Polacy odkrywają eSIM. Uratuje twoje wakacje i portfel

Nowoczesne smartfony coraz częściej wspierają wbudowany czip eSIM. Wcześniej rozwiązanie było domeną najlepszych modeli, dziś trafia nawet do tańszych urządzeń. Do aktywacji usług operatora wymaga się tylko połączenia z siecią. eSIM jest lepszy niż się wydaje.

eSIM to przede wszystkim wygoda i brak potrzeby korzystania z plastiku

Największą zaletą eSIM jest wygoda tego rozwiązania. Elektroniczna karta jest aktywowana w pełni na urządzeniu. Po zakupie oferty operator wysyła kod QR lub kod dostępu, które musimy skonfigurować w ustawieniach telefonu jako nowy profil eSIM. Proces ten zajmuje dosłownie chwilę.

Karty eSIM możemy podzielić na dwie kategorie:

alternatywa dla fizycznych SIM oferowana przez naszego operatora w kraju z naszym polskim numerem telefonu i dostępem do internetu oraz innych usług;

jednorazowa karta eSIM kupowana podczas wyjazdu za granicę. Bazuje na innym numerze telefonu, najczęściej gwarantuje głównie dostęp do internetu w danym kraju lub regionie.

Z krajowych kart eSIM możemy skorzystać bezpośrednio u naszego operatora. Większość firm telekomunikacyjnych oferuje własne elektroniczne karty.

Natomiast kupno podróżnych eSIM odbywa się w aplikacji dostawcy lub na jego stronie internetowej. Elektroniczne karty sprzedają m.in. Revolut, Airlo, Saily, a także niektóre banki w Polsce takie jak Millenium czy PKO BP. Tego typu rozwiązania oferują różne pakiety: internet w Polsce, krajach UE, ale przede wszystkim poza Europą.

Wielokrajowe pakiety to największa zaleta eSIM - głównie na wakacjach

Jako mieszkańcy Unii Europejskiej mamy taki luksus, że gdy podróżujemy za granicę do innego państwa członkowskiego możemy korzystać z własnego polskiego numeru. Operatorzy mają obowiązek dodawania pakietów roamingu UE do swoich ofert. Czyli jeśli lecimy do Włoch czy Hiszpanii, nie musimy myśleć o zmianie SIM.

Problem zaczyna się wtedy, gdy podróżujemy poza UE. Na przykład do Wielkiej Brytanii lub na Bałkany - np. do Albanii czy Czarnogóry. Dotychczas, żeby móc korzystać z internetu w takich krajach musieliśmy kupować lokalne karty SIM np. na lotnisku.

eSIM jest o tyle świetnym rozwiązaniem, że pakiet internetu wymagany w danym kraju możemy kupić jeszcze w Polsce. Musimy wybrać tylko plan obejmujący określone państwo i aktywować elektroniczną kartę SIM. Po wylądowaniu będziemy mogli natychmiastowo połączyć się z internetem.

Istnieją też plany regionalne, które obejmują dostęp do internetu w wielu państwach - np. Ameryka Północna, która pozwala połączyć się z siecią nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też Kanadzie. Albo innych krajach Azji czy Oceanii. Każdy pakiet zawiera określoną liczbę GB. Jeśli w podróży wyczerpiemy pakiet nic nie stoi ku przeszkodzie kupna nowej karty eSIM z dodatkowymi gigabajtami danych internetu.

Nie trzeba rezygnować z fizycznej karty SIM, aby skorzystać z eSIM

Czy eSIM w 2026 r. całkowicie zastąpi klasyczne karty SIM? Niekoniecznie. Mimo że na rynku mamy mnóstwo smartfonów z obsługą elektronicznych SIM, klasyczne karty SIM przynajmniej na rynku w Polsce mają się bardzo dobrze. Obecnie traktowałbym eSIM jako alternatywa, a nie zastępstwo dla tradycyjnych kart.

Jeśli w nadchodzące wakacje wybieracie się za granice do krajów Unii Europejskiej, podstawowy pakiet roamingu UE z krajowej oferty powinien w zupełności wystarczyć. Z kolei, gdy decydujecie się na wakacje w dalsze rejony wcale nie musicie rezygnować ze swojej krajowej fizycznej karty SIM. eSIM zainstalujecie bez większych problemów jako dodatkowy numer telefonu. Wystarczy tylko ustawić priorytet dla danych komórkowych dla karty eSIM.

Z czasem producenci smartfonów mogą rezygnować z tradycyjnych kart na rzecz eSIM. Dopiero wtedy będziemy mogli mówić o pełnej konwersji na cyfrowe rozwiązanie.

Albert Żurek 14.03.2026 08:00

