REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka /
  3. Technologie
  4. Ekologia

Wiatraki kontra zdrowie. Badanie rozwiewa emocje

120 tysięcy rodzin, 12 lat danych i jeden wniosek: wiatraki nie niszczą zdrowia. Najnowsze badanie obala najpopularniejsze mity o turbinach wiatrowych.

Maciej Gajewski
wiatraki kontra zdrowie badanie
REKLAMA

Debata o tym, czy mieszkanie obok wiatraków szkodzi zdrowiu wraca w Polsce jak bumerang. Jedni mówią o bezsenności, inni o bólach głowy, jeszcze inni o zabójczych infradźwiękach, które mają rzekomo przenikać ściany domów niczym złowrogi bas z subwoofera ustawionego na 11. Problem w tym, że nauka - ta prawdziwa, oparta na danych, a nie na memach z Facebooka - mówi coś zupełnie innego. I właśnie dostaliśmy najpoważniejszy jak dotąd dowód.

REKLAMA

120 tysięcy rodzin, 12 lat danych i zero śladów chorób

Badanie opublikowane w Proceedings of the National Academy of Sciences to gigantyczny projekt, w którym naukowcy z University of Pittsburgh, Columbia University i Uniwersytetu w Augsburgu przeanalizowali dane ponad 120 tys. gospodarstw domowych, obejmujące lata 2011-2013, a w rozszerzonej wersji nawet do 2023 r. Zestawiono lokalizacje turbin z danymi zdrowotnymi mieszkańców, ich zakupami leków, a nawet zmianami w samopoczuciu przed i po instalacji wiatraków.

Czytaj też:

Wynik? Nie znaleziono żadnych umiarkowanych ani dużych negatywnych skutków zdrowotnych. Zero. Nic. Nawet jeśli nie da się wykluczyć drobnych niedogodności - takich jak irytujący hałas - to nie ma mowy o depresji, lękach, zaburzeniach snu czy zwiększonym zużyciu leków przeciwbólowych.

REKLAMA

Naukowcy podkreślają, że jeśli już szukać zagrożeń dla zdrowia, to zdecydowanie większe pochodzą z zanieczyszczeń generowanych przez spalanie paliw kopalnych - a nie z turbin, które te paliwa mają zastąpić.

To trochę jak z rzekomym „szkodliwym promieniowaniem” od routerów Wi‑Fi - temat wraca co kilka lat, ale badania za każdym razem pokazują, że problem istnieje głównie w wyobraźni.

Europa bada temat jeszcze szerzej - i też nie widzi zagrożenia

Równolegle do amerykańskich analiz również i europejskie ośrodki badawcze przyglądają się wpływowi turbin na zdrowie. Raporty potwierdzają to samo: brak dowodów na jakiekolwiek mierzalne szkody zdrowotne wynikające z mieszkania w pobliżu wiatraków. 

W Polsce temat wiatraków jest wyjątkowo gorący. Wystarczy rzut oka na komentarze pod artykułami, by zobaczyć, że część społeczeństwa traktuje turbiny jak nowoczesne odpowiedniki czarnej magii. Niestety, dyskusja o energetyce wiatrowej w Polsce często opiera się na emocjach, a nie na danych. A dane są jednoznaczne.

Największe badanie w historii pokazuje jasno: wiatraki nie są cichymi zabójcami. Nie niszczą zdrowia. Nie wywołują depresji. Nie zaburzają snu w sposób, który dałoby się udowodnić. A jeśli ktoś szuka prawdziwych zagrożeń dla zdrowia, to powinien spojrzeć raczej na smog, spaliny i emisje z elektrowni węglowych.

REKLAMA

To nie znaczy, że farmy wiatrowe można stawiać gdzie popadnie. Trzeba je planować mądrze, z uwzględnieniem komfortu mieszkańców. Ale straszenie ludzi „zabójczymi infradźwiękami” to kretyński mit, który właśnie został ostatecznie obalony.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
23.05.2026 16:50
Tagi: Elektrownie wiatroweEnergetykaenergiaenergia wiatrowaFarmy wiatroweTurbiny wiatrowezdrowie
REKLAMA
Najnowsze
16:40
Zamykasz klapę laptopa i nic, cisza. Nie tak miało być
Aktualizacja: 2026-05-23T16:40:00+02:00
16:30
Nowy Portfel Google. Tak będziesz płacisz
Aktualizacja: 2026-05-23T16:30:00+02:00
16:20
Najpotężniejsza rakieta w historii wystartowała. "Zapiera dech w piersiach"
Aktualizacja: 2026-05-23T16:20:00+02:00
16:10
Znienawidzona aplikacja będzie ładniejsza. Microsoft chce ją odczarować
Aktualizacja: 2026-05-23T16:10:00+02:00
16:00
Zapomnij o robieniu prezentacji. Kilka klików i gotowe
Aktualizacja: 2026-05-23T16:00:00+02:00
16:00
Wywiad o manipulacji w sieci. Zrób krok wstecz i myśl
Aktualizacja: 2026-05-23T16:00:00+02:00
12:24
Te słuchawki wygrały u mnie rower. Beyerdynamic Amiron 200 - test
Aktualizacja: 2026-05-23T12:24:45+02:00
9:45
W polskiej kopalni bursztynu znaleziono szczątki drapieżnika. Sprzed 38 mln lat
Aktualizacja: 2026-05-23T09:45:00+02:00
9:30
Zgubił notes w toalecie 700 lat temu. Archeolodzy odczytali jego sekrety
Aktualizacja: 2026-05-23T09:30:00+02:00
9:15
Koniec zabawy w kotka i myszkę. Radar widzi absolutnie wszystko
Aktualizacja: 2026-05-23T09:15:00+02:00
9:00
Paliwo wyczyści oceany. Ale najpierw trzeba je okiełznać
Aktualizacja: 2026-05-23T09:00:00+02:00
8:45
Kot wchodzi na klawiaturę i robi bałagan? Jest appka na to
Aktualizacja: 2026-05-23T08:45:00+02:00
8:30
Nowe łodzie pędzą po Bałtyku jak pociski. Polska też je ma
Aktualizacja: 2026-05-23T08:30:00+02:00
8:15
Zamknęli Słońce w butelce za pomocą płynnej baterii. "Przełomowa technologia"
Aktualizacja: 2026-05-23T08:15:00+02:00
8:00
Nowe zagrożenie w kosmosie. Dziwny lód sabotuje misje
Aktualizacja: 2026-05-23T08:00:00+02:00
7:45
Programista trolluje boty rekruterów. Wiadomości wyglądają jak ze średniowiecza
Aktualizacja: 2026-05-23T07:45:00+02:00
7:30
Gigantyczne gwiazdy znikają bez śladu. Teraz wiemy dlaczego
Aktualizacja: 2026-05-23T07:30:00+02:00
7:15
Internet po apokalipsie AI. To absurdalne i wciągające
Aktualizacja: 2026-05-23T07:15:00+02:00
7:00
Masz to we krwi. Chemiczny koktajl krąży w każdym z nas
Aktualizacja: 2026-05-23T07:00:00+02:00
21:37
Wchodzę do auta, a tam nie ma kierowcy. Tak ma wyglądać przyszłość?
Aktualizacja: 2026-05-22T21:37:59+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA