Znienawidzona aplikacja będzie ładniejsza. Microsoft chce ją odczarować

Zgodnie z informacjami ujawnionymi w komunikacie dla administratorów usługi Microsoft 365 aplikacja dostanie nowy, uproszczony interfejs spotkań, przeprojektowany panel udostępniania oraz możliwość własnoręcznego układania elementów paska narzędzi. Wszystko po to, by użytkownicy przestali przypadkowo klikać w nie te przyciski, które trzeba. A że Teams potrafi być w tym względzie bezlitosny to trudno się dziwić, że Microsoft w końcu postanowił posprzątać.

Koniec z przypadkowym rozłączaniem się ze spotkania

Tak będzie wyglądać Microsoft Teams

Najbardziej widoczną zmianą będzie nowy układ paska kontroli spotkania. Microsoft przyznaje wprost, że przez lata dokładania kolejnych funkcji pasek stał się zbyt przeładowany, co prowadziło do pomyłek. W nowej wersji wszystkie kluczowe elementy - mikrofon, kamera i udostępnianie - będą zgrupowane w jednym miejscu, a przycisk „Opuść” trafi na skrajny prawy koniec paska. To drobiazg, ale taki, który może uratować niejeden nerwowy moment podczas prezentacji.

Zmieni się też sposób obsługi reakcji i podnoszenia ręki. Microsoft już wcześniej zapowiadał, że przeniesie tę funkcję, by ograniczyć liczbę przypadkowych kliknięć - teraz wiadomo, że trafi ona do grupy reakcji. Całość ma być bardziej logiczna i mniej podatna na pomyłki.

Najciekawszą nowością jest możliwość pełnej personalizacji paska narzędzi. Użytkownicy będą mogli przeciągać i przypinać elementy według własnych preferencji. Jeśli ktoś często korzysta z nagrywania, ankiet czy napisów - może je mieć zawsze pod ręką. Jeśli nie - mogą trafić do menu „Więcej”.

Drugim dużym obszarem zmian jest panel udostępniania. Ten również doczekał się kompletnego przeprojektowania. Zamiast listy okien i ekranów użytkownik zobaczy teraz podglądy na żywo po prawej stronie oraz przejrzyste zakładki po lewej: „Ekrany i aplikacje”, „Pliki interaktywne” i „Więcej opcji”. Ma to ułatwić wybór właściwego okna - co każdy, kto choć raz udostępnił nie to, co trzeba, z pewnością doceni. Udostępnianie będzie wymagało dwustopniowego potwierdzenia.

Kiedy to wszystko trafi do użytkowników?

Microsoft podał już harmonogram wdrożenia. Użytkownicy w programie Targeted Release zobaczą zmiany na początku lipca, a pełna dostępność globalna ma nastąpić w sierpniu. W sektorze publicznym i rządowym proces potrwa dłużej - w niektórych przypadkach aż do listopada.

Osoby testujące nowy interfejs będą mogły na początku wrócić do starego widoku, ale po zakończeniu wdrożenia nowy układ stanie się obowiązkowy i nie będzie można go wyłączyć na poziomie organizacji.

Warto zauważyć, że to nie jedyne zmiany, jakie Microsoft planuje dla Teamsów. Wcześniej firma zapowiadała m.in. tryb Efficiency Mode, który ma zmniejszać zużycie zasobów na słabszych urządzeniach, oraz możliwość reorganizacji paska narzędzi według własnych potrzeb - co teraz staje się częścią większego projektu redesignu. Do tego dochodzą usprawnienia w breakout rooms (do 1000 uczestników) oraz zmiany w działaniu napisów na żywo, które muszą spełniać wymogi regulacyjne w UE. Wszystkie te funkcje mają trafić do użytkowników w czerwcu.

Czy to wystarczy, by odczarować Teamsy?

Teams to narzędzie, które jednocześnie jest niezbędne i irytujące - zależnie od dnia, projektu i humoru użytkownika. Microsoft od lat próbuje znaleźć złoty środek między rozbudowaną funkcjonalnością a prostotą obsługi. Nowy redesign wygląda na krok w dobrą stronę: mniej chaosu, więcej logiki, więcej kontroli po stronie użytkownika.

Czy to rozwiąże wszystkie problemy? Oczywiście, że nie. Teams pozostaje aplikacją, która musi obsłużyć jednocześnie korporacje, szkoły, urzędy i freelancerów. To zadanie, które z definicji nie może skończyć się pełnym sukcesem. Ale jeśli dzięki nowemu interfejsowi użytkownicy przestaną przypadkowo rozłączać się ze spotkań albo udostępniać nie te okna, które trzeba - to już będzie małe zwycięstwo.

Nowy Teams to nie rewolucja, ale solidna, potrzebna ewolucja. Microsoft wreszcie przyznaje, że aplikacja stała się zbyt skomplikowana, i robi porządki tam, gdzie użytkownicy narzekali najgłośniej. A że zmiany są rozłożone na kilka miesięcy - cóż, to już klasyka w świecie Microsoftu.

Maciej Gajewski 23.05.2026 16:10

