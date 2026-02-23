Chrome z irytującą zmianą. Wciśnie ci coś, czego nie chcesz

Ładowanie...

Producent już wcześniej wprowadził do przeglądarki pełnoprawną integrację Gemini. Czatbot został udostępniony dla pierwszych użytkowników, którzy mogą go wywołać w formie ekranu bocznego na każdej stronie internetowej. Nowe rozwiązanie również ma ułatwić korzystanie z AI w Chrome.

Pasek wyszukiwania zamienił się w wyszukiwarkę czatbota sztucznej inteligencji

Dotychczas pasek wyszukiwania w Chrome służył jako skrót do wyszukiwarki Google. Wpisanie czegokolwiek w to miejsce przenosiło nas do Google’a - o ile nie był to adres strony internetowej. Natomiast w najnowszej aktualizacji przeglądarki internetowej Google zmienia podejście do paska wyszukiwania.

Teraz już nie jest to wyłącznie skrót do wyszukiwarki, ale także do czatbota w Trybie AI Google. W Chrome w wersji 145 w oknie wyszukiwania zobaczymy komunikat "naciśnij Tab, a potem Enter, aby zapytać w Trybie AI". Wpisane w pasek frazy będą nas automatycznie przenosiły trybu sztucznej inteligencji.

Dotychczas co najwyżej widzieliśmy tzw. podsumowania AI na górnej części wyszukiwarki Google w przypadku niektórych zapytań i dopiero z ich poziomu mogliśmy przejść do trybu AI. Teraz dostęp do tej sekcji stał się jeszcze prostszy. Z tego co zauważyłem, integracja w przeglądarce dostępnej u nas w Polsce polega tylko na prostej możliwości wpisywania monitów tekstowych.

Natomiast jak wynika z doniesień 9to5Google, za granicą użytkownicy na pasku widzą także przycisk plusika, który zapewnia dostęp do wielu innych funkcji czatbota sztucznej inteligencji:

ostatnie zakładki,

przesłanie obrazu lub pliku,

wygenerowanie obrazu,

wykonanie dokładnej analizy,

wybór modelu między trybem automatycznym a Pro.

U nas zamiast ikony plusa znajdziemy logo G, w związku z czym obecnie nie możemy np. poprosić o utworzenie obrazu bezpośrednio z paska wyszukiwarki Chrome. Aby skorzystać z opcji wymagającej głębokiej analizy, wyboru lepszego modelu, przesłania obrazu lub innego dokumentu, w pierwszej kolejności musimy wpisać określoną frazę. Dopiero gdy zostaniemy przeniesieni do trybu AI, możemy z nich skorzystać.

Ciekawą opcją, której nie obsłuży zwykły przeglądarkowy czatbot Gemini, jest funkcja “Ostatnie karty”. Polega na głębszej integracji sztucznej inteligencji z Chrome i pozwala na udostępnienie zawartości otwartych stron w trybie AI, tak aby AI mogła zyskać kontekst przeglądanych przez nas treści.

Wygląda na to, że to rozwiązanie bazujące na Gemini dostępnym bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Czatbot Google’a obecnie jest dostępny w Chrome tylko na wybranych rynkach, takich jak Stany Zjednoczone. Z wcześniejszych zapowiedzi Google wynika, że rozwiązanie później trafi do reszty świata.

Obecnie jest możliwość wyłączenia skrótu do trybu AI w przeglądarce. Wystarczy kliknąć pasek wyszukiwania prawym przyciskiem myszy i odznaczyć tę funkcję.

Albert Żurek 23.02.2026 19:49

