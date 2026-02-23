REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Chrome z irytującą zmianą. Wciśnie ci coś, czego nie chcesz

Google stara się zamienić przeglądarkę w siedlisko sztucznej inteligencji. Chrome implementuje AI w miejsce, którego się nie spodziewasz.

Albert Żurek
Chrome z irytującą zmianą. Wciśnie ci coś, czego nie chcesz
REKLAMA

Producent już wcześniej wprowadził do przeglądarki pełnoprawną integrację Gemini. Czatbot został udostępniony dla pierwszych użytkowników, którzy mogą go wywołać w formie ekranu bocznego na każdej stronie internetowej. Nowe rozwiązanie również ma ułatwić korzystanie z AI w Chrome.

REKLAMA

Pasek wyszukiwania zamienił się w wyszukiwarkę czatbota sztucznej inteligencji

Dotychczas pasek wyszukiwania w Chrome służył jako skrót do wyszukiwarki Google. Wpisanie czegokolwiek w to miejsce przenosiło nas do Google’a - o ile nie był to adres strony internetowej. Natomiast w najnowszej aktualizacji przeglądarki internetowej Google zmienia podejście do paska wyszukiwania.

Teraz już nie jest to wyłącznie skrót do wyszukiwarki, ale także do czatbota w Trybie AI Google. W Chrome w wersji 145 w oknie wyszukiwania zobaczymy komunikat "naciśnij Tab, a potem Enter, aby zapytać w Trybie AI". Wpisane w pasek frazy będą nas automatycznie przenosiły trybu sztucznej inteligencji.

Dotychczas co najwyżej widzieliśmy tzw. podsumowania AI na górnej części wyszukiwarki Google w przypadku niektórych zapytań i dopiero z ich poziomu mogliśmy przejść do trybu AI. Teraz dostęp do tej sekcji stał się jeszcze prostszy. Z tego co zauważyłem, integracja w przeglądarce dostępnej u nas w Polsce polega tylko na prostej możliwości wpisywania monitów tekstowych.

Natomiast jak wynika z doniesień 9to5Google, za granicą użytkownicy na pasku widzą także przycisk plusika, który zapewnia dostęp do wielu innych funkcji czatbota sztucznej inteligencji:

  • ostatnie zakładki,
  • przesłanie obrazu lub pliku,
  • wygenerowanie obrazu,
  • wykonanie dokładnej analizy,
  • wybór modelu między trybem automatycznym a Pro.

U nas zamiast ikony plusa znajdziemy logo G, w związku z czym obecnie nie możemy np. poprosić o utworzenie obrazu bezpośrednio z paska wyszukiwarki Chrome. Aby skorzystać z opcji wymagającej głębokiej analizy, wyboru lepszego modelu, przesłania obrazu lub innego dokumentu, w pierwszej kolejności musimy wpisać określoną frazę. Dopiero gdy zostaniemy przeniesieni do trybu AI, możemy z nich skorzystać.

Czytaj też:

Ciekawą opcją, której nie obsłuży zwykły przeglądarkowy czatbot Gemini, jest funkcja “Ostatnie karty”. Polega na głębszej integracji sztucznej inteligencji z Chrome i pozwala na udostępnienie zawartości otwartych stron w trybie AI, tak aby AI mogła zyskać kontekst przeglądanych przez nas treści. 

Wygląda na to, że to rozwiązanie bazujące na Gemini dostępnym bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Czatbot Google’a obecnie jest dostępny w Chrome tylko na wybranych rynkach, takich jak Stany Zjednoczone. Z wcześniejszych zapowiedzi Google wynika, że rozwiązanie później trafi do reszty świata. 

REKLAMA

Obecnie jest możliwość wyłączenia skrótu do trybu AI w przeglądarce. Wystarczy kliknąć pasek wyszukiwania prawym przyciskiem myszy i odznaczyć tę funkcję.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
23.02.2026 19:49
Tagi: ChromeGooglePrzeglądarki internetoweSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
19:18
Wreszcie zapauzujesz grę online. Idzie rewolucja
Aktualizacja: 2026-02-23T19:18:46+01:00
18:08
Microsoft się pogubił. Najgorszy element Windowsa 11 jest najlepszy
Aktualizacja: 2026-02-23T18:08:49+01:00
17:38
W górach nie wyszło, spróbują w Krakowie. "Pierwszy etap zastąpienia dorożek"
Aktualizacja: 2026-02-23T17:38:09+01:00
16:43
Opłynęli wyspę i policzyli mikroplastik. Wynik szokuje
Aktualizacja: 2026-02-23T16:43:06+01:00
15:46
Galaxy S26 ze świetną nowością. Chińczycy już działają
Aktualizacja: 2026-02-23T15:46:22+01:00
15:42
PKP Intercity naprawi wagony. Wyśpisz się w podróży.
Aktualizacja: 2026-02-23T15:42:15+01:00
15:29
Kosmiczny spektakl już w tę sobotę. Sześć planet w jednej linii
Aktualizacja: 2026-02-23T15:29:51+01:00
14:14
NVIDIA ulepszy twój nowy laptop. Ma sprytny plan
Aktualizacja: 2026-02-23T14:14:13+01:00
13:32
Oto darmowe AI w telefonie. Zrobi ci podcast w trzy kliki
Aktualizacja: 2026-02-23T13:32:46+01:00
13:28
Tyle czasu spędzasz przed telewizorem każdego dnia. Przerażające liczby
Aktualizacja: 2026-02-23T13:28:01+01:00
13:12
Amerykanie pochwalili się nową superbronią. W panice usunęli zdjęcia
Aktualizacja: 2026-02-23T13:12:55+01:00
12:39
Koniec płacenia za AI. Płatne narzędzia są tu za darmo
Aktualizacja: 2026-02-23T12:39:18+01:00
11:31
Szef OpenAI dojeżdża sceptyków. "Musisz jeść 20 lat, nim będziesz mądry"
Aktualizacja: 2026-02-23T11:31:44+01:00
11:23
Heyah mówi narkah. Operator zwija subskrypcję, ale jest dobra wiadomość
Aktualizacja: 2026-02-23T11:23:48+01:00
11:10
Nad mObywatelem zawisły czarne chmury. Jest komentarz ministerstwa
Aktualizacja: 2026-02-23T11:10:54+01:00
10:28
Lód pod Grenlandią wiruje jak stopiona skała. Ziemia igra z naszymi zmysłami
Aktualizacja: 2026-02-23T10:28:22+01:00
9:52
"Nie ma żadnego smogu". Wyszedłem z domu i poczułem kłamstwo w powietrzu
Aktualizacja: 2026-02-23T09:52:12+01:00
9:28
Wygońmy małpki do systemu kaucyjnego. "Najbardziej problematyczny odpad"
Aktualizacja: 2026-02-23T09:28:07+01:00
9:21
Bestsellerowy Hisense 58 cali za 1799 zł. Ależ mamy teraz dobre okazje na TV
Aktualizacja: 2026-02-23T09:21:29+01:00
8:01
Galaxy S26 Ultra trafił w ręce youtubera. Pokazał, jak działa najlepsza nowość
Aktualizacja: 2026-02-23T08:01:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA