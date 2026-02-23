Chrome z irytującą zmianą. Wciśnie ci coś, czego nie chcesz
Google stara się zamienić przeglądarkę w siedlisko sztucznej inteligencji. Chrome implementuje AI w miejsce, którego się nie spodziewasz.
Producent już wcześniej wprowadził do przeglądarki pełnoprawną integrację Gemini. Czatbot został udostępniony dla pierwszych użytkowników, którzy mogą go wywołać w formie ekranu bocznego na każdej stronie internetowej. Nowe rozwiązanie również ma ułatwić korzystanie z AI w Chrome.
Pasek wyszukiwania zamienił się w wyszukiwarkę czatbota sztucznej inteligencji
Dotychczas pasek wyszukiwania w Chrome służył jako skrót do wyszukiwarki Google. Wpisanie czegokolwiek w to miejsce przenosiło nas do Google’a - o ile nie był to adres strony internetowej. Natomiast w najnowszej aktualizacji przeglądarki internetowej Google zmienia podejście do paska wyszukiwania.
Teraz już nie jest to wyłącznie skrót do wyszukiwarki, ale także do czatbota w Trybie AI Google. W Chrome w wersji 145 w oknie wyszukiwania zobaczymy komunikat "naciśnij Tab, a potem Enter, aby zapytać w Trybie AI". Wpisane w pasek frazy będą nas automatycznie przenosiły trybu sztucznej inteligencji.
Dotychczas co najwyżej widzieliśmy tzw. podsumowania AI na górnej części wyszukiwarki Google w przypadku niektórych zapytań i dopiero z ich poziomu mogliśmy przejść do trybu AI. Teraz dostęp do tej sekcji stał się jeszcze prostszy. Z tego co zauważyłem, integracja w przeglądarce dostępnej u nas w Polsce polega tylko na prostej możliwości wpisywania monitów tekstowych.
Natomiast jak wynika z doniesień 9to5Google, za granicą użytkownicy na pasku widzą także przycisk plusika, który zapewnia dostęp do wielu innych funkcji czatbota sztucznej inteligencji:
- ostatnie zakładki,
- przesłanie obrazu lub pliku,
- wygenerowanie obrazu,
- wykonanie dokładnej analizy,
- wybór modelu między trybem automatycznym a Pro.
U nas zamiast ikony plusa znajdziemy logo G, w związku z czym obecnie nie możemy np. poprosić o utworzenie obrazu bezpośrednio z paska wyszukiwarki Chrome. Aby skorzystać z opcji wymagającej głębokiej analizy, wyboru lepszego modelu, przesłania obrazu lub innego dokumentu, w pierwszej kolejności musimy wpisać określoną frazę. Dopiero gdy zostaniemy przeniesieni do trybu AI, możemy z nich skorzystać.
Ciekawą opcją, której nie obsłuży zwykły przeglądarkowy czatbot Gemini, jest funkcja “Ostatnie karty”. Polega na głębszej integracji sztucznej inteligencji z Chrome i pozwala na udostępnienie zawartości otwartych stron w trybie AI, tak aby AI mogła zyskać kontekst przeglądanych przez nas treści.
Wygląda na to, że to rozwiązanie bazujące na Gemini dostępnym bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Czatbot Google’a obecnie jest dostępny w Chrome tylko na wybranych rynkach, takich jak Stany Zjednoczone. Z wcześniejszych zapowiedzi Google wynika, że rozwiązanie później trafi do reszty świata.
Obecnie jest możliwość wyłączenia skrótu do trybu AI w przeglądarce. Wystarczy kliknąć pasek wyszukiwania prawym przyciskiem myszy i odznaczyć tę funkcję.