm rozbije scenę na części i przeprowadzi równoległe wyszukiwania. Zamiast jednego wyniku dostajemy zestaw odpowiedzi: osobno dla butów, torebki i marynarki, a w przypadku fotografii przyrodniczej - identyfikację poszczególnych gatunków oraz opis ich wzajemnych relacji.

Google podkreśla, że model nie tylko rozpoznaje elementy, ale potrafi też "rozumować" na temat zależności między nimi. Koncern jako przykład przytacza rafę koralową - analizując jej zdjęcie, system nie ograniczy się do nazw. Wyjaśni również, jak funkcjonują one w jednym ekosystemie.

Funkcja szyta pod social media

Nieprzypadkowo Google mocno akcentuje scenariusze zakupowe. Wyszukiwania związane z modą należą do najczęstszych realizowanych przez "Zaznacz, aby wyszukać". Dotąd system koncentrował się na najbardziej wyeksponowanym obiekcie. Teraz analizuje całą sylwetkę.

Na urządzeniach z serii Google Pixel 10 oraz Galaxy S26 wystarczy przytrzymać przycisk ekranu głównego i zakreślić interesujący fragment. Narzędzie rozłoży stylizację na poszczególne elementy ubioru i zaproponuje podobne produkty dostępne w sieci.

Wirtualna przymierzalnia w zasięgu palca

Drugą nowością jest bezpośrednia integracja z funkcją wirtualnej przymierzalni. Dotąd była ona dostępna jedynie z poziomu wyników wyszukiwania Google. Teraz można do niej przejść bezpośrednio z "Zaznacz, aby wyszukać" lub z Obiektywu Google.

Scenariusz jest prosty: widzimy sukienkę na wystawie, robimy zdjęcie, zaznaczamy produkt i wybieramy opcję wirtualnego przymierzania. System generuje podgląd, jak dany fason prezentuje się na sylwetce użytkownika. Usługa jest obecnie dostępna w wybranych krajach - m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Japonii, Indiach i Australii - ale można zakładać, że z czasem trafi także na kolejne rynki.

Google opisuje aktualizację jako krok w stronę bardziej "agentowego" podejścia do wyszukiwania. Zamiast jednego zapytania dopasowanego do jednego obiektu, system tworzy wieloetapowy plan działania: identyfikuje kluczowe elementy obrazu, rozdziela je na mniejsze zapytania, a następnie łączy wyniki w spójną odpowiedź.

Odświeżone Zaznacz aby wyszukać trafia w pierwszej kolejności na Galaxy S26 i Pixel 10. Google zapowiada jednak, że wkrótce zostanie ono udostępnione na kolejnych urządzeniach z Androidem.

Malwina Kuśmierek 26.02.2026 07:48

