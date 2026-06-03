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Wchodzisz na plażę, a tu wiatraki. Mieliśmy ich nie widzieć, wyszło jak zawsze

Morskie farmy wiatrowe niektórych niepokoją, bo mogą wywiać turystów z polskich kurortów. Ależ skąd, wręcz przeciwnie - przekonują zwolennicy technologii.

Adam Bednarek
wiatraki
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Dotychczas to na lądzie wiatraki budziły sprzeciw lokalnych społeczności. Przeszkadzała ich bliskość, rzekome odgłosy, wpływ na zdrowie i fakt, że zaburzają dobrze znany krajobraz. Teraz problemem stają się konstrukcje znajdujące się z dala od brzegu, ale jednak nie na tyle, by nie dało się ich dostrzec.

- Byłoby lepiej, gdyby wiatraki były niewidoczne - mówi w rozmowie z Radiem Gdańsk Agnieszka Derba, burmistrzyni Łeby. 

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Jak zaznacza polityczka, wcześniej pojawiły się zapewnienia, że wiatraki na morzu będą niewidoczne z lądu. Tymczasem burmistrzyni przekonuje, że "w międzyczasie zwiększyła się moc instalacji i jej wysokość".

Na potencjalnie odstraszające turystów wiatraki zwracają też uwagę właściciele nadmorskich kurortów. Jedna z właścicielek pensjonatu w rozmowie z rozgłośnią uważa, że ludzie nad Bałtyk przyjeżdżają "ze względu na wyjątkowy krajobraz, szerokie plaże i piękne widoki". Teraz panorama będzie zakłócona przez nowe elementy - czyli właśnie pracujące wiatraki. 

"Na pewno część turystów wybierze inny, bardziej przyjazny dla oka krajobraz" - obawia się gospodyni pensjonatu. 

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Maciej Stryjecki, prezes Baltic Power, w rozmowie z Radiem Gdańsk odpowiada na podobne obawy. Jego zdaniem turystów ucieszy fakt, że w zasięgu wzroku pojawiło się coś nowego, unikatowego. Tym bardziej że Łeba jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie wiatraki przy dobrej pogodzie można zobaczyć na horyzoncie - zaznacza.

Co więcej, wiatraki można obserwować z daleka, ale też z bliższej odległości

Stryjecki podał przykład Szwecji, gdzie organizowane są specjalne wycieczki w okolice morskich turbin. Teoretycznie więc Łeba zyska nową atrakcję turystyczną, o ile znajdą się chętni, by zabierać turystów na takie wyprawy. 

Przedstawiciele Baltic Power uspokajają przy tym, że wiatraki i tak widać tylko w sezonie letnim, na dodatek kiedy przejrzystość powietrza jest dobra. W pozostałe części roku turbiny nie będą ponoć dostrzegalne. Jeśli więc ktoś zatęskni za starymi widokami, do Łeby powinien przyjeżdżać w inne pory roku. 

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Rozumiem obawy i ewentualną tęsknotę za dawnym morskim krajobrazem, ale… czy my rzeczywiście mieliśmy okazję taki obserwować? A ten pomazany ludzką ręką też bywa intrygujący. Zawsze gdy jestem w Gdańsku urzeka mnie widok świateł statków czekających na wejście do portu. Widać ciemne morze i malutkie kropki w oddali. Obraz jest jeszcze bardziej tajemniczy, mroczny, fascynujący. 

Mieszkańcy turystycznych miejscowości już wcześniej bali się, że technologie przepędza gości 

Podobne obawy kierowane były pod adresem masztów 5G. Niesłusznie.

Z kolei wiatrakom zarzucano, że przez ich sąsiedztwo spada wartość działek, co również okazało się nieprawdą. Skoro więc ludzie mogą żyć w pobliżu turbin, to może nie zaskoczy ich widok wiatraków wystających z morza? 

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Zdjęcie główne: Shutterstock / SI

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Adam Bednarek
03.06.2026 06:45
Tagi: bałtykEnergetykaFarmy wiatrowemorze
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